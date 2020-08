Von Elmar Schiebel und Bernd Bukau

Heidelberg. Er war ein Forscher von internationalem Rang: Prof. Hermann Bujard starb am 31. Juli im Alter von 86 Jahren. Die Universität Heidelberg verliert mit ihm einen überragenden Forscher, einen Pionier der Molekularbiologie und einen streitbaren Anwalt für wissenschaftsfreundliche Forschungsstrukturen. Über viele Jahre hat er die Entwicklung der Heidelberger Biowissenschaften zu einem international führenden Zentrum für Molekular- und Zellbiologie geprägt und war eine treibende Kraft bei Gründung und Aufbau des Zentrums für Molekulare Biologie der Universität Heidelberg (ZMBH).

Bujard war organischer Chemiker, der früh den Weg in die in den USA neu entstehende Molekularbiologie fand. 1964 begann er seine Forschungen als Postdoktorand in den Laboren von C. Heidelberger und G. Khorana in Madison (Wisconsin) und bereits zwei Jahre später wurde er zum "Assistant Professor" am Southwest Center for Advanced Studies in Dallas (Texas) berufen. Mit 36 Jahren erhielt er eine Professur für Molekulare Genetik an der Universität Heidelberg, an der sich ein Zentrum in dieser neuen Disziplin ausbildete.

Aus den USA brachte er die Begeisterung für die kollegiale Führung amerikanischer "Departments" und die frühe Unabhängigkeit des wissenschaftlichen Nachwuchses mit. Auch fand Bujard in den USA den Einstieg in ein Forschungsfeld, das ihn lange beschäftigte. Er wollte heraus-finden, wie Gene an- oder abgeschaltet werden, und begann, die Funktion von Promotoren quantitativ zu analysieren. Dies führte zu Erkenntnissen der Regulationsprinzipien von Genen und daneben zur Entwicklung von Systemen, mit denen Proteine in Bakterien gezielt produziert und aufgereinigt werden können.

Durch diese Arbeiten wurde die Firma F. Hoffmann-La Roche AG in Basel auf ihn aufmerksam, und er nahm 1982 eine Stelle als Leiter der biologischen Forschung an. Damals wurden an deutschen Universitäten vier Genzentren ins Leben gerufen, darunter das ZMBH. 1986 kehrte Bujard als C4-Professor für Molekularbiologie nach Heidelberg zurück und wurde Direktor des ZMBH, dessen Entwicklung er prägte und das er zu einem führenden Zentrum ausbaute. Der Höhepunkt seiner Arbeit zur Genregulation am ZMBH war die Entwicklung eines künstlichen Genschalters für Säugetierzellen. Dieser Schalter ermöglichte es Tausenden von Forschern, die Wirkung von Genen in Zellen mit großer Präzision zu analysieren und mündete in die Gründung der Heidelberger Firma TET Systems.

Aus Basel nahm er auch eine weitere Forschungsrichtung mit nach Heidelberg – die Charakterisierung der Immunantwort auf Malaria-Erreger. Seine Arbeitsgruppe identifizierte Oberflächenproteine des Parasiten, die bei Malaria-infizierten Patienten eine Immunantwort auslösen. Fernziel war es, durch bakteriell hergestellte Oberflächenproteine einen Impfstoff gegen diese Krankheit zu entwickeln. Hierbei ging es ihm um einen Impfstoff, der die Bevölkerung der Tropen vor den Auswirkungen dieser Krankheit schützt. Die Studien zur Immunität gegen Malaria führte Bujard nach seiner Emeritierung bis zuletzt fort. Er konnte noch erleben, dass der experimentelle Impfstoff erfolgreich die erste Phase der klinischen Erprobung durchlief.

Bujard war ein Kenner von Wissenschaftsstrukturen und externer Berater bei der Evaluierung von Forschungseinrichtungen. Nach der Wiedervereinigung war er Mitglied der Kommission zur Evaluierung der Akademie-Institute der ehemaligen DDR. Bereits im Ruhestand leitete er von 2007 bis 2009 als Direktor die European Molecular Biology Organization (EMBO). Die Universität Heidelberg verlieh ihm den Ehrentitel Seniorprofessor distinctus. Er erhielt die Verdienstmedaille des Landes Baden-Württemberg (2005) und die Robert-Koch Goldmedaille für sein Lebenswerk (2014).

Auch war er Lehrer und Mentor. Aus seinem Labor sind viele Wissenschaftler hervorgegangen, die heute in Leitungsfunktionen tätig sind. Mit Hermann Bujard geht ein beeindruckender Forscher sowie ein charismatischer und humorvoller Gesprächspartner, kluger Ratgeber und Freund verloren.