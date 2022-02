Den Winterhauch in Tönen entlocken Café del Mundo in Sinsheim ihren Saiten. Foto: Café del Mundo

Sinsheim. (RNZ) Der Auftritt mit "Jazzpaña" im Ella & Louis in Mannheim war schnell ausverkauft. Doch Café del Mundo sind nicht aus der Welt: In Sinsheim ist das preisgekrönte Gitarrenduo am Freitag mit seinem Winterprogramm zu sehen und zu hören.

Denn Jan Pascal und Alexander Killian können ihren Saiten nicht nur Hot Jazz und Flamenco entlocken. Das haben sie schon vielfach unter Beweis gestellt. Sie selbst bezeichnen sich als so unterschiedlich wie Feuer und Wasser, und das brennt mal heißer, fließt mal schneller, mal langsamer: oder kommt als Schneeflocke vom Himmel gerieselt und schmilzt.

Dem Winter widmen Pascal und Killian einen ganzen innigen Abend. Da, wo die beiden her kommen, kennen sie ihn nur zu gut: vom Rand des Odenwalds, vom Winterhauch, der weiten Landschaft am Fuß des 627 Meter hohen Katzenbuckels, über die im Winter kalt der Wind pfeift.

Auf ihren Gitarren "erzählen" Café del Mundo von der Natur, die zur Ruhe kommt. Von langen Abenden mit Geschichten, Sagen, guten und bösen Geistern Von Stunden mit der Familie. Und von Weihnachten, einem Fest voller Licht, Wärme und Hoffnung.

Im Winter scheint alles zu ruhen, doch es fließt im Inneren der Stille doch voran. Der Lebenszyklus beginnt immer wieder aufs Neue. Diese Impressionen versuchen die beiden Gitarristen in ihrer Musik auszudrücken.

Seit 2007 sind Pascal und Kilian gemeinsam unterwegs und eingespielt. Mehrere Alben haben sie zusammen aufgenommen. Hunderte von Konzerten haben die beiden schon in aller Welt gegeben.

In Sinsheim ist es der letzte Winterabend mit den beiden vor dem Sommer. Von dort geht es über Stuttgart und die Schweiz im März erst einmal auf kleine UK-Tour. Am 23. April lassen Café del Mundo dann wieder in der Region von sich hören: mit "The Art of Flamenco" in Mosbach.

Info: Sinsheim, Freitag, 25. Februar, 19.30 Uhr, Dr.-Sieber-Halle. Karten für 19 Euro (Abendkasse 21 Euro) bei der Tourist-Info Sinsheim, Telefon 0 72 61 / 40 41 09.