Von Julia Behrens

Heidelberg. Luftig gehängt und gekonnt arrangiert: Sie kommt leicht daher, die zweite Gruppenausstellung im Tandem Art Space am Heumarkt in Heidelberg. Den temporär zu einer Galerie umgewidmeten Raum nutzen die beiden Kuratorinnen Cristina Nan und Ella Kehrer vom Verein KulturTandem, um namhaften deutschen und internationalen Künstlerinnen und Künstlern – vorrangig aus Heidelberg – während der Coronakrise eine Plattform für die Präsentation (und den Verkauf) ihrer Werke zu bieten. Dazu passt, dass die neue Ausstellung InteractEVE das Bild der Frau in der Kunst ins Zentrum rückt – wurden durch den Lockdown doch alte Rollenkonflikte, die eigentlich überwunden zu sein schienen, wieder recht schmerzhaft aktuell.

In der Schau geht es darum, Weiblichkeit in ganz unterschiedlichen Facetten – in ihrer Stärke, ihrer Schönheit und Sinnlichkeit – zu beleuchten, wobei an vielen Stellen auch Identitätsfragen aufscheinen. Da gibt es zum Beispiel die Fotografie einer nepalesischen Frau, die Schlüssel als Schmuck trägt und trotz offensichtlicher Armut Kraft und Freude ausstrahlt. Das Bild stammt von dem in Heidelberg ansässigen, isländischen Fotografen Kjartan Einarsson und ist die einzige "dokumentarische" Position in der Ausstellung.

Andere Aufnahmen gehen in die Abstraktion, wie zum Beispiel die des aus Prag stammenden Heidelberger Fotografen und Journalisten Milan Chlumsky, der mit seinen beeindruckenden Langzeitbelichtungen des Mondes zum Teil intendiert zeichnerisch ansetzt und in der analogen Arbeit "Luna. Zunehmender Mond" aus den Lichtlinien des Himmelskörpers einen zart angedeuteten Rückenakt zaubert.

In den Fotografien der rumänischen Künstlerin Oana Stoian verdichtet sich umgekehrt die Ablichtung weiblicher Körper in starken Hell-dunkel-Kontrasten zu eigenwilligen Formen, die an die Ära der surrealistischen Fotografie erinnern. Auch in Markus Kaesslers zweifach belichteten Lochbildkamera-Aufnahmen ist nichts eindeutig. Denn der Heidelberger Fotograf kombiniert darin jeweils das Bild eines geschichtsrelevanten Ortes – wie zum Beispiel des Holocaust-Denkmals in Berlin – mit einer Studioaufnahme von ausrangierten, oft versehrten Schaufensterpuppen. Dabei stehen die Puppen laut Kaessler für den Menschen an sich und auch den Kuratorinnen ist die Einsicht wichtig, dass Weiblichkeit nicht unbedingt genderspezifisch sein muss und – in unterschiedlicher Dosis – eigentlich in jedem steckt.

Die syrische Künstlerin Rasha Deeb, die 2015 nach Deutschland flüchtete, bewegt sich inhaltlich ebenfalls auf psychologischen Pfaden. Sie entwickelt ihre Werke durch die intensive Auseinandersetzung mit Menschen in ihrer alten und neuen Heimat und interessiert sich für die Frage, was sich hinter dem Blick des jeweiligen Gegenübers verbirgt.

An anderer Stelle steht das Kleid mit einer ganzen Reihe von Identitätsmetaphern im Vordergrund. Auf dem Fotogramm "Das Taufkleid meiner Mutter" der Heidelberger Fotografin Gabi Kaiser geht dies in eine religiöse Richtung. Auch die in Bagdad geborene und heute in Heidelberg ansässige Malerin Cholud Kassem verbindet mit der berückend schlichten Darstellung ihres ehemaligen Sonntagskleides Kindheitserinnerungen, die sich im Spannungsfeld ihrer irakischen Herkunft und einer katholischen Erziehung bewegen.

Bemerkenswert ist außerdem die Kreation "Ol-eve", die die junge Heidelberger Modedesignerin Leila Hujeirat im Rahmen ihrer Kollektion "oliverance" entworfen hat. Skulptural und nicht wirklich tragbar ist sie als sogenanntes Statement im Haute Couture Bereich entstanden. Gekonnt assoziiert Hujeirat darin die Standfestigkeit und Stärke des Olivenbaums sowie die Eleganz seiner silbrigen Blätter in braunem, grünem und silbergrauem Organza – als Symbole für grundlegende Eigenschaften der Frau.

Ein Kleid ganz anderer Art trägt die metallene Freiheitsstatue "Liberty Nr. 1" des Heidelberger Künstlers Michael Bacht. Auf ihrem Gewand findet sich die Darstellung eines Sklavenschiffes, denn Freiheit – so Bacht – definiert sich immer durch das Gegenteil. Einen leisen und leicht zu übersehenden Beitrag liefert der Franzose Jean-Luc Cornec mit seinem sinnigen Sprachspiel "Eve und auch Adam". Ganz in der Nähe: eine abstrakte und entfernt an weibliche Formen erinnernde Arbeit des früh verstorbenen Objektgestalters Christoph Beysser aus Leimen.

Dass die Thematik insgesamt so schöpferisch umgesetzt wird, lässt sie erfrischend gelassen erscheinen.

Info: InteractEVE. Bis 15. September im Tandem Art Space, Heumarkt 2, www.kulturtandem.de. Donnerstag, Freitag 16 bis 19 Uhr, Samstag 11 bis 15 Uhr und nach Vereinbarung.