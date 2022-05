Weinheim. (web) Derzeit läuft der Verkehr auf der Autobahn A5 zwischen Dossenheim und Weinheim ohne Hindernisse – wenn man mal von dem Tempo-80-Limit in Fahrtrichtung Frankfurt absieht. Ende Juni wird die Verkehrsführung aber wieder geändert. Denn nach der bereits erfolgten Sanierung der Fahrbahn gen Heidelberg steht auf dem Autobahnabschnitt Weinheim – Ladenburg noch die Erneuerung der Fahrbahn in die andere Richtung an. Die eigentliche Bauzeit beginnt Anfang Juli und soll im Oktober enden.

Zu Beginn der Fahrbahnsanierung in Richtung Frankfurt werde der Verkehr auf beiden Fahrbahnen zunächst nach außen gerückt, um in der Mitte arbeiten zu können. Dabei handle es sich um die sogenannte Vorphase der Arbeiten, wie ein Sprecher der Autobahn-Gesellschaft des Bundes auf Anfrage mitteilt. In der Hauptphase wird der Verkehr in Fahrtrichtung Frankfurt dann komplett auf die Gegenfahrbahn umgelegt, wo dann in jede Fahrtrichtung zwei verengte Spuren verlaufen. Die derzeitige Geschwindigkeitsbeschränkung auf 80 Kilometer pro Stunde in Richtung Frankfurt habe man nach Absprache mit der Autobahnmeisterei eingerichtet, um die Verkehrssicherheit auf der am Ende ihrer Nutzungsdauer angekommenen Fahrbahn zu erhalten. Das Tempolimit bleibt bis zum Beginn der Sanierungsarbeiten bestehen. Die Kosten der gesamten Baumaßnahme, die auch die Sanierung von Bauwerken auf der Strecke umfasst, werden sich nach jetzigem Kenntnisstand auf rund zwölf Millionen Euro belaufen. Foto: Dorn