Von Gaby Booth

Mannheim. Die großartige Tänzerin Isabel Duncan nächtigte 1907 während ihres Mannheim-Aufenthalts in einer Suite im Parkhotel am Wasserturm. Auch Sarah Bernhardt, die weltberühmte Schauspielerin, machte während ihrer vielen Tourneen mehrfach Station in Mannheim. Zwei starke Frauen, die in der Ausstellung "Belle Époque" im Zeughaus der Reiss-Engelhorn-Museen (Rem) großformatig an der Wand hängen und für eine Zeit stehen, in der sich Mannheim durchaus vergleichbar mit Paris entwickelte. Anhand der Exponate, einige aus dem Bestand, manche aus Privatbesitz oder Leihgaben, stellt das Museum durchaus Parallelen zwischen der großen französischen Metropole und der deutlich kleineren Stadt inmitten der Kurpfalz fest.

In beiden Städten herrschte zu dieser Zeit Experimentierfreudigkeit und neugierige Offenheit. Offenheit für das Nachbarland, für das Fremde. Symptomatisch der Ankauf des Bildes "Die Erschießung Kaiser Maximilians von Mexiko" von Eduoard Manet. Der damalige Kunsthallendirektor Fritz Wichert versammelte finanzstarke und kulturinteressierte Mannheimer Bürger um sich, die ihm den Ankauf des mächtigen Bildes ermöglichten. Ein Bild von einem Franzosen? Das entsprach ganz und gar nicht dem Zeitgeist, Wichert musste einiges an Anfeindungen aus nationalistischen Kreisen ertragen, setzte sich aber durch. Manets Werk ist heute noch ein Herzstück der Kunsthalle und war Auftakt für den Ankauf weiterer Werke französischer Kunst.

Ein dreieckiges rotes Plüschsofa empfängt die Besucher im zweiten Obergeschoß des Zeughauses. Kein Exponat, aber typisch für diese Zeit und als bequeme Neuanfertigung für eine Pause während des Rundgangs gedacht. Mit begeisternden Worten berichtet Kurator Andreas Krock von der Atmosphäre, die damals in der Quadratestadt herrschte, und bleibt vor den großen Frauenbildern stehen. "Mannheims Belle Époque - Tanz und Taumel einer Epoche", beschreibt Krock diese Zeit.

Um die Wende des 20. Jahrhunderts vollzog sich in Mannheim ein Wandel hin zur Industriestadt. Es herrschte Gründerzeitstimmung. Die Stadt stand am Anfang eines wirtschaftlichen Aufschwungs, die vorteilhafte Lage an Rhein und Neckar wirkte sich für den Handel positiv aus. Der Hafen wurde ausgebaut. In der Oststadt entstand ein Viertel mit prächtigen Villen. Hier residierten Heinrich und Julia Lanz, Wilhelm Giulini, die Familien Reiss, Engelhorn, Smreker und Röchling. Ebenso August und Elise Grün, Teilhaber von "Grün & Bilfinger", spezialisierte sich auf Brückenbauten, vor allen im Mannheimer Hafen.

Die wohlhabenden Villenbesitzer bestellten ihr Mobiliar bei der Mannheimer Hofschreinerei Peter, der auch für die Pariser Weltausstellung produzierte und viele Preise bekam. Seine Stühle sind ebenfalls Teil der Ausstellung. An der Wand hängt auch ein großes Gemälde von Helene Hecht, Gönnerin und Mäzenin, die, weil Jüdin, später von den Nazis nach Gurs deportiert wurde und während des Transports starb.

Otto Beck, der damalige Oberbürgermeister, genoss politischen Rückhalt im Stadtrat und forcierte die Kontakte nach Frankreich. Die Nähe zum Nachbarland beflügelte die einzigartige Aufbruchsstimmung im Mannheim der Jahrhundertwende, berichtet Kurator Andreas Krock. Das spiegelte sich in der Architektur und Stadtplanung wider. Gemälde, Fotografien, Kunstgewerbe, Möbel und Kostüme aus dieser Zeit belegen das.

Die explosionsartige Entwicklung hatte allerdings auch Schattenseiten, auch das zeigt die Dauerausstellung. Die Wohnungsnot führte zu dicht bevölkerten Arbeiterwohnquartieren vor allem im Bereich des Hafens, Krankheiten grassierten. Die Nachfrage nach Dienstpersonal für die wohlhabenden Mannheimer Familien war kaum zu befriedigen. All dies erfahren die Besucher, die an einer Führung durch die Ausstellung teilnehmen. Zu den parallelen Entwicklungen gehört das Entstehen der Kaufhäuser in der Innenstadt, die Gestaltung der Flaniermeilen. Am Paradeplatz stand das Kaufhaus Schmoller, es war im Stil eines überdimensionierten Loire-Schlosses erbaut und erinnerte schon ein bisschen an Pariser Warenhäuser, auch wenn es mit dem Lafayette nicht mithalten konnte.

Absichtlich stellt die Ausstellung auch zeitliche Parallelen her. So wurde 1900 in Paris die erste Metrostation eröffnet, in Mannheim löste im gleichen Jahr die elektrische Straßenbahn die Pferdebahn ab. In der Quadratestadt gab zu dieser Zeit zehn Varietétheater, das größte davon das Apollotheater in den G-Quadraten. In den Salons trafen sich Literaturzirkel, das Bürgerturm kleidete sich modebewusst.

Die Entstehung der Jugendstilanlage mit Rosengarten rund um den Wasserturm und der Bau des Wahrzeichens waren die wohl augenscheinlichsten Zeichen des damaligen Aufbruchswillens. Gekrönt von der Gartenbau- und Kunstausstellung 1907 und dem Bau der Jugendstilanlage am Wasserturm. Der Erste Weltkrieg beendete dann den "Tanz und Taumel" auf schrecklichste Weise.

Info: Belle Époque im Zeughaus der Reiss-Engelhorn-Museen C 5. Geöffnet: Dienstag bis Sonntag 11 bis 18 Uhr.