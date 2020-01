Gerhard Lucius, 1949 in Heidelberg geboren, hatte schon immer einen ausgeprägten Sinn für mathematische Berechnungen und handwerklich feinmotorische Arbeiten. Über seine künstlerisch arbeitende Mutter bekam er früh einen Bezug zu Mosaikarbeiten und machte zuerst eine Ausbildung als Feinmechaniker, bevor er zum Studium nach Karlsruhe ging. Viele Jahre arbeitete er als Entwicklungsingenieur für die Luft- und Raumfahrt, später als Dozent im Bereich Maschinenbau. Gleichzeitig verfolgte er seine künstlerische Laufbahn, zeichnete Miniaturen in Tusche, experimentierte in den frühen 1980er Jahren mit Grafikarbeiten am Computer und spezialisierte sich auf 3D Bildobjekte. Parallel dazu entwirft er Pop-up-Faltkarten und fertigt "Szenische Miniaturen", die er zu Kunstobjekten arrangiert.

Seine Arbeiten waren in unzähligen Einzel- und Gruppenausstellungen zu sehen. Unter anderem im Schloss Neckarhausen, in der Atos-Klinik Heidelberg, in der Galerie Heger & Söhne, bei der Wieblinger Kunstmeile 2017, in der Villa Meixner in Brühl, der Manfred-Sauer-Stiftung in Lobbach und in der Stadtbücherei Heidelberg. Seit 2018 ist im Kulturamt der Stadt Heidelberg ein Bild von ihm im öffentlichen Besitz.