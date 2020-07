Von Volker Oesterreich

Heidelberg. Theater neu denken und das Mögliche möglich machen – so lautet für den Heidelberger Intendanten Holger Schultze das Gebot der Stunde. Der 1961 in Berlin geborene Regisseur leitet seit der Spielzeit 2011/12 das Theater und das Orchester der Stadt. Davor war er Intendant in Osnabrück und Schauspieldirektor in Augsburg. Noch nie stand er aber vor solch großen Herausforderungen, wie jetzt die Corona-Krise mit sich bringen. Ganz ähnlich ergeht es bundesweit seinen vielen Kolleginnen und Kollegen, mit denen Schultze als Leiter des künstlerischen Ausschusses des Deutschen Bühnenvereins bestens vernetzt ist. Im September plant er die Wiedereröffnung des im März geschlossenen Theaters.

Herr Schultze, der Spielplan für September und Oktober steht, aber keiner weiß, wie die Pandemie verlaufen wird. Wie sicher sind Sie, dass das Theater dann wieder spielen kann?

„In zwei Jahren werden dieses Land und unsere Gesellschaft völlig anders aussehen, davon bin ich überzeugt“: Intendant Holger Schultze. Foto: Philipp Rothe

Wir öffnen, davon gehe ich ganz fest aus. Wie sich die Abstandsgebote und Hygienevorschriften im Herbst und Winter entwickeln, weiß keiner. Täglich bin ich in Schaltkonferenzen mit Behörden und Kollegen – und ständig ändern sich die Rahmenbedingungen. Aber wir sind flexibel, wie es sich für einen Kulturbetrieb gehört. Beweglichkeit und Flexibilität sind die Wesensmerkmale der Kultur. Wenn Judo und Boxen möglich sind, dann muss auch Theater möglich sein. Ich hoffe, dass wir im Herbst oder Winter keinen Total-Shutdown erleben, sondern im November das Haus noch weiter öffnen können.

Derzeit sind die Infektionszahlen in unserer Region stark rückläufig, warum öffnen Sie nicht schon jetzt?

Das geht nicht von heute auf morgen. Dafür brauchen wir einen längeren Vorlauf, um neue Stücke zu proben. Viele Mitarbeiter sind noch in Kurzarbeit, sie zeigen sich sehr solidarisch und nehmen große Opfer auf sich. Momentan arbeiten wir daran, im September und Oktober ein gutes Programm anzubieten. Wir starten mit Oscar Wildes "Bunbury", dem Musiktheater-Abend "Summernight Dreamers" und unseren mobilen Projekten für die Schulen. Schade, dass die Schulklassen vorerst noch nicht zu uns kommen können. Ich selbst bereite einen Romantik-Abend vor. Da wird es Lieder und Gedichte von Konstantin Wecker, Element of Crime und natürlich auch Schumann-Lieder geben. Eine ganz besondere Mischung.

Keiner weiß, wie sich das Publikum verhalten wird. Werden die Leute kommen oder nicht?

Bundesweit gibt es dazu die unterschiedlichsten Prognosen. Manche Kolleginnen und Kollegen sehen total schwarz, andere sind – wie ich – optimistisch. Bei uns hat gerade der Vorverkauf für September und Oktober begonnen, und wir haben binnen kürzester Zeit schon 2000 Karten verkauft.

Durch die Abstandsregeln werden im Herbst aber nur sehr wenige Besucher kommen können. In den Marguerre-Saal zum Beispiel nur 154 statt 500. Das reißt ein gewaltiges Loch in Ihren Etat. Außerdem fehlen die Einnahmen seit der Schließung im März.

Ein riesiges Problem, ich vermute ein Defizit von drei bis vier Millionen.

Trotzdem geben Sie die Mehreinnahmen von einer Million Euro aus der vorletzten Saison an die Stadt zurück. Warum eigentlich? Als Eigenbetrieb könnten Sie das Geld für die finanziell düstere Gegenwart und die problematischen Folgemonate zurücklegen.

Das ist eine absolute Ausnahmesituation und liegt am Jahresabschluss 2018/19, als wir noch in der Übergangsphase vom städtischen Betrieb in einen Eigenbetrieb waren. Die Stadt ist immer fair mit uns umgegangen – und nun verhalten wir uns fair gegenüber der Stadt. Die Aidshilfe, der Frauennotdienst oder andere freie Kultureinrichtungen wie das Unterwegstheater sind in großer Not, und ich wünsche mir, dass diesen Institutionen geholfen wird, sie sind für die Stadt essentiell. Wenn es eine Lehre aus der Corona-Krise gibt, dann ist es die, dass wir zusammenhalten und füreinander einstehen müssen.

Wenn Sie jetzt signalisieren: Wir hatten 2018/19 eine Million Euro mehr, gießen Sie womöglich Wasser auf die Mühlen all derjenigen, die behaupten, die Hochkultur bekäme sowieso viel zu viel Geld.

Diese Stimmen gab’s schon immer, daran wird sich wohl nichts ändern. Wenn wir als Gesellschaft nicht begreifen, welch hohen Wert die kulturellen Einrichtungen und die Bildung für uns alle bedeuten und wie wichtig sie für unsere Demokratie sind, beginnt alles zu wanken. Die Kultur ist ein Anker unserer Demokratie. Theater und Kinos, Konzertsäle und Museen, aber auch Restaurants und Cafés sind öffentliche Orte, an denen sich Menschen treffen, an denen sie miteinander sprechen und an denen das entsteht, was eine demokratische Gesellschaft so wertvoll macht. In Mexiko, Chile oder Kolumbien habe ich erlebt, was es bedeutet, wenn diese Bereiche eingeschränkt sind. Wir müssen alles daran setzen, unsere Freiheit und unsere kulturelle Selbstbestimmung zu bewahren.

Nochmals zu den Defiziten: Die Schlossfestspiele müssen in diesem Sommer auch ausfallen...

Wir hatten im letzten Jahr fast 37.000 Besucher bei den Schlossfestspielen. Bei einer Größenordnung wie dieser bedeutet das einen Einnahmeverlust von 700.000 Euro für das ausgefallene Festival. Den Etat belasten aber auch die zusätzlichen Hygienevorschriften und Verträge, die wir jetzt nicht einhalten können, die wir aber selbstverständlich ausbezahlen. Daran hängen die Existenzen freier Künstler.

Wie stark sind die künstlerischen Einschränkungen derzeit bei den Proben?

Man spricht von einer neuen Corona-Ästhetik: Liebesszenen auf Abstand, das bedarf schon einer großen Portion Fantasie. Küssen, kämpfe, spucken, all das geht nicht. Bei den Proben müssen wir die Abstandsregeln einhalten. Wir benötigen den Zwinger am Anfang der nächsten Saison für die Proben, deshalb steht er in der nächsten Saison nicht als Spielstätte zur Verfügung. Auf den anderen Probebühnen können wir die Abstandsregeln nicht einhalten. Im Zwinger sind für jeden Kreidekästchen aufgezeichnet, damit wir uns bei den Proben nicht zu nahe kommen. Das Musiktheater steht wiederum vor ganz anderen Herausforderungen, weil im Orchestergraben derzeit maximal 28 Musiker sitzen können. Bei den Philharmonischen Konzerten in der Neuen Universität können aber deutlich mehr auftreten.

Bei "Solo fantastico" bieten Sie zusammen mit dem Kulturamt der Stadt und der RNZ freien Künstlern der Region ein Online-Podium. Jeder, der dafür ausgewählt wird, zeigt ein kurzes Video und erhält ein Honorar von 500 Euro. Dies Idee wird inzwischen von andren nachgeahmt.

In Ludwigshafen zum Beispiel, auch in Ingolstadt oder in Regensburg. Wir waren die Pioniere, jetzt greifen andere unser Modell von "Solo fantastico" auf. Aber wir waren und sind während der Corona-Krise auch in anderer Weise aktiv, sowohl online als auch bei unserem Schaufensterprojekt. Hinzu kommen die Auftritte vor Altersheimen, oben auf dem Schloss oder an anderen Stellen in der Stadt.

Sie leiten den künstlerischen Ausschuss des Deutschen Bühnenvereins. Wie verlaufen dort die Gespräche über die vielfältige deutsche Theaterszene und deren Bedrohung durch die Corona-Krise?

Am schlimmsten getroffen hat es die Privattheater, beispielsweise die Berliner Schaubühne. Aber auch ums Heidelberger Unterwegstheater mache ich mir große Sorgen. Für die Hebelhalle, die nicht im städtischen Besitz ist, muss weiterhin die volle Miete gezahlt werden, obwohl die Einnahmen ausfallen. Ganz hart trifft es auch die Landestheater, die in kleineren Städten auftreten und zum großen Teil auch von deren Zuwendungen abhängen. Da es in Baden-Württemberg keine strukturelle Hilfe für die kommunalen Theater gibt, ist das Kurzarbeitergeld der einzige funktionierende Rettungsschirm, den es für Einrichtungen wie das Heidelberger Theater gibt. Dieses Kurzarbeitergeld entlastet letztlich auch die städtischen Haushalte.

Und wie agiert der Deutsche Bühnenverein?

Er spricht mit dem Deutschen Städtetag, mit dem Deutschen Kulturrat und mit der Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Dabei geht es unter anderem darum, ob und wenn ja unter welchen Bedingungen die Häuser weiter geöffnet werden können. Und es geht um die Finanzen und die Verantwortung der Kulturinstitutionen für die demokratische Gesellschaft. Wir brauchen das Live-Erlebnis und die direkte Begegnung. Wenn wir nur noch vor dem Fernseher oder dem Computer-Bildschirm sitzen, wird der Diskurs unter den Menschen zerstört. Das wollen wir verhindern.

