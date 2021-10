Heidelberg. (RNZ) Mit dem Stück "Restworld" von Dietmar Dath und F. Wiesel feiert das Heidelberger Theater die vierte Uraufführung in dieser Spielzeit. Dath entwickelte mit dem Künstlerkollektiv F. Wiesel (Jost von Harleßem und Hanke Wilsmann) ein Stück, das untersucht, was in einer fernen Zukunft von Werten, Visionen und Moral noch übrig geblieben sein wird. Dabei verbinden sie Figuren- und Objekttheater mit digitalen Medien, Robotik und neuester Videotechnik und lassen damit eigenwillige Welten voller Details, Figuren und Miniaturen entstehen.

Ausgehend von Motiven des Filmklassikers "Westworld" (1973) von Michael Crichton und der gleichnamigen Fernsehserie (2016) findet sich das Publikum in einem Wild-West-Freizeitpark der Zukunft wieder. Der Klimawandel ist weit fortgeschritten, mittlerweile sind alle Landstriche südlich von Heidelberg unbewohnbar, Cowboys streifen durch einen menschenleeren Vergnügungspark in der Wüste vor der Stadt. Früher haben Androiden im Freizeitpark den Menschen einen spannenden Aufenthalt ermöglicht und deren Wünsche erfüllt. Es gab keine Regeln und keine Moral. Doch nun ist die Menschheit ausgestorben und die ehemaligen Dienst-Roboter machen sich Gedanken darüber, was bleibt, wenn kein Mensch mehr Programme für sie schreibt.

Info: Heidelberg, Freitag, 15. Oktober, 20 Uhr, Zwinger 1 (Premiere; ausverkauft). Weitere Termine und Karten für 21,90 Euro beim RNZ-Ticketservice Seite 2.