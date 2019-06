Von Susann Behnke-Pfuhl

Heidelberg. Über vier Meter lang ist der leuchtend rote Seidenstoff, ein Doppelikatgewebe aus Indien, den der Besucher gleich zu Beginn der Ausstellung "The Scholar’s Choice" im Völkerkundemuseum abschreitet. Die aufwendigen Musterungen dieses "Patolus", der nur von hochrangigen Personen getragen wurde, schimmern verführerisch und lassen die Komplexität der Technik erahnen, bei der jeweils Kett- und Schussfäden eingefärbt werden. Verbindet man häufig die Ikatkunst mit Indonesien und Bali, lernt man an diesem Objekt jedoch, dass die kostbareren Exemplare in Indien gewebt wurden und im 19. Jahrhundert als wichtiges Exportgut galten, um etwa Gewürze in Südostasien einzuhandeln.

18 solche "Lieblingsobjekte" haben sich Heidelberger Wissenschaftler aus den Sammlungen der von Portheim-Stiftung, der Trägerin des Völkerkundemuseums, ausgesucht. 2019 feiert die Stiftung ihr 100-jähriges Jubiläum. Gleichzeitig wurde gerade das Centrum für Asienwissenschaften und Transkulturelle Studien (CATS) der Universität Heidelberg in den neuen Räumlichkeiten in Bergheim eingeweiht. So haben sich die beiden Institutionen zusammengetan und gemeinsam eine Ausstellung konzipiert, die schon auf der Vernissage ausnehmend viele neugierige und interessierte Besucher anzog.

Museumsdirektorin Dr. Margareta Pavaloi freute sich in ihrer Begrüßung über den "kleinen Auftakt" zur Eröffnung des CATS, aber auch zu der in 14 Tagen eröffnenden, zweiten Jubiläumsausstellung über den Museumsgründer und Wissenschaftler Victor Goldschmidt.

Manchu-Kopfschmuck mit Eisvogelfedern. China um 1800.

Die Sammlung auf diese Weise öffentlich sichtbar zu machen, sei im Sinne des Stifters gewesen. Prof. Axel Michaels, Seniorprofessor am Südasien-Institut und am CATS, von dem die Idee und das Konzept zu dieser Ausstellung stammten, forderte die Zuhörer auf, "Kurator ihrer eigenen Ausstellung" zu sein. Man könne die Objekte miteinander verbinden oder einzeln ansehen. Sie seien auch als Kunstobjekte zu sehen. Die Objekte hätten viele Wandlungen durchlaufen und stammten nicht nur aus einer Kultur, sondern spiegeln die Verflechtungen in Asien wider.

Wie der Ikatstoff zeigt auch die "Santa Maria", ein hölzernes Schiffsmodell aus unbestimmter Zeit (wahrscheinlich aus dem 19. Jahrhundert) und an einem unbekannten Ort gefertigt, die subtilen transkulturellen Verflechtungen zwischen den Erdteilen. Mit der Santa Maria wollte Christoph Kolumbus einen Seeweg der Europäer nach Asien finden, auf dem begehrte Waren wie Seide, Edelsteine und Gewürze transportiert werden konnten. Tatsächlich kam es zu der Entdeckung eines bis dahin gänzlich unbekannten Erdteils und zu neuerlichen spannenden kulturellen Begegnungen.

Von herausragender Kraft sind die Papierbilder der indischen Künstlerin Putli Ganju, die sich gemäß den Traditionen ihrer Gemeinschaft der "Adivasi" Tieren und Pflanzen in den Wäldern ihrer Heimat widmen. Die Bilder sind von allen Seiten zu betrachten und mit Figuren bedeckt. In der Tradition der Adivasi hat das Bildermalen eine lange Tradition und wird meist von den Frauen ausgeführt, die Wände und Böden bemalen. Ihre Häuser werden mit Pflanzenfarben angestrichen. Die Praxis wird "matrilinear" weitergegeben. Vom indischen Staat gefördert, entstehen Bilder von "Künstlerinnen" für einen Kunstmarkt in Indien und ausländischen Sammlern, wie Prof. Monica Juneja schreibt. Heute stellt Putli Ganju weltweit aus und avanciert damit zu einer Vertreterin der "Global Art".

Von ganz anderer Schönheit ist der aparte "Manchu-Kopfschmuck mit Eisvogelfedern", der um 1800 in China entstand. Filigran und leicht beeindruckt die tiefblaue Farbe der Eisvogelfeder-Inlays, die in einer hoch komplizierten Technik gefertigt wurden. Lieferanten der Federn waren Länder Südostasiens wie Bengalen, Kambodscha, Thailand, Vietnam und Sri Lanka. Für den Kopfschmuck wurden weitere kostbare Materialien verwendet: Silber, Gold, Jade, Halbedelsteine, Perlen und Goldgranulat.

Museumsgründer Victor Goldschmidt sammelte "nicht aus einem exotischen, sondern aus einem wissenschaftssystematischen, transdisziplinären und transkulturellen Interesse heraus", wie es in der Einleitung zum Katalog heißt. Die Ausstellung unterstreicht diesen Ansatz in großartiger Weise.

Info: "The Scholar’s Choice - Lieblingsstücke Heidelberger Wissenschaftler aus dem Völkerkundemuseum vPST", Hauptstraße 235, ist zu sehen bis 24. November 2019. Geöffnet mittwochs bis samstags jeweils von 14 bis 18 Uhr, sonntags von 11 bis 18 Uhr.