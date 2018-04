Edingen-Neckarhausen/Ilvesheim. (nip) Das Gespräch mit Vertretern der betroffenen Kommunen und Regierungspräsidentin Nicolette Kressl in Sachen "L 597 neu/Neckarbrücke" in Karlsruhe brachte Bewegung in die Sache.

"Ich bewerte es als Erfolg, dass zum ersten Mal deutlich wurde, Nachbesserungen in einem Planfeststellungsverfahren seien möglich", sagte Bürgermeister Roland Marsch auf Anfrage der RNZ. Das heißt, im Ergänzungsverfahren könnten sehr wohl verkehrslenkende Maßnahmen wie Tempo 30 auf einer Landesstraße wie der Schlossstraße in Ilvesheim und Lärmschutz berücksichtigt werden. Bislang fuhr das Regierungspräsidium in diesen Dingen einen eher restriktiven Kurs.

Marsch, sein Ilvesheimer Kollege Andreas Metz, Vertreter von Bürgerinitiativen und vom Landratsamt waren vor Ort, weil Verkehrsminister Winfried Hermann bei einem ersten Besuch im Herbst im Stuttgart angeregt hatte, man solle über die Überreichung von Unterschriftenlisten hinaus im Gespräch bleiben.

Die Verlegung der Landesstraße nebst dem Neubau einer Brücke zwischen Neckarhausen und Ladenburg (und nicht zwischen Seckenheim und Ladenburg, wie selbst Politiker immer wieder meinen) ist ein langjähriger Zankapfel. Unter der grün-roten Landesregierung rutschte das in zwei Abschnitten 2007 und 2008 planfestgestellte Projekt in der Rangfolge ganz weit nach unten. In den nächsten drei Jahren sei es nicht finanzierbar, hieß es vonseiten des Verkehrsministeriums.

Er habe noch einmal deutlich gemacht, dass Edingen-Neckarhausen nicht gegen den Neubau an sich sei, sondern lediglich die Umplanung mit einer Verlegung bis auf 100 Meter an Neckarhausens Wingertsäcker, ablehne, sagte Marsch. "Wir waren für die damals gefundene Kompromisstrasse mit Tieferlegung und Lärmschutz."

Ilvesheim sei dankbar für den Termin in Karlsruhe, erklärte Bürgermeister Andreas Metz. Es sei auch gut, dass die Abgeordneten Wolfgang Raufelder und Ulrich Sckerl für ihre Wahlkreise dabei gewesen seien. In einer Pressemitteilung ziehen beide eine positive Bilanz dieses verkehrspolitischen Austauschs. Edingen-Neckarhausen und Ilvesheim werden nun mit den Gemeinderäten verkehrslenkende Maßnahmen überdenken, das Regierungspräsidium hat wiederum eine wohlwollende Prüfung der Vorschläge angekündigt. "Wir überlegen auch ein Lkw-Durchfahrtsverbot", teilte Metz mit. Denn in diesem Bereich habe der Verkehr stark zugenommen und werde weiter wachsen. Ein Neckarhäuser Bürger machte sich die Mühe und zählte ein deutliches Plus von Verladerampen in der Region. Unter anderem bauten die Speditionen Pfenning in Heddesheim und Dachser in Friedrichsfeld aus. Letzten Endes schaffe aber nur eine neue Neckarquerung Abhilfe für Ilvesheims Verkehrsbelastung, so Metz weiter. "Wir brauchen eine regionale Lösung über den Tellerrand der einzelnen Kommune hinaus." Eine Verkehrsprognose des Landtags beziffert fürs Jahr 2020 die Belastung der Neckarbrücke zwischen Seckenheim und Ilvesheim ohne L 597 neu auf 19 400 Fahrzeuge täglich (2004: 15 300). Mit L 597 neu soll sie sich nur noch auf 10 900 Fahrzeuge pro Tag belaufen. Ähnliche Entlastungen werden für andere Straßenabschnitte in Ilvesheim und Seckenheim genannt.