Von Philipp Weber

Weinheim/Berlin. Behalten oder zurückgeben? Auch Weinheims wohl bekannteste Musikerin, Anke Helfrich, ist diese Frage zuletzt öfter gestellt worden: Die international gefeierte Jazz-Pianistin hatte 2016 den "Echo Jazz" in der Kategorie "Instrumentalistin des Jahres national - Piano/Keyboards" erhalten. Im vergangenen Jahr war sie zudem mit dem "Hessischen Jazzpreis" ausgezeichnet worden. Helfrich will sich offenbar nicht von ihrem "Echo" trennen.

Bei ihrem letzten Deutschland-Aufenthalt - die Künstlerin lebt längst nicht mehr ausschließlich in der Region - hat sie sich zu den jüngsten Diskussionen rund um die Auszeichnung geäußert. Und durchaus nachvollziehbare Argumente gegen eine Rückgabe genannt.

Zum einen sind "Echo Jazz", aber auch "Echo Klassik" eigenständige Preisverleihungen - und seit jeher Jury-Preise. "Im Gegensatz zum ,Echo Klassik‘ und zum ,Echo Jazz‘ ist der ,Echo Pop‘ am Umsatz ausgerichtet, da braucht es keine Jury - sondern nur den Buchhalter", stellt auch Matthias Winckelmann klar. Er ist Geschäftsführer des Münchner Labels "Enja"-Records, das mit Helfrich zusammenarbeitet. Darüber hinaus sitzt er in der "Echo Jazz"-Jury. Hier gebe es zwar auch eine Kategorie "Bestseller", ansonsten aber entschieden künstlerische Maßstäbe.

Ein weiteres Argument gegen eine Rückgabe ist inhaltlicher Natur: Helfrich hat ihre "Echo"-Auszeichnung für ihr Album "Dedication" erhalten. Darin wird unter anderem die Rede "I have a dream" von Martin Luther King eingespielt, in der es um den Traum von einer Gesellschaft ohne Rassismus und Ausgrenzung geht. Eine Rückgabe des Preises erscheine vor diesem Hintergrund wie eine Distanzierung von der Distanzierung, heißt es aus Helfrichs Umfeld. Ihr Engagement für eine offene Gesellschaft hat autobiografische Hintergründe: Die Mutter der zum Teil in Weinheim, zum Teil in Namibia aufgewachsenen Künstlerin hatte sich in einer Anti-Apartheid-Gruppe engagiert.

Anke Helfrich selbst trat 2015 als Überraschungsgast beim Festival "Weinheim bleibt bunt" auf. Dort protestierten Musiker gegen NPD-Parteitage in der Stadt.