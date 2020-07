Mitarbeiter des Badischen Staatstheaters protestieren vor Beginn einer Sitzung des Verwaltungsrates des Theaters für einen Neuanfang an dem Haus. Intendant Spuhler war wegen seines Führungsstils in die Kritik geraten. Zudem gibt es Vorwürfe gegen einen Mitarbeiter des Staatstheaters wegen angeblicher Übergriffe. Auf der Sitzung soll auch darüber gesprochen werden. Foto: Uli Deck/dpa

Karlsruhe. (dpa-lsw) Mit einem Protest-Spalier haben mehr als 300 Beschäftigte des Badischen Staatstheaters für einen Neuanfang an dem Haus demonstriert. "Das Vertrauen in die Theaterleitung ist zerstört", sagte ein Orchestermitglied am Freitag bei der Protestkundgebung zu Beginn der Verwaltungsratsitzung des Theaters in Karlsruhe. Die Demonstranten warfen Generalintendant Peter Spuhler schlechten Führungsstil und mangelhafte künstlerische Leistungen vor.

Peter Spuhler, Intendant des Badischen Staatstheaters in Karlsruhe. Foto: dpa

Das Publikum stimme mit den Füßen ab und bleibe weg: "Es ist schwer, vor halbleeren Rängen zu spielen", meinte ein Opernmitglied. Gemäß dem aktuellen Spielplanmotto "Von Haltung und Verhalten" appellierten die versammelten Theater-Mitarbeiter an die Politik, für eine Lösung zu sorgen.

Ihr Anliegen konnten sie allerdings nicht direkt Baden-Würtembergs Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) - sie ist Vorsitzende des Verwaltungsrats - und Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) nahebringen. Die beiden waren, wie auch der Intendant, schon lange vor dem offiziellen Beginn der Verwaltungsratsitzung erschienen.

Im Mittelpunkt der Sitzung sollte an sich die Sanierung des Badischen Staatstheaters stehen. Nach der massiven Kritik am Führungsstil von Spuhler steht nun aber seine Personalie im Vordergrund. Mitglieder des Gremiums berichten von einer "sehr kritischen" Haltung gegenüber dem Intendanten; sie rechneten vor Sitzungsbeginn aber nicht mit einer personellen Neuaufstellung.

Update: Freitag, 17. Juli 2020, 12.27 Uhr

Karlsruhe. (dpa) Am Badischen Staatstheater Karlsruhe wird der Führungsstil des Intendanten Peter Spuhler kritisiert. In einem offenen Brief prangert der Personalrat des Hauses angebliche Missstände an. Dazu gehörten "Kontrollzwang, beständiges Misstrauen, cholerische Ausfälle" seitens Spuhlers. Es herrsche ein toxisches Arbeitsklima, heißt es darin weiter unter Berufung auf vertrauliche Gespräche des Personalrates mit Mitarbeitern. Der Brief lag der Deutschen Presse-Agentur vor.

Spuhler wollte sich am Montag nicht zu dem Schreiben vom vergangenen Freitag äußern. Es gebe zu den Vorwürfen keinen Kommentar, teilte eine Sprecherin des Drei-Sparten-Hauses mit. Zuvor hatten die "Badischen Neuesten Nachrichten" über die Kritik berichtet.

Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) und Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) teilten in einer gemeinsamen Stellungnahme mit, sie nähmen die Schilderungen in dem Brief ernst und würden sich damit auseinandersetzen. Die Faktenlage sei schwierig einzuschätzen, weil die Vorwürfe anonym vorgetragen würden. Die beiden schlagen dem Verwaltungsrat nun unter anderem vor, den Kultureinrichtungen einen Vertrauensanwalt "als Ansprechpartner für unlauteres Verhalten und Missstände" zur Verfügung zu stellen. Außerdem würden sie Stellungnahmen zu den Vorwürfen von der Theaterleitung und dem Personalrat einfordern.

Bauer hat den Vorsitz im Verwaltungsrat des Staatstheaters inne. Der Oberbürgermeister von Karlsruhe, Mentrup ist Stellvertreter. Er habe von den Vorwürfen bisher keine Kenntnis gehabt, zitierte ihn ein Stadtsprecher. Das Thema solle aus Sicht Mentrups möglichst auf der nächsten Sitzung des Verwaltungsrates am 17. Juli besprochen werden.

Von 2005 bis 2011 war er Intendant des Theaters und Orchesters Heidelberg. Seit 2011 ist er Generalintendant am Badischen Staatstheater. Unter seiner Leitung hat das Haus auch bundesweit viel Beachtung erfahren. Vor etwas mehr als einem Jahr hatte er seinen bis 2021 laufenden Vertrag um fünf Jahre bis zum August 2026 verlängert.

Update: Montag, 6. Juli 2020, 17.45 Uhr