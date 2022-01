Heidelberg. (RNZ) Engel ohne Seele, Kindfrau, Tabulose – so wird die Lulu genannt und gesehen. An ihrer Person brechen bürgerliche und gesellschaftliche Konventionen. An der Seite wechselnder Liebhaber und Ehemänner vollzieht Lulu in Alban Bergs Oper einen unglaublichen gesellschaftlichen Aufstieg.

Doch gleich der mythologischen Pandora – von den Göttern mit einer Büchse versehen, die alle Übel der Menschheit enthält, und die Pandora schließlich öffnet – scheint auch Lulu immer wieder das Unglück über andere auszugießen. Bis ihr Schicksal sich gegen sie wendet …

Alban Berg schuf "Lulu" als erste Zwölftonoper auf Grundlage der beiden Dramen "Erdgeist" und "Die Büchse der Pandora" von Frank Wedekind. Ohne den dritten Akt seines Meisterwerks beenden zu können, verstarb der Wiener Komponist an Weihnachten 1935. "Lulu" erlebte ihre Uraufführung posthum 1937 als Fragment in Zürich – und das mit großem Erfolg.

Am Heidelberger Theater feiert die zweiaktige Fassung in einer Bearbeitung von Eberhard Kloke für Soli und Kammerorchester Premiere. Regie führt Axel Vornam. Als "Lulu" in der Hauptrolle ist Jenifer Lary zu sehen.

Info: Heidelberg, Samstag, 29. Januar, 19.30 Uhr (Premiere, Restkarten), Sonntag, 6. Februar, 19.30 Uhr, Marguerre-Saal, Karten von 19 bis 42 Euro unter 0 62 21 / 58 20 000.