Von Matthias Roth

Heidelberg. "Gediegen" ist kein Schimpfwort mehr und hat vor allem bei der Jugend keinerlei spießigen Beigeschmack. Schaut man sich etwa Fotos von Abi-Bällen an, ist die Gediegenheit der Garderoben, die geschniegelte Konformität, offen sichtbar. Die wilden Jahre sind vorbei, und Extravaganzen stehen kaum noch hoch im Kurs. Solidität als Geisteshaltung hat aber durchaus Gespür für Qualität, auch wenn sie manchem etwas langweilig erscheinen mag. Sie zeigt den Stil einer jungen Generation, die die Eskapaden ihrer Eltern offenbar satthat und scheut.

Die Geigerin Liya Petrova, 1990 in Sofia in eine Musikerfamilie hineingeboren, stand schon mit sechs Jahren auf der Bühne, erhielt mit acht Jahren erste Preise und war jüngste Unesco-Künstlerin. In Rostock wurde sie schließlich von Prof. Petru Munteanu ausgebildet. Seither spielt sie mit großen Orchestern unter berühmten Dirigenten und ist auch kammermusikalisch aktiv. Sie zählt zweifellos zu den herausragenden Künstlern ihrer Generation.

In Heidelberg war sie nun beim ersten Philharmonischen Konzert in der Stadthalle mit Beethovens Violinkonzert zu hören, und ihre Interpretation war im allerbesten Sinne "gediegen": technisch auf höchstem Niveau, musikalisch genauso stringent wie sensibel ausgeformt. Auch klanglich war Petrovas Spiel differenziert: Ihr wundervolles Goffriller-Instrument von 1690 trug zur ausgereiften Farbpalette sicher wesentlich bei.

Bemerkenswert war in dieser Wiedergabe daneben die gute Interaktion zwischen Solistin und Philharmonischem Orchester unter GMD Elias Grandy. Die berühmte Frage Leonard Bernsteins, wer denn nun eigentlich "der Boss" sei beim Solokonzert: der Solist oder der Dirigent?, stellte sich hier nicht. Ein geradezu schlafwandlerisches Einvernehmen war prägend für die Gesamtinterpretation, die sich allerdings kaum durch individuelle oder originelle Einfälle auszeichnete. Die Tempi gerieten eher getragen, und die Aufführungsdauer mit etwa 50 Minuten war recht lang. (Lisa Batiashvili braucht auf CD 43, Janine Jansen 41 und Isabelle Faust 39 Minuten.)

Die Tongebung mied insgesamt starke charakterliche Kontraste, auch wenn die Dynamik weit gespannt war. Dafür gab Liya Petrova ihrem Part viel Seele mit, die vom Orchester auf Samtpfoten getragen wurde. Man deutete hier den Komponisten als sanften Lyriker. Beethoven in flauschigen Pantoffeln, auch wenn das Orchester gelegentlich beherzt aufbrauste.

Die romantische Emphase ist gewiss ein Teil dieses Konzerts: Der große Sinfoniker verlangt aber dennoch eine Pranke, die die Saiten auch mal knirschen lässt. Denn eines ist Beethovens Musik sicher nie: gemütlich. Die charmante Geigerin bedankte sich mit einer Bach-Zugabe für den herzlichen Beifall des Publikums.

Das Philharmonische Orchester präsentierte sich nach der Pause mit Bela Bartóks "Konzert für Orchester" in guter Spiellaune. 1943 in den USA entstanden, ist dieses Spätwerk des Komponisten, der bald nach der sehr erfolgreichen Bostoner Uraufführung in New York starb, in seiner komplexen Mischung aus sinfonischer Suite und Solokonzert mit mindestens einem Dutzend Orchestermusiker für jeden Klangkörper eine Herausforderung.

Die Heidelberger stellten sich der Aufgabe unter Grandys detailgenauer Führung mit leidenschaftlicher Hingabe. Einsätze für Soli gab der Orchesterchef kaum. Da hätte er auch viel zu tun in diesem Stück, bei dem motivische Staffelhölzer ständig von Hand zu Hand gehen.

Grandy behielt die Übersicht und gestaltete wuchtige Höhepunkte neben filigranen Details. Das Blech forderte streckenweise kraftvoll die Führung, während Holzbläser und Streicher, Harfen und Schlagzeug die kammermusikalische Vernetzungsarbeit vorantrieben.

Die Klangbalance geriet indes gelegentlich aus den Fugen, und die enorme Farbpalette der Komposition wurde häufig auf starke Kontraste eingedampft. Der Beifall in der Stadthalle war nichtsdestoweniger enthusiastisch.