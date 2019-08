Am runden Tisch der Tafelrunde auf der Burg Camelot zweifelt Artus (Nikolaj Alexander Brucker) an den ehrenvollen Absichten seiner verstoßenen Halbschwester Morgana (Caroline Frank). Sie will auf den Thron mit allen Mitteln. Foto: Martin Hahn

Von Benjamin Auber

Zwingenberg. Ein kräftiges Horn bläst unüberhörbar durch das Neckartal. Artus und die Ritter der Tafelrunde haben das Zwingenberger Schloss erobert - singend, tanzend und mit Schwertern bewaffnet. Die sagenumwobene, vielfach adaptierte Geschichte zaubern Intendant Rainer Roos und Regisseur Sascha Oliver Bauer als Musical auf die Festspiel-Bühne. Damit treffen sie vor traumhafter Kulisse mit einem überzeugenden Stück, tollen Stimmen und ein in Fackeln getauchtes Schloss voll ins Schwarze.

Mit Inbrunst reckt Artus (stimmgewaltig: Nikolaj Alexander Brucker) das von Merlin (Uwe Kröger) verzauberte Schwert Excalibur in die Höhe, um als König von England den Frieden einkehren zu lassen. Klappt nur nicht, wenn die Feinde Loth (Sascha Oliver Bauer) und Sir Gareth (Oleg Lapochkin) mit Gewalt am Thron rütteln - mit Hilfe seiner verrückten Halbschwester Morgana (Caroline Frank). Die Funken sprühen erst so richtig, als sich der erste Ritter Lancelot (Sascha Krebs) schicksalhaft in Artus’ Ehefrau Guinevere (Jana Marie Gropp) verliebt. Vor allem der aufstrebenden Sopranistin Gropp gelingt es bemerkenswert, mit klarer Stimme ("Ein wahrer Held") und der Verwandlung in eine selbstbewusste Frau emotionale Nähe zum Publikum aufzubauen.

Die Inszenierung schafft das mit überraschenden Einfällen auch insgesamt ziemlich gut - mal abgesehen von Schwächen beim Ausleuchten der Darsteller und etwas holprigem Beginn. Eine übergroße Kabeltrommel als Tisch für die Tafelrunde oder ein ausfahrbares Bühnenteil bringen die Darsteller auf Tuchfühlung.

Für das i-Tüpfelchen sorgen aber vor allem die vielen lokalen Unterstützer der Aufführung. So bereichert Stefans Marionettentheater aus Aglasterhausen mit seinen Puppen den Abend genauso wie die Showturngruppe Exotica Neckarelz, die mit ausgeklügelten Hebefiguren die Hochzeit von Artus und Guinevere einrahmt. Und die historischen Fechter von Kampfhûs aus Hirschhorn lassen die harten Schwertkämpfe täuschend echt erscheinen. Kleine, aber feine Elemente, die "Artus - Excalibur" zum abwechslungsreichen Spektakel machen.

Musikalisch hat der Abend viel zu bieten - Komponist Frank Wildhorn und dem gut aufgelegten Festspielorchester Zwingenberg sei Dank. Im Jahr 2014 im Theater St. Gallen uraufgeführt, sind es die einprägsamen Rock-Pop-Elemente, die in Erinnerung bleiben. Zum Finale des ersten Aktes entwickelt "Heute Nacht fängt es an" große Kraft. Gleiches gilt für "Alles ist vorbei", als die durchtriebene Morgana ihren Bruder psychisch in den Abgrund stoßen will. Sehr eindringlich.

An Dramatik ist der zweite Akt nicht zu überbieten. Nach dem Tod des Ziehvaters Ector (Holger Ries) sinnt Artus auf Rache ("Morgen triffst du den Tod"), auch die angebliche Liebesgeschichte zwischen Lancelot und Guinevere schmerzt, bis es zum blutigen Finale kommt. Mit Fackeln wird der ganze Schlosshof erleuchtet, der Festspielchor singt stimmig aus dem dritten Stock. Ein wahrlich durchdringender Moment und der absolute Höhepunkt der Aufführung.

In Sachen Musical können es die Zwingenberger Schlossfestspiele nun endgültig mit den berühmten Freilichtbühnen wie in Tecklenburg aufnehmen. Kulisse, Stück und Emotionen - alles passt.

Info: Für Freitag (20.30 Uhr), Samstag (18/21.30 Uhr) und Sonntag (20.30 Uhr) sind noch Restkarten verfügbar.