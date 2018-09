Das Dach der Lobdengauhalle kann repariert werden. Die Kosten in Höhe von 240 000 Euro kann die Stadt ohne Kreditaufnahme bewerkstelligen. In spätestens sechs Monaten soll wieder Vereins- und Schulsport möglich sein. Foto: Sturm

Ladenburg. (stu) Es scheint so, als kommen Stadt und Vereine bei der Sperrung der Lobdengauhalle noch einmal mit einem blauen Auge davon. Ladenburg kann die Reparatur des Hallendachs finanziell wohl stemmen, Vereine und Schulen können damit rechnen, dass der Sportbetrieb in vier bis sechs Monaten wieder aufgenommen werden kann. Entsprechend erleichtert war LSV-Vorsitzende Petra Klodt am Mittwoch am Ende der Gemeinderatssitzung: "Die Zeit der Sperrung der Lobdengauhalle ist für die Ballsport treibenden Abteilungen absehbar. Das war heute eine gute Nachricht für unseren Verein."

Der Zeit- und Finanzplan steht allerdings noch unter Vorbehalt. Der Gebäudemanager der Stadt, Götz Speyerer, teilte nämlich nur ein Zwischenergebnis des Sachverhalts mit. Alles läuft aber wohl darauf hinaus, dass die Leimbinder repariert werden können.

Die Leimbinder sind für die Tragfähigkeit des Hallendachs verantwortlich. Bei einer Routinekontrolle im Mai wurde festgestellt, dass die geleimten Holzträger rissig sind. Die statische Tragfähigkeit sei rechnerisch nicht mehr gegeben, stellte ein Statikbüro fest. Seitdem ist die Halle für den Sportbetrieb gesperrt.

Dieser Tage trafen nun die Analyseergebnisse zum Materialzustand und der Qualität des damals verwendeten Leims ein. Acht von zehn Holzproben waren in Ordnung. Dass die Tragfähigkeit des Dachs damals überdimensioniert geplant wurde, spielt bei der Problemlösung wohl auch eine Rolle.

Der Zustand des Leims sei hingegen problematisch. Allerdings nur, wenn die Hallentemperatur über 50 Grad steigt. Aktuelle Messungen haben bis jetzt ergeben, dass solch hohe Temperaturen im Dachbereich der Halle nicht erreicht werden. Weitere detaillierte Material- und Statikprüfungen stehen noch aus. Wenn es keine gravierenden negativen Veränderungen des derzeitigen Wissensstands gibt, kann das Hallendach saniert werden, sagte Bürgermeister Rainer Ziegler. Der Kostenaufwand wird rund 240 000 Euro betragen. Es handelt sich allerdings nur um eine Grobschätzung, sagte Gebäudemanager Speyerer. Der Arbeitsaufwand sei hoch, Teile des Dachs müssten neu abgedichtet werden. Die Arbeiten dürfen nur von Spezialfirmen ausgeführt werden. Bürgermeister Ziegler rechnet damit, dass die Tragfähigkeit des Hallendachs nach der Reparatur 20 Jahre gewährleistet ist.

Wie schnell eine Firma beauftragt werden kann, die Arbeiten auszuführen, muss nach dem positiven Ratsbeschluss erst noch geklärt werden. Der Beschluss fiel einstimmig aus, denn alle Fraktionssprecher nahmen den Zwischenbericht positiv zur Kenntnis. Eine Kompletterneuerung des Dachs wurde daher gar nicht erst ernsthaft diskutiert. Die würde nämlich rund 870 000 Euro kosten, und die Halle müsste knapp ein Jahr lang für die Reparaturarbeiten gesperrt werden.

Finanziert wird die Reparatur aus dem laufenden Haushalt. Es sei kein Nachtrag erforderlich wegen der Reparaturarbeiten, erläuterte Stadtkämmerer Claus Hessenthaler. In seinem Halbjahresbericht hatte der Finanzchef des Ratshauses zuvor von "guten Entwicklungen" gesprochen. Einige Firmen werden wohl Steuernachzahlungen leisten müssen, sodass die Gewerbesteuereinnahmen nach oben korrigiert werden können. Die Jahressollstellung liege derzeit bei knapp sechs Millionen Euro und damit rund 500 000 Euro über dem Ansatz. Dadurch kann die Renovierung der Halle bezahlt werden.

An der dramatisch schlechten Haushaltssituation Ladenburgs ändert sich aber nur wenig. Daher forderte CDU-Sprecher Karl Martin Hoffmann noch im Sommer die Tagung der Haushaltsstrukturkommission. Die CDU kündigte "harte Sparvorschläge an", die bisher von den anderen Fraktionen vermisst wurden. "Ich bin gespannt auf ihre Vorschläge", sagte Stadtrat Steffen Salinger (SPD).

Auch die Finanzaufsicht des Kreises mahnte an, dass die Stadt wegen der Gewerbesteuereinbrüche reagieren müsse. Die Personalausgaben und der Sachaufwand müssen begrenzt, Gebühren überprüft und neue Investitionen nur getätigt werden, wenn sie dringend erforderlich sind.