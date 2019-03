Von Matthias Roth

Stuttgart. "Friede, Freude, Eierkuchen", hieß es früher und war eine Verballhornung der "Ode an die Freude". Am Dienstag heißt es "Frieden, Freiheit, Empathie" und bezieht sich auf die sogenannte "Willkommens-Kultur" des Jahres 2015. Jedenfalls sieht es Regisseur Stephan Kimmig so, wenn am Ende von Hans Werner Henzes Kleist-Oper "Der Prinz von Homburg" aus dem Jahre 1960 das Volk im Stuttgarter Staatstheater jubelt ob des irrealen Sieges, als habe der VfB gerade die Bayern geschlagen: "Wir", "Welt", "Freiheit", Empathie" steht auf bunt gestrickten Schals und beschrifteten T-Shirts zu lesen - und alle sind glücklich. Die Begnadigung des verträumten, gelegentlich auch verpeilten Prinzen, der zwar Befehle missachtet, aber Schlachten gewinnt, kommt tatsächlich unerwartet. Aber das ist schon in Kleists Drama so und ist bei Henze, der sich auf ein Textbuch von Ingeborg Bachmann stützte, nicht anders.

Kimmig jedenfalls und seine Ausstatterinnen (Katja Haß, Bühne, und Anja Rabes, Kostüme) halten offenbar wenig von der lyrischen Träumerei dieses zerknirschten Helden, der Phantasmen nachrennt und Armeen anführt, die er leichtfertig aufs Spiel setzt. Die Stuttgarter stecken ihn (Robin Adams spielt den Prinzen körperlich kraftmeiernd, aber er singt ihn durchaus differenziert) in ein heruntergekommenes Trainingskamp für Tänzer und sonstige Kampfsportarten: Der Handschuh, den Prinzessin Natalie (Vera-Lotte Böcker mit höchst flexibler Stimme) vermisst, ist dem entsprechend ein Boxhandschuh. Der eigentliche Sympathieträger ist allerdings von Anfang an des Prinzen Freund, der Graf von Hohenzollern, den Moritz Kallenberg mit wandlungsfähigem Tenor und oft der puren Verzweiflung nahem Ausdruck darstellt. Stefan Margita als Kurfürst, Helene Schneiderman als Kurfürstin und Michael Ebbecke als Feldmarschall ergänzen das Hauptensemble jeweils charakterstark.

Und dennoch überzeugt die Regie des Opern-Neulings Kimmig letztlich nicht, denn obwohl Bachmann/Henze das Kleist-Original textlich verschlankt, gelegentlich auch zugespitzt und umgedeutet haben: Das Schwanken dieses merkwürdigen Prinzen, der Traum und Wirklichkeit, schwärmerische Liebe und brutalen Machtkampf nicht auseinanderhält, ist auch in der Oper differenzierter und vielschichtiger gestaltet, als es jetzt auf der Bühne erscheint.

Auch wenn bei Traumsequenzen die Neonröhren flackern und blitzende Filmstrips über die kahlen Wände huschen: Ballettstange gegen Kasernenhof, Tutu gegen Uniform, das ist sehr schablonenhaft und sabotiert die frühromantische Idee von der Freiheit der Gefühle genauso wie die revolutionäre Fantasie vom gerechten, aber toleranten Staat, die Henze in Italien träumte. Die Musik erzählt als Hauptträger jener seltsamen Vorstellungen, für die der Prinz bereit ist, in den Tod zu gehen, bisweilen eine andere, subtil verzweigtere Geschichte. Der neue Stuttgarter Generalmusikdirektor Cornelius Meister dirigiert so ein wenig auf verlorenem Posten gegen diese schäbigen Kachelwände dieses trostlosen Kaserneninterieurs an, und die Musik ist emotional oft dann am stärksten, wenn der Vorhang unten ist, nämlich bei den aufwühlenden, zwölftönig gearbeiteten Orchesterzwischenspielen.

Hier übernimmt das Orchester die Regie und führt uns einen Helden vor, der alle Seelenwinkel durchkämmt. Auch da, wo sich die Musik zurücknimmt, ist der Abend sehr bewegend, wie bei des Prinzen Abschiedsszene von der Welt, seinem instrumental höchst filigran untermalten Traum von der Unsterblichkeit kurz vor der anberaumten Hinrichtung. Hier konzentriert sich alles auf den Klang, hier ist gesangsbetonte "italienische Oper", wie sie sich Henze wünschte, etwas, das im oft martialisch lauten Blech oder den großen Ensembles gelegentlich untergeht. Dabei macht Cornelius Meister nichts, als die Partitur wörtlich zu nehmen: Henzes Traum von der Freiheit ist eben auch ein steter Kampf gegen die politischen Zustände in der jungen Bundesrepublik, und das hört man hier deutlich. Das Staatsorchester spielt dabei mit Bravour.

