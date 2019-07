Nicht in Weinheim, aber in Weingarten bei Karlsruhe sprudelt bereits das Öl. Praktisch für die Heidelberger Firma Rhein Petroleum ist, das es von hier aus nur 25 Kilometer bis zur nächsten Raffinerie sind. Auf dem Bild ist die Probebohrung in 900 Meter Tiefe zu sehen. F.: Deck

Von Marco Partner

Weinheim. Das schwarze Gold bleibt zunächst unter der Erde. Zumindest vorerst. Alles ist möglich, nichts konkret: Nachdem die Firma Rhein Petroleum eigentlich für dieses Jahr die Öl-Probebohrungen unweit der GRN-Klinik im Westen Weinheims anvisiert hatte, teilt Geschäftsführer Carsten Reinhold nun auf Nachfrage mit, dass sich das millionenschwere Projekt abermals verschieben wird. Der Grund ist der gleiche wie zuvor: Die für eine Lärmschutz-Kritik genügende Förderanlage ist aktuell nicht verfügbar. "Es gibt in ganz Europa eigentlich nur zwei solcher Geräte", verrät Reinhold - hofft aber weiter, dass sich bald ein Zeitfenster öffnet.

Im Sommer hätte man aufgrund der Ferien und des guten Wetters ohnehin keine Bohrungen durchgeführt. Und aktuell ist die größte Konzentration des Heidelberger Unternehmens auch in Weingarten (Baden) gefragt. Dort sprudelt das Öl bereits nach den Probebohrungen und kann künftig in die gerade einmal 25 Kilometer entfernte Raffinerie bei Karlsruhe geliefert werden.

Im südhessischen Riedstadt hat die Firma zum Jahresbeginn eine dauerhafte Förderbewilligung für 27 Jahre erteilt bekommen. Auch in Bayern ist man in der Nähe von Memmingen aktiv. An Kapazitätsgrenzen ist das Unternehmen dennoch nicht gelangt. So werde man auch weiter am Standort Weinheim festhalten, wo bereits 2012 die seismischen Untersuchungen erfolgten.

"Die Genehmigungen sind da, trotz aller Auflagen und Einschränkungen. Von der Lage und Größe ist Weinheim etwas Besonderes", so Reinhold. Für die relativ tiefe, diagonale Bohrung von insgesamt vier Kilometern Länge sei eine strombetriebene Förderanlage mit Lärmschutzeinkapselung vonnöten, die angemietet werden muss. Äußerlich würde sie vom Baustil einem Strommast ähneln und 40 Meter in die Höhe ragen.

"Wir sind in Diskussionen mit den Firmen, aber die freien Kapazitäten sind noch nicht genau absehbar. Es kann sein, dass sich relativ schnell etwas ergibt, aber auch weitere Verschiebungen sind möglich", erklärt der Geschäftsführer. Die Probebohrungen selbst würden circa zwei Monate beanspruchen, für Auf- und Abbau kämen weitere zwei bis drei Monate hinzu. Wie beim Bau einer Tankstelle ginge man hier nach einem Wannenprinzip vor, dabei kommt Beton zum Einsatz. Abhängig vom Ergebnis würde im Anschluss eine kleinere, feste Anlage installiert.

Im Gegensatz zu den anderen beiden Mega-Energieträgern wie Braunkohle und Atomkraft, die in Zeiten der Sicherheits- und Klimadebatten auf lange Sicht ausgedient haben sollen, betrachtet Reinhold gerade die Förderung "regionalen" Erdöls als wichtigen Zwischenschritt Richtung erneuerbare Energien. "Ich sehe Erdöl weniger als Energierohstoff, sondern primär als Rohstoff für die weiterverarbeitende Industrie", so Reinhold. "Es ist ein Stoff, der uns im Alltag überall begegnet. Ob im Laptop, Smartphone oder in Medikamenten. Selbst die Rotorblätter von Windkrafträdern bestehen zum größten Teil aus Erdölprodukten." Jährlich werden laut dem Öl-Experten weiter 78 Millionen Tonnen des schwarzen Goldes gen Deutschland importiert. Meist auf großen Öl-Tankern, die über die Weltmeere schippern. Aus Ländern wie Saudi-Arabien, Nigeria, Russland oder dem Irak. In Deutschland selbst gefördert werden aktuell rund zwei Millionen Tonnen des fossilen Brennstoffs. "Bei allen Diskussionen um den Kohlendioxid-Ausstoß sollte man auch die Frage stellen, ob man Erdöl aus anderen Ländern importiert oder es in der Region fördert", empfiehlt Reinhold die kurzen Wege.

Gerade Öl aus dem Rheingraben habe "extrem gute Qualität", da es wenig Schwefel enthält. "Es ist ein süßes Öl, nahezu ohne Schwermetallbelastung, das nicht erst aufwendig gereinigt werden muss." Ein Umstieg auf regenerative Stromerzeugung oder Elektroautos geht eben nicht von heute auf morgen. Und wohl auch nicht ohne Erdöl. Ob aus Weinheim oder aus anderen Orten der Welt.