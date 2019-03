Von Heribert Vogt

Heidelberg. Hin- und hergerissen zwischen zwei Welten sind die Menschen in Zinnure Türes Rechercheprojekt "Zwischenraum (Istanbul - Heidelberg)", das nun mit türkischen Übertiteln und für Besucher ab 16 Jahre im Zwinger 1 uraufgeführt wurde. Als Vorgeschmack auf den kommenden Heidelberger Stückemarkt mit dem Gastland Türkei.

"Der Bosporus ist immer wieder schön", heißt es einmal in der Inszenierung von Initiatorin Zinnure Türe, die 1981 in Tettnang als Tochter türkischer Gastarbeiter geboren wurde, jedoch schon im Alter von drei Jahren mit ihrer Familie in die Türkei zog, dort aufwuchs und studierte. Aber diese Aufführung ist weit entfernt von Bosporus-Faszination und Postkarten-Klischees. Vielmehr liegen Dunkelheit, Zerrissenheit und Beklemmung über der Szene. Zu Beginn hat es den Menschen ganz und gar die Sprache verschlagen, fast eine Viertelstunde sagen sie kein einziges Wort.

Offensichtlich müssen die Entwurzelten im Spannungsfeld zwischen Ost und West, zwischen der Türkei und Deutschland, erst einmal wieder zur Besinnung kommen. Zahlreiche Menschen verlassen die immer autokratischer geführte Türkei, und darunter sind auch große Teile der Bildungsschicht. Denn etwa die Bedingungen für das Theater verschlechtern sich in der Türkei rapide. Für die Auseinandersetzung mit solcher Abwanderung bringt Regisseurin Zinnure Türe besondere Voraussetzungen mit. Denn sie hat in der Türkei Stadtplanung sowie Schauspiel studiert und beschäftigt sich jetzt künstlerisch mit der Lebenswirklichkeit daheim, was dort mit Repressionen verbunden ist. Dabei geht es um Themen wie die Rolle der Frau in einer patriarchalen Gesellschaft, staatliche Einflussnahme auf die Stadtentwicklung sowie Flucht und Migration.

Der Bosporus ist immer wieder schön - aber eben nicht durchgängig, sondern bestenfalls in Intervallen, teils in großen und langen Abständen - und an diesem Abend ist nirgends ein Prachtpanorama zu sehen. Nur einmal lässt ein Film von einem Bosporus-Schiff aus schwache Konturen erkennen, allerdings schemenhaft in nebulöser Nacht (Video: Daniel Neureuther). Und bei Licht betrachtet, sind die auftretenden Personen sämtlich in solcher Finsternis unterwegs. Zu Beginn betreten die Schauspielerinnen Hicran Demir, Katharina Quast und Christina Rubruck sowie Andreas Seifert nicht nur sprachlos, sondern auch desorientiert und gehetzt den Raum im Zwinger 1 - da fällt gleich ein Griff aus der Tür.

Aber dann bringt das Darsteller-Quartett die von Zinnure Türe collagierten Interviews mit Zeitgenossen in Deutschland und in der Türkei wirkungsvoll als so multiple wie schillernde Individualwelten über die Rampe. Da ist viel von Einsamkeit und Verlorenheit die Rede, zugleich von Belastungen und Katastrophen - wie dem großen Erdbeben von 1999, als 20.000 Menschen starben. 2010 war Istanbul noch Kulturhauptstadt Europas, aber bereits 2013 kam es dort zu den einschneidenden Gezi-Protesten, bevor 2015 in Ankara ein Bombenanschlag und 2016 dann der gescheiterte Putschversuch mit den bekannten Nachwirkungen erfolgte.

Die Türkei erscheint hier nicht nur durch Schwarzmalerei, sondern als wirklich politisch-soziales Dunkelland. Aber das ist bei Weitem kein Grund zu westlicher Hybris. Denn auch Deutschland und das "sterile" Europa kommen über ein schlappes Einheitsgrau nicht hinaus, wo all das Schöne schon wieder "stört". Und wenn man ehrlich ist: Geht vom vordergründig so aufgeräumten Europa oder von der orientalisch angehauchten Türkei die größere Faszination aus? Das ist für die wandernden Türken - aber auch aus deutscher Sicht - wohl keine wirkliche Frage. So kaputt und zersplittert die Erfahrungswelten auch sind: Aber die lebensdralle türkische Identität mit ihrem einzigartigen Sound aus Musik, Tanz und Kultur schimmert doch stets hindurch. Ganz besonders auch im fesselnd-fremdartigen Bild der Schlangengöttin Sahmeran. Da hat man als Deutscher nicht selten den Eindruck, dass man in den Debatten über die Türkei oft wie ein Blinder von der (verborgenen) Farbe spricht.

Deshalb gilt unter dem Strich: Die eher mager ausgestattete Inszenierung (Bühne und Kostüme: Stephanie Karl) sprengte vor allem Klischee-Vorstellungen im deutsch-türkischen Verhältnis und machte den Blick frei auf die so konkrete wie unterschiedliche Lebenswirklichkeit der Menschen aus der Türkei in ihrer ganzen Zerrissenheit. Aber auch das Gegenbild fehlte nicht: So war etwa der deutsche Architekt und Stadtplaner Bruno Taut eingebunden, der 1936 erfolgreich nach Istanbul übersiedelte.

Insgesamt ein Theaterabend, der Appetit auf mehr Türkei machte - dann beim 36. Heidelberger Stückemarkt ab dem 26. April. - Erwartungsfroher Beifall.

Info: Termine: 14., 15. März, 9., 10., 27 April. www.theaterheidelberg.de