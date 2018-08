Von Stefan Zeeh

Heddesheim. Vor gut einem Jahr hatte der Heddesheimer Gemeinderat grünes Licht für den Bau eines Ärztehauses im Ortszentrum gegeben. Seit rund acht Monaten liegt das dafür vorgesehene Gelände an der Kreuzung Schaafeck-/Werderstraße brach und wartet darauf, dass die Bagger anrücken. Am Dienstag erfolgte der "Erste Spatenstich". In den vergangenen zwölf Monaten galt es für die Projektentwickler der Firma Gebert + Mack noch bautechnische und bürokratische Hürden zu überwinden.

"Vor allem die Statik musste noch angepasst werden", erläuterte der Geschäftsführer des in Heilbronn ansässigen Unternehmens, Manfred Gebert. In dem Ärztehaus wird nämlich ein Magnetresonanztomograf (MRT) für die Patienten zu Verfügung stehen, und dessen rund elf Tonnen Gesamtgewicht stellen nun einmal eine ganz besondere Anforderung an die Statik.

Die Baugenehmigung für das Ärztehaus lag dann im Juli vor, sodass nun die Bauphase eingeleitet werden konnte. Recht zufrieden zeigte sich Gebert mit der bisherigen Vermarktung des aus zwei Gebäudeteilen bestehenden, circa sechs Millionen Euro teuren Objekts. Von den insgesamt 1500 Quadratmetern Praxen- und Ladenfläche sind noch etwa 460 Quadratmeter zu vergeben.

Für die noch freie, 130 Quadratmeter große Ladenfläche in dem Gebäudeteil in der Werderstraße könnte sich Gebert vorstellen, dass ein Sanitätshaus einzieht. 227 Quadratmeter umfasst die noch nicht vergebene Fläche im Dachgeschoss des Komplexes, wo ebenfalls eine Arztpraxis unterkommen soll.

Eine Hausärztin, ein Kinderarzt, ein Orthopäde und ein Zahnchirurg sind auf jeden Fall in dem neuen Ärztehaus zu finden. Hinzu kommen eine Apotheke und ein Hörgerätefachmann, die die Ladenräume im Erdgeschoss beziehen. "Für alle ärztlichen Bereiche wären Interessenten da gewesen", wies Gebert aber auch darauf hin, dass die Praxisräume im Ärztehaus schon längst hätten vergeben sein können, wenn dies die Regelungen für die Ansiedlung von Ärzten nicht erschwerten.

Neuzulassungen von Arztpraxen seien im Rhein-Neckar-Kreis aufgrund der vorhandenen hohen Ärztedichte so gut wie nicht möglich. Nur wenn ein Arzt seine Praxis aufgibt, könnten Fachärzte oder Allgemeinmediziner, die gesetzlich Versicherte behandeln möchten, sich hier neu niederlassen. So haben die meisten Ärzte, die in den neuen Gebäudekomplex einziehen werden, bereits eine Praxis in Heddesheim und ziehen somit nur innerhalb des Zulassungsbezirks um.

"Das Ärztehaus stabilisiert die ärztliche Versorgung in Heddesheim", begrüßte Bürgermeister Michael Kessler das Projekt. Zudem werde damit etwas für das Ortsbild getan, denn das Areal habe davor nicht zu den "Vorzeigeecken" der Gemeinde gehört. Mit dem zweistöckigen Ärztehaus wolle man nun eine Art "Eingangstor" schaffen.

Mit dem Bau wird auch die Verkehrssituation an der Kreuzung Schaafeck-/ Werderstraße entschärft, die mit 15.000 Fahrzeugen täglich die meist befahrene Kreuzung in der Gemeinde darstellt, so Kessler. Bisher müssen Fahrzeuge, die von der Werderstraße kommend in die Schaafeckstraße einbiegen wollen, eine sehr enge Kurve von mehr als 90 Grad nehmen.

Da das neue Gebäude gegenüber dem Altbestand einige Meter von der Straße abrückt, gelingt es nun, diese Kurve zu entschärfen. Zusätzlich werde voraussichtlich im Frühjahr eine neue Ampelanlage installiert. Sie soll mit einer weiteren Querung für die Fußgänger dafür sorgen, dass diese zukünftig die Werderstraße gefahrlos überqueren können.

Die Erdarbeiten für den Neubau beginnen voraussichtlich Mitte September. Wenn das Wetter mitspielt, soll der Rohbau nach den Vorstellungen von Gebert Ende des Jahres fertig sein und das Ärztehaus im Januar 2020 bezogen werden.