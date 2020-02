Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Ein wichtiger Satz fällt gleich zu Beginn des Stückes "Mit der Faust in die Welt schlagen." Er stammt von Lukas Rietzschel, umschreibt das Grundmotiv und offenbart gleich dessen Dilemma: "Was ist ein Mensch, der ohne Arbeit ist?" Der Mensch in der DDR, er war entweder ein Nützling oder ein Schädling, je nachdem, ob er sich am Aufbau des Sozialismus beteiligte oder ob er ihn auch nur hinterfragte. Dass es einen Wert des Menschen aus sich heraus, unabhängig von Leistung, Herkunft oder Geschlecht, unantastbar in seiner Würde gibt, das war eine nicht nur dem Politbüro fremde Denkkategorie. Diesem historischen "Grund-Nichtwissen" und "Grund-Negieren" ist Rietzschel voll aufgesessen: "Ich arbeite, also bin ich!" Da möchte man dann mit der Faust auf den Tisch hauen. Denn nun gibt es keine Arbeit mehr, aber es gibt immer noch Menschen.

Die dramatisierte Fassung von Rietzschels Roman auf die Bühne zu bringen, ist ein erklärter Beitrag des Theaters Heilbronn zu "30 Jahre Mauerfall". Wer ein solches Stück auf den Spielplan setzt, hat damit eine Verantwortung. Wer sich Gedanken darüber macht, warum der Rechtsradikalismus im Osten Deutschlands solchen Zulauf und damit auch einen heftigen Überlauf in den Westen hat, wird indes von dem Stoff, der eine Zwangsläufigkeit von Arbeitslosigkeit zu Wertlosigkeit thematisiert und konstruiert, keinen Erkenntnisgewinn haben. Das Stück, der Roman, ist gefährlich: Eine, trotz der vielen "Scheißwörter", schöne Sprache, Menschen wie du und ich mit dem Traum vom Eigenheim und der heilen Familienwelt auf der Bühne – das ist doch deutsch! Wenn Theater und Literatur Geschichtsbilder zu formen vermögen, dann muss man den Aussagen dieser Inszenierung mit viel kritischer Distanz begegnen. Das Bild, das sich ergibt, ist so wirr wie die Linien, die sich immer wieder auf der Videoleinwand im Hintergrund der Bühne formen und auflösen.

Dabei hat Tom Musch wieder einmal ein sprechendes Bühnenbild "hingelegt", im wahrsten Sinn des Wortes, eine Plattenbaufassade in der menschenverachtenden Monotonie einer Normarchitektur für Norm-Menschen, die dazu da sind, Normen zu erfüllen, besser noch zu überfüllen. Gleichzeitig ermöglicht es, die Spielebenen der Erzählung vom Zerfall der Familie, vom Suchen nach Sinn, Halt und Identität in einer neuen Realität umzusetzen. Nils Brück als "Vater", Johann Sembritzki als "Mutter", Sven-Marcel als Sohn Philipp, Lucas Janson als Sohn Tobi und Sabine Unger als "Oma" zeigen glaubwürdig das, was ihnen die Rolle vorgibt. Dass die Söhne, die aus der Geschichte und in die Hände der Nazis fallen, die mit der Gegenwart nicht zurechtkommen, weil man ihnen ihre Geschichte vorenthielt, an die sich nur noch die "Oma" erinnert, was eine "Judensau" war, das ist der Grundton der Handlung. Allerdings unter Auslassung der historischen Tatsache, dass nach Darstellung der DDR die bösen Nazis und Faschisten allesamt nur in der "BRD" überlebten und leben.

Hätte Intendant Axel Vornam, der die Regie führt, der Romanvorlage allein vertraut, er hätte sie nicht um einigen Passagen inhaltlich ergänzen müssen. Sein Konzept tut das naheliegende: Man illustriert den Text, stellt keine Individuen, mit Ausnahme der beiden "Kinder", auf die Bühne, zeigt Typen. Mit erzählerischen Einfügungen, den chorischen Elementen des antiken Dramas, schafft Vornam, selbstredend im Sinne Brechts, jene Distanz verschaffenden Verfremdungseffekte, die zu Erkenntnis führen sollen. Aber wie steht es dann mit der Empathie? Gebührt sie den Dargestellten, hilft sie ihnen, tut man sie als "Opfer" oder als "Jammer-Ossis" ab oder hält man ihnen vor, Selbstbestimmung nicht gelernt zu haben? Wollte man sie ihnen überhaupt lehren?

Und auch der Zuschauer ist "Opfer". Wie soll er sich in einem Stück und mit dessen Aussage zurechtfinden, wenn darin mit historischen Fakten so beliebig umgegangen und die "heile DDR-Welt" nostalgisch beschworen wird? Die Klimaleugner lassen grüßen. Rietzschel lässt das Stück ganz bewusst in der Lausitz spielen, wo die Straßen aus Schlaglöchern bestanden und die Schlote des Braunkohlekombinats die Luft verpesteten. Wo man die "Heimaterde" wegbaggerte, die Seen so giftig waren, dass nicht einmal Mikroben überlebten. Hauptsache man hatte Arbeit.

Der Mob von Hoyerswerda, dessen Nazitum nicht vom Himmel fiel, sondern sofort nach der Wende aus der Erde kroch, jagte nicht, wie behauptet, die Sorben, sondern Arbeiter, hergeholt aus den afrikanischen "sozialistischen Bruderstaaten". Aber Hoyerswerda hatte nicht nur eine braune Szene, sondern auch Bürger, die bald nach der Wende ein evangelisches Gymnasium gründeten. Auf der Bühne fließen Tränen über weggesprengte Fabrikschlote, vor der Wende konnte man über gesprengte Kirchtürme weinen.

Hinzu kommt: Keine Silbe wird dazu verwendet, dass auf die Lügenpresse der Nazis nahtlos die der Kommunisten folgte, dass noch Jahrzehnte nach der Wende in immer noch stasiverseuchten Redaktionen "Journalisten" aus der Leipziger Kaderschmiede die Bundesrepublik schlechtschrieben. Diesen "Wahrnehmungsstörungen" und einer verhängnisvollen Einseitigkeit liegt die dargestellte Logik zugrunde, dass junge Menschen aus Verzweiflung Nazi werden müssen. Wenn man sie bisher nicht gelehrt hat, ihren freien Willen zu nutzen und es jetzt endlich an der Zeit wäre – dann hätte das Stück noch einen späten Sinn. Aber nur dann.

