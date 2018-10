Von Heribert Vogt

Heidelberg. "Wir leben in revolutionären Zeiten", in denen wieder "alles auf dem Spiel" steht, verkündete der Philosoph, Publizist und Querdenker Richard David Precht in der voll besetzten Heidelberger Stadthalle. Gewohnt eloquent und in großen Bögen durchpflügte er die vergangenen Jahrhunderte bis in die Zukunft. Dazwischen, in der Gegenwart, ist die "Digitalisierung das wichtigste Thema unserer Zeit". Aber bevor sich Precht dem Parship-Liebesmarkt und überhaupt den bevorstehenden großen Umwälzungen zuwandte, baute er erst einmal das geistige Fundament für die kommenden Erschütterungen.

Denn es bahnt sich derzeit der größte gesellschaftliche Umbruch seit 250 Jahren an. Demnach geht in der Geschichte wie auch zurzeit von den technischen Revolutionen der unumkehrbare Vorwärtsschub aus. Diese technischen Entwicklungssprünge sind "irreversibel", im Gegensatz zu sozialen Revolutionen, so Prechts Meinung. Und heute sei ähnliches im Gange, wie zu Beginn der ersten Industriellen Revolution um 1750 in England, die auch alles veränderte.

In der Philosophie der damaligen Aufklärungszeit wurde zwischen 1750 und 1830 auch das freie Individuum entdeckt, während gegenwärtig das Effizienzdenken in alle Lebensbereiche vordringt. So wird etwa bei der Online-Partnervermittlung Parship die Übereinstimmung zweier Menschen berechnet - "völlig idiotisch", denn dieses Kriterium wird auf dem "Liebesmarkt" total überschätzt. Der englische Philosoph John Locke (1632-1704) war einst entscheidend an den Weichenstellungen für das Leistungsprinzip wie für das Freiheitsideal in der heutigen Gesellschaft beteiligt gewesen.

Aber gerade diese überkommenen Strukturen zerbröseln jetzt. Die innovativen Start-up-Unternehmen wie die Künstliche Intelligenz generell vernichten Arbeitsplätze, und nicht alle Menschen können im IT-Bereich unterkommen. In der Historie wurden vor allem seit Bismarck derlei Verwerfungen des Kapitalismus mit sozialistischen Beimischungen gemildert, um einen radikalen Systemwechsel zu vermeiden.

Bedrohliche Zuspitzungen auf dem Arbeitsmarkt erblickt Precht nun etwa durch die an sich begrüßte Entwicklung zum Autonomen Fahren. Allerdings dürften die eingesetzten Sensoren nicht nach moralischen Kriterien programmiert werden, die dem Individuum vorbehalten bleiben müssen, denn zumindest in Deutschland ist - nach Kant - die Würde des Menschen unantastbar. Auch bei dem Kuschelroboter im Bett der demenzkranken Oma sieht Precht diese rote Linie überschritten.

Im Gesamtszenario sieht er in einem Grundeinkommen für alle in Höhe von 1500 Euro monatlich, das individuell aufgestockt werden kann, für eine realistische und finanzierbare Zukunftsperspektive. Denn deutlich weniger gute Überlebenschancen schrieb Precht den Berufen vieler Sektoren zu: nicht nur bei eintönigen Arbeiten, sondern auch im Verwaltungs- oder Jura-Bereich. Selbst der Hausarzt ist von den Veränderungen stark betroffen, dürfte aber wegen seiner menschlichen Kompetenz auch in Zukunft gebraucht werden. Und das gilt generell für Empathie-Berufe, die etwa in Krankenhäusern oder Altenheimen unverzichtbar bleiben. Auch im menschelnden Robinson Club kann sich Precht keine Animationsroboter vorstellen.

Nun gilt es, das Menschenbild der Aufklärung - das freie Individuum - gegen das kybernetische Menschenbild des Silicon Valley zu verteidigen. Denn Glück und Sinn entziehen sich nach Precht der algorithmischen Berechnung. Oftmals ist das Gegenteil der Fall, und bedeutende Dinge geschehen gerade durch Unberechenbarkeit: wenn durch Zufälle Liebe entsteht oder erst Langeweile den Raum zur Entfaltung von Kreativität eröffnet.