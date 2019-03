Von Milan Chlumsky

Mannheim. Die Geschichte der Fotografie ist auch eine Geschichte der Verluste: von Daguerreotypien, von den ersten Albuminabzügen und von Fotografen. Viele Daguerreotypieporträts bekannter Persönlichkeiten der 1840er Jahre sind wegen mangelnder Pflege verlorenen gegangen.

Beim Aufstieg auf den Montblanc 1861 machte der Fotograf Louis-Auguste Bisson drei Fotografien vom Gipfel - eine weltweite Sensation in dieser Zeit. Sie sind unauffindbar. Und von Gaston Paris, einem der großen Reportagefotografen der 1930er Jahre, ist nur wenig bekannt - außer dem Geburts- und Sterbedatum (1903-1964) und wenigen Notizen über seine Zeit als junger Soldat im französisch besetzten Rheinland (1922-1924) sowie seiner Vorliebe für das Kino.

Als Gaston Paris 1932 seine ersten Fotografien veröffentlichte, zeigten sie einen Meister: eine perfekte Bildregie, eine oft avantgardistische Aufnahmetechnik, die an Rodtschenko oder auch ans Bauhaus erinnert mit ihren schrägen Perspektiven sowohl bei Aufnahmen von Menschen in der Operntanzschule als auch bei gewagten Aufnahmen des Eiffelturms. Die Rolleiflex ermöglichte Aufnahmen aus der Froschperspektive oder auch über Kopf, ein Wechsel, den Gaston Paris sehr häufig vollzog.

Glück für die Fotohistoriker: Gaston Paris hat alle Reportagen als Kontaktabzüge auf Karton montiert. Anhand derer konnte sich etwa der französische Fotohistoriker Michel Frizot über die an verschiedenen Orten befindlichen Aufnahmen (Antiquariate, Flohmärkte, Privatsammler oder auch Händler) einen Überblick über das Werk verschaffen. Heute sind 14.000 Negative bekannt.

Im Jahr 1932 heuerte Julien Vogel, der Chef der einflussreichen Zeitschrift VU, Gaston Paris als festen Mitarbeiter der Illustrierten an, die mehr als alle anderen in Frankreich einen modernen avantgardistischen Stil pflegte. Damit konnte sich Paris den meist selbst gewählten Themen widmen. Für VU arbeiteten auch bekannte Fotografen wie André Kertész und Germaine Krull, die zur Avantgarde der 1930er Jahre zählten, doch wie kein anderer wusste Gaston Paris eine komplexe Serie mit weiteren Motiven zusammenzustellen. Es war also relativ leicht, daraus eine zusammenhängende Reportage zu bauen. Ein anderer Grund war der besondere Aufnahmewinkel, der nicht selten Augenblicke der Gefahr, der Spannung und der Belastung des Protagonisten durch eine Nahaufnahme dokumentierte, so etwa in den "Schrecklichsten Schlägen des Catchens". Hinzu kam die unglaubliche Sicherheit, in kürzester Zeit die Lichtverhältnisse zu erfassen und die daraus resultierende Einstellung von Verschluss und Blende zu wählen.

Das Fest, das mit dem Surrealismus begann, sich mit ausschweifenden Nächten fortsetzte, mit Maurice Chevalier, Edith Piaf oder Mistinguett und vielen anderen, endete in der Zeit der Besatzung zu Beginn der 1940er Jahre. VU stellte wie andere Zeitschriften und Zeitungen ihr Erscheinen im Zweiten Weltkrieg ein. Der gefeierte Fotograf versuchte, noch einige Reportagen zu verkaufen, meist ohne Erfolg.

Im Jahr 1938 hatte er den Exodus der republikanischen Freiwilligen über die Pyrenäen nach Frankreich begleitet. Sechs Jahre später war er bei den Befreiungskämpfen in der französischen Hauptstadt dabei. Kurz nach Kriegsende wurde er nach Deutschland geschickt, er reiste weiter nach Österreich, wo er die Nazigefangenen in einem Internierungslager fotografierte. Gaston Paris sprach auch mit Leni Riefenstahl und porträtierte sie in Gefangenschaft. In den folgenden zwanzig Jahren schaute er krank und deprimiert zu, wie sein Ruhm schwand. Ein paar verkaufte Fotografien reichten nicht fürs Leben. Kurz nach seinem Tod wurde sein Archiv veräußert.

Die wunderbare Ausstellung, die der Leiter des Internationalen Forums für Fotografie der Reiss-Engelhorn Museen, Claude Sui, mit Florian Ebner, dem Leiter der Fotografie-Abteilung des Centre Pompidou in Paris unter Mitwirkung des Fotohistorikers Michel Frizot zusammenstellte, gibt einen klugen Einblick in die Arbeit dieses Ausnahmefotografen, der schon zu Lebzeiten in Vergessenheit geriet. Sie zeigt Reproduktionen der Titelblätter von VU, mit unzähligen Reportagen auch in anderen Magazinen, avantgardistische Fotografien bis hin zu den eindrucksvollen politischen Reportagen aus dem zerbombten Berlin, dem unter französischer Aufsicht stehenden Internierungslager in Österreich, sowie noch eine Reihe kleinerer Reportagen, die Paris zu veröffentlichen gedachte.

Erst die rasante Entwicklung der modernen Medien half, die Spuren von Gaston Paris wieder zu entdecken. Auch davon erzählt diese Ausstellung mit ihrer zwei Kanal-Projektion der letzten Arbeiten dieses Fotografen. Hier gelang es, einen vergessenen Schatz zu heben.

Info: "Gaston Paris. Die unersättliche Kamera". Eine Ausstellung des Centre Pompidou und der Reiss-Engelhorn Museen. Forum Internationale Fotografie, bis 30. Juni. Katalog: 24,95 Euro. www.gaston-paris.de