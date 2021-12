von Hans-Joachim Of

Schriesheim. Fasziniert von der E-Gitarre seines Papas, die Christian Gasch im Alter von zehn Jahren auf dem heimischen Dachboden entdeckte, begann eine intensive Beziehung zu diesem Instrument, das er fortan nicht mehr aus der Hand legen sollte. Heute zählt der 1977 in Heidelberg geborene Vollblutmusiker, der sein anfängliches Hobby zum Beruf gemacht hat, zu den Meistern seines Fachs.

"Schon als kleiner Junge habe ich stundenlang auf dem Saiteninstrument geübt und Lieblingsstücke von Jimi Hendrix, Pink Floyd, Deep Purple oder den Rolling Stones akribisch von den Schallplatten aufgenommen", so Christian Gasch. Später wurden die Songs mit der damals gegründeten Band "So Far Away" auf den Bühnen der Metropolregion vor tobendem Publikum aufgeführt.

Fleiß, Spaß und Erfolg mit dem Instrument und als Mitglied verschiedener Bands hatten in der Folge zu seiner Entscheidung geführt, der Berufung für Gitarre und Musik professionell zu folgen. Der von Rock, Blues, Jazz und Soul verzauberte Gasch hatte sich als damals 20-Jähriger für ein Studium am "International Music College" in Freiburg entschieden. Seit 2005 ist der passionierte Gitarrist nun mit unterschiedlichen Produktionen und Bands im In- und Ausland unterwegs. Zuletzt stand er im Sommer dieses Jahres mit der "Sweet Soul Music Revue" und Moderator Ron Williams beim ausverkauften, vom Freundeskreis Kramermühle St. Leon-Rot veranstalteten Open-Air-Konzert auf der Bühne und mit der Robert Ahl-Band, bei der er zeitweise auch singt, sorgte er bei Livekonzerten in der Region immer wieder für die besonderen Töne – so wie zuletzt beim Freiluftgig auf dem Schwimmbad-Gelände in Östringen. Auch bei "The Sound Of Motown", "The Queens Of Soul", "A Tribute To Aretha Franklin", "Hello – A Tribute To Adele", "Janis Joplin – Piece Of My Heart" mit Marion LaMarche, der "New York Gospel-Show" oder der Formation "Woman Of Blues" ist Gasch am Start.

Hintergrund CHRISTIAN GASCH geboren am: 7. September 1977 in Heidelberg Beruf: Singer/Songwriter, Gitarrist, Musikpädagoge Musikstile: Rock, Blues, Jazz und Soul im Stil von Joe [+] Lesen Sie mehr CHRISTIAN GASCH geboren am: 7. September 1977 in Heidelberg Beruf: Singer/Songwriter, Gitarrist, Musikpädagoge Musikstile: Rock, Blues, Jazz und Soul im Stil von Joe Bonamassa, Stevie Ray Vaughan, Jimi Hendrix, Paul Kossoff Tonträger: "Fruit Picking", EP 2021 Nächste Liveauftritte: Donnerstag,16., und Freitag,17. Dezember: "Woman in Blues", Parktheater Iserlohn. Samstag, 18. Dezember: "Sweet Soul Xmas-Show", Konzertaula Kamen. Sonntag, 19. Dezember: "Sweet Soul Xmas-Show", Artikus(Luxemburg). Montag, 27. Dezember, "Queens of Soul", Herkules-Saal München. Mittwoch, 29. Dezember, "Respect", Worms. Donnerstag, 30. Dezember, "Respect", Philharmonie Köln. Freitag, 31. Dezember mit der Robert-Ahl-Band, Schloss Reinach, Munzingen.

[-] Weniger anzeigen

Mit der EP "Fruit Picking", die während der Pandemie von Februar bis August dieses Jahres entstand, legte Christian Gasch sein erstes, eigenes Album vor. Die fünf instrumentalen Eigenkompositionen, die im Stil musikalisch unterschiedlich daherkommen, stehen für die Bandbreite und Vielfalt seiner Arbeit. Christian Gasch gilt als virtuos, vielseitig und stilsicher und begeistert das Publikum gerne durch mitreißende Gitarrensoli. "Natürlich bin ich beeinflusst von Gitarrenhelden wie Steve Ray Vaughan, Paul Kossoff oder Jimi Hendrix, die ich mir immer wieder gerne anhöre", bekundet Gasch. Seinen aktuellen Silberling "Fruit Picking" darf er durchaus als "Früchte seiner Arbeit" sehen. Die Scheibe fühlt sich an, wie ein prall gefüllter musikalischer Obstkorb, der von jeder Sorte etwas zu bieten hat.

Unterstützt und produziert wurde das Projekt von dem Stuttgarter Bassisten und Produzenten Benno Richter, der auch die Basslinien einspielte. Auch Drummer Patrick Metzger, der in Mannheim eine Schlagzeugschule betreibt und festes Bandmitglied von Beatrice Egli ist, sowie Robert Ahl mit der Hammond-Orgel und dem Wurlitzer-Piano waren mit von der Partie. Das professionelle Mastering der Songs übernahm Tom Krüger, der auch für die "Fantastischen Vier" tätig ist. Produktion und Mix lagen in den Händen von Martin Walzer, den man durch Max Herres "Freundeskreis" und Joy Denalane kennt.

"74" heißt einer der Songs: Gasch spielte das durch Jimi Hendrix inspirierte Stück mit seiner Fender Stratocaster, Baujahr 1974, ein. "RHGP" ein anderer: Das Wortspiel lehnt sich an die Abkürzung für die US-Band "Red Hot Chili Peppers" an. Auch "Red", stilistisch von Robben Ford und Larry Carlton beeinflusst, das durch ein Touch-Wah-Gerät mit Filtereffekt daherkommende "Funky Dandy" oder "Nice One" im Reggae-Stil überzeugen auf der ganzen Linie, transportieren Leichtigkeit und Rhythmik.

Man merkt den Songs von Christian Gasch, der auch als Dozent und Musiklehrer an der "School of Music" in Ludwigshafen tätig ist und der schon als junger Kerl Akkorde und Riffs übte, an, dass er seine Musik liebt und lebt. Bis zum Jahresende stehen noch etliche Gigs auf seiner Tourneeliste und das Konzertpublikum darf sich ein ums andere Mal auf einen herausragenden Saitenkünstler aus der Region freuen.