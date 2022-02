Weinheim. (RNZ) Der Basar in Marrakesch, die Metroin Brooklyn, die Tiefen des Regenwalds und die Straßen in Hong Kong: Überall schlägt ein eigener Rhythmus den Soundtrack der Erde. Mit ihrem neuen Programm "Around the World" bringt die Rhythmusgruppe Power Percussion mit Gästen aus Japan und den USA die Vielfalt der Kulturen zum Pulsschlag der Gegenwart auf die Bühne.

Power Percussion waren schon zu Gast in der Münchner Philharmonie und dem Festspielhauses Baden-Baden. International führten neben Konzert-Tourneen in Europa auch Gastspiele nach Asien: Einem Auftritt bei den Salzburger Festspielen folgte eine Einladung des Grand National Theaters in Beijing. Auch beim renommierten Seoul Drum Festival und dem New Taipeh Festival in Taiwan – dort war 2019 ihr bislang letzter Auftritt – waren sie schon zu hören. Mit ihrem Markenzeichen, den Aluleitern, großen Trommeln, LED-Drums, optischen Spezialeffekten, leuchtenden Sticks, Wassertrommeln und packenden Beats zieht die Combo ihr Publikum in den Bann. Faszinierende Klangcollagen und eine Vielzahl an Instrumenten aus etlichen Musikkulturen sind Programm: von der arabischen Darabuka über die afrikanische Djembe das europäische Konzert-Marimba bis zur japanischen Odaiko.

Teils jahrhundertealte Traditionen schlagen bei Power Percussion im Takt des Hier und Jetzt.



Info: Weinheim, Donnerstag, 17. Februar, 20 Uhr, Stadthalle. Karten ab 26 Euro bei der Tourist-Info unter 0 62 01 / 82 204.