Stefan Eichberg steht vor dem leeren Zuschauerraum. Doch das hat bald ein Ende. Am 25. September startet am Theater Heilbronn die neue Spielzeit – hierfür wurde ein umfangreiches Hygienekonzept erarbeitet. Foto: Jochen Quast

Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Am Theater Heilbronn haben jüngst die Proben für die neue Spielzeit begonnen. Es ist der Start in eine schwierige Saison, die Corona-Pandemie krempelt auch hier einiges an Gewohntem und Bequemem um. Zur Pressekonferenz für die neue Spielzeit, noch im Frühjahr, fiel bereits dieser prophetische Satz von Albert Einstein: "Eine neue Art von Denken ist notwendig, wenn die Menschheit überleben will." Und prophetisch, weil nach Angaben des Theaters schon vor der Corona-Krise so festgelegt, ist auch das Spielzeit-Motto "Paradise lost".

Wenn nun auch noch im Großen Haus einmal ein Klassiker des "absurden Theaters" stattfindet und das dann Samuel Becketts berühmtes "Endspiel" ist, dann weiß jeder Zuschauer, was die Stunde geschlagen haben soll. Es wird einige technische Veränderungen beziehungsweise Neuerungen geben. So wurde für die gesamte Spielzeit das Abo-System mit festen Sitzplätzen außer Kraft gesetzt, Abonnenten erhalten dafür aber ein Vorkaufsrecht und eine Ermäßigung von 20 Prozent auf den normalen Kaufpreis. Von dieser Möglichkeit sei seit Juli bereits reichlich Gebrauch gemacht worden, heißt es dazu vom Theater. Für alle anderen Theaterfreunde hat der Vorverkauf begonnen, zeitgleich mit den Proben für die drei Auftaktpremieren.

Neben dem schon genannten "Endspiel" steht im Großen Haus als zweite Premiere noch davor, am 25. September, "Der Fall der Götter" nach Luchino Visconti auf dem Programm. Der 1976 gestorbene Spross eines alten Adelsgeschlechtes war einer der bedeutendsten italienischen Theater- und Filmregisseure, Begründer des "Neo-Realismus" und ist dennoch gerade wegen seiner üppigen und bilderstarken Verfilmungen wie "Der Leopard" bis heute ein Begriff.

Seine Affinität zur deutschen Geschichte belegt eine Trilogie von Filmen über den Bayernkönig Ludwig II., über die Krupp-Dynastie und die Verfilmung von Thomas Manns "Tod in Venedig". Man darf gespannt sein, wie "Der Fall der Götter", eben die Adaption des Krupp-Stoffes, zugleich eine bombastische Auseinandersetzung mit Faschismus und bürgerlicher Dekadenz, auf der Heilbronner Bühne stattfindet. Regie führt Marc von Henning, der auch am Lindenhof-Theater in Melchingen inszenierte.

Zufall oder Absicht? Am deutschen Nationalfeiertag, 3. Oktober, findet die Premiere von "Endspiel" statt (Regie: Axel Vornam). Samuel Beckett hat es 1956 geschrieben. Es ist ein Stück in dem nichts passiert, in dem vier verlorene Gestalten auf den Weltuntergang warten und reden. Clov sagt gleich zu Anfang: "Ende, es ist zu Ende, es geht zu Ende, es geht vielleicht zu Ende."

Die dritte Premiere am 27. September ist dafür um einiges fröhlicher: "Komm wir finden einen Schatz" nach Janosch, in der "Boxx" (Junges Theater). Da dürfen dann schon Kinder ab drei Jahren dabei sein und sehen, was der kleine Tiger und der kleine Bär auf ihrer Schatzsuche so alles erleben.

Da deutlich weniger Zuschauer Platz in den Spielstätten finden, werden mehr Vorstellungen gespielt. Der Spielplan ist mit 29 Premieren, dem Festival "Tanz! Heilbronn" im Mai und mit Baden-Württembergischen Theatertagen vom 9. bis 18. Juli dennoch "prall gefüllt", wie es vom Theater heißt. Gemeinsam mit dem Gesundheitsamt und dem Arbeitssicherheitsdienst sei ein umfangreiches Hygienekonzept für Mitarbeiter und Zuschauer erarbeitet worden. Dieses beinhalte neben klaren Regelungen für das Sitzplatzmanagement auch ein ausgeklügeltes Gastro- und Wegeleitsystem sowie einen Luftaustausch in allen Spielstätten und Foyers vor den Vorstellungen. Man sei zudem in der Lage "auf alle Änderungen sehr flexibel zu reagieren". Sobald sich die Lage entspannen sollte, dürften auch wieder mehr Zuschauer in die Säle.

Info: Der Besucherservice ist wieder zu den gewohnten Zeiten zu erreichen: Montag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr, Samstag von 10 bis 14 Uhr, Telefon: 07131/563001, E-Mail: kasse@theater-hn.de