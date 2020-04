Neckargemünd. (cm) Die Coronakrise sorgt dafür, dass uns die vergangenen Wochen viel länger vorkamen als sie eigentlich waren. So ist es noch gar nicht so lange her, dass die große Janosch-Ausstellung des Vereins "Villa Menzer. Haus für Soziales, Kunst und Kultur" in Zusammenarbeit mit der Stadt in der Villa Menzer über die Bühne ging. Von Mitte Januar bis Mitte März waren immer donnerstags bis sonntags von 12 bis 19 Uhr über 250 Originalwerke des Künstlers zu sehen. Es gab somit 38 Ausstellungstage. Die Ausstellung wurde begleitet von mehreren Veranstaltungen wie Vorträgen und Konzerten, die damals noch erlaubt waren. Gegenüber der RNZ zog der Vereinsvorsitzende Claus Petschmann nun ein durchweg positives Fazit.

2000 bis 3000 Besucher – das war das Ziel der Ausstellungsmacher. Und dieses haben sie nach eigenen Angaben auch erreicht. "Wir hatten insgesamt 2252 Besucher", berichtet Petschmann auf RNZ-Anfrage und zeigt sich sicher: "Ohne Corona wären wir auf 3000 gekommen." Bis auf eine einzige Stimme sei die Resonanz der Besucher zu Umfang und Qualität der Ausstellung nur positiv und begeistert gewesen. So seien auch die Maltische für Kinder gut angekommen und es sei eine Überraschung für viele Besucher gewesen, dass es auch "Janosch für Erwachsene" gibt und dass der Künstler solch eine Biografie hatte. "Es war eine einmalig gute Erfahrung für die Besucher", meint Petschmann. Diese hätten neue Seiten an Janosch kennengelernt und seien heiterer hinaus- als hineingegangen.

10.000 Euro Einnahmen für Renovierung des Gebäudes

Das Durchschnittsalter der Besucher sei deutlich niedriger gewesen als in anderen Ausstellungen. Und es seien an manchen Tagen Besucher aus 25 verschiedenen Städten und Gemeinden gekommen – sogar aus Stuttgart und dem Schwarzwald. Die meisten Besucher kamen aus der Stadt, der Region und angrenzenden Bundesländern. Das gehe aus dem ausgelegten Gästebuch hervor.

Trotz der aufkommenden Coronakrise habe man sich entschlossen, die Ausstellung weiter zu öffnen. "Wir haben zweimal fachkundigen Rat eingeholt und sind zu dem Schluss gekommen, wenn in einer Stunde in zwölf Räumen sich sieben Personen aufhalten, ist das Risiko viel geringer als an der Kasse im Supermarkt", so Petschmann. "Die Besucher waren einverstanden mit uns: Wer kam, kam in voller Absicht und hat sich gefreut, dass die Villa Menzer offen war."

Die Ausstellung sei auch für die rund 70 ehrenamtlichen Helfer eine "einmalig gute Erfahrung" gewesen, meint der Vorsitzende. Sie hätten 11.000 Arbeitsstunden geleistet und hätten gezeigt: Zusammenarbeit sei ohne Streiterei möglich. Die Ausstellung habe auch in Neckargemünd gezeigt, dass Kultur attraktiv sei. "Es war auch eine gute Inszenierung für die Villa Menzer", so Petschmann. "Wir haben mit sehr wenig finanziellen und personellen Mitteln einen guten, achtbaren Erfolg erzielt und die wirtschaftliche Funktionstüchtigkeit unter Beweis gestellt – darauf kann man aufbauen."

Wie es nun weitergehe, sei offen: "Der Ball liegt beim Gemeinderat und der Stadtverwaltung", so Petschmann. Das Angebot des Vereins, die Villa Menzer ein Jahr oder zwei Jahre lang provisorisch zu betreiben, werde man formell erneuern. Der Verein träumt weiter von einer Nutzung als Trauzimmer. Zu der hierfür nötigen Teilrenovierung des Gebäudes aus dem Jahr 1890 sollen auch die rund 10.000 Euro beitragen, die bei der Ausstellung aus Eintrittsgeldern eingenommen wurden. Der Verein plant zudem eine Crowdfunding-Aktion für die Villa und will erneut das Gespräch mit Bürgermeister Frank Volk suchen.

Und Janosch? "Es ist schon vereinbart, dass die Tigerente demnächst mal das Schulzentrum besucht", erzählt Petschmann – ja, wenn Corona es zulässt.