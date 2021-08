Hirschberg. (ans) Wie bereits im Zuge der Fahrbahndeckenerneuerung der L 541 zwischen Heddesheim und Hirschberg durch das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis angekündigt, wird im Auftrag des Regierungspräsidiums (RP) Karlsruhe auch der Kreisverkehr an der A 5-Anschlussstelle Hirschberg West umgebaut.

Um die Leistungsfähigkeit zu verbessern und für mehr Verkehrssicherheit wird der Außendurchmesser des Kreisverkehrs von 35 Meter auf 45 Meter vergrößert und ein sogenannter Bypass angelegt, erläutert das RP Karlsruhe in einer Pressemitteilung. Dieser ermöglicht, dass Fahrzeuge aus dem Gewerbepark direkt in Richtung Hirschberg abbiegen können, ohne den Kreisverkehr durchfahren zu müssen. "Aufgrund des hohen Anteils an Schwerverkehr wird die neue Kreisfahrbahn in Betonbauweise hergestellt, was die Dauerhaftigkeit deutlich erhöht", erklärt das RP.

Während des Umbaus des Kreisverkehrs muss dieser voll gesperrt werden. Die Anbindung des Gewerbeparks erfolgt während dieser Sperrung provisorisch über den zukünftigen Bypass, der nun im ersten Bauabschnitt der Maßnahme hergestellt wird. Dazu ist zunächst die Verbreiterung der östlichen Böschung der Straße "Im Rott" erforderlich. Diese Arbeiten beginnen am Montag, 23. August, mit den vorbereitenden Arbeiten wie beispielsweise dem Baugrubenaushub und der Gründung. "Die Arbeiten am Bypass finden vollständig außerhalb des Verkehrsraumes vom Gelände des Autohofes aus statt und benötigen keinen Eingriff in den fließenden Verkehr", versichert das Regierungspräsidium. Bestandteil der Verbreiterung sei auch die Herstellung einer neuen Stützwand zum neu angelegten Autohof. Diese kann mit der Lieferung der benötigten Teile voraussichtlich ab Mitte September erfolgen.

Sobald der Bypass fertiggestellt ist, wird der Umbau des Kreisverkehrs im Schatten der Sperrung der A 5-Anschlussstelle Hirschberg West erfolgen. Diese wird voraussichtlich ab Ende September erforderlich, da die Autobahn GmbH des Bundes zeitgleich die Fahrbahndecke der A 5 zwischen Weinheim und Ladenburg erneuert. Diese Arbeiten werden nach einer Mitteilung der Autobahn GmbH Südwest voraussichtlich am 27. September beginnen.

Insgesamt werden im Zuge der Baumaßnahme circa 4500 Quadratmeter Betonfahrbahn im Bereich der neuen Kreisfahrbahn und der Zufahrten zum Kreisverkehr hergestellt. Die Kosten der Maßnahme betragen rund 1,8 Millionen Euro und werden zu rund 80 Prozent vom Bund und zu 20 Prozent vom Land Baden-Württemberg getragen.

Für die Beeinträchtigungen bittet das Regierungspräsidium Karlsruhe die Verkehrsteilnehmer um Verständnis.

Info: Weitere Informationen zu aktuellen Straßenbaustellen finden sich im Internet unter www.vm.baden-wuerttemberg.de, www.baustellen-bw.de. Die aktuelle Verkehrslage in Baden-Württemberg gibt es über die "VerkehrsInfo BW"-App der Straßenverkehrszentrale Baden-Württemberg. Weitere Informationen zum Thema Verkehr und den Link zum kostenlosen Download findet man unter www.svz-bw.de