Martin Grzimek in seiner Ausstellung bei Vincke-Liepmann in Heidelberg. Foto: MR.

Von Matthias Roth

Heidelberg. Wer die Einsamkeit scheut, der taugt nicht zum Literaten. Denn Schriftsteller sind einsame Menschen, und Schreiben hat mit Zurückgezogenheit zu tun. Viele arbeiten deshalb nachts, wenn es still ist und der Alltag schläft. Auch Martin Grzimek, hervorgetreten mit Büchern wie "Trutzhain" (in diesem hessischen Dorf wurde er 1950 geboren) oder "Tristan", schreibt am liebsten zur Geisterstunde.

Im heißen letzten Sommer kam der Autor dennoch ins Stocken, geriet die Mitternachts-Routine aus dem Tritt. Vielleicht lag es an der Hitze oder an dem Text, den er damals schrieb: Drei Teile eines neuen Romans waren beendet, das Schlusskapitel fehlte noch und forderte Abstand. Ein paar Abende verbrachte er mit Briefe-Beantworten, dann nahm er sich einen Stapel Papier vor: schönen, glatten Karton im DIN-A5-Format.

Er versuchte, einige Gedanken darauf festzuhalten. Die Tinte aber blieb lange feucht, und unversehens verwischte er sie mit der Hand. Die lavierte Linie ergab einen räumlichen Eindruck. Weitere Linien ergaben sich, und nun verwischte er sie mit Absicht. Ein dreidimensionales Gebilde entstand. Ein paar Buntstifte aus der Schulzeit setzten Akzente, ein Titel formulierte sich: "Im Stelzengang plötzlich stillstehen".

"Das Thema beschäftigte mich gerade in meinem Roman", erzählt der Autor. "Die Stelzen als frühe Kindheitserinnerung, das Loslösen vom Boden, das Schweben über der Erde." War es Zufall, dass diese Zeichnung entstand? Oder ein Weiterdenken des Roman-Textes in anderer Form? "Ich bin kein Zeichner, kein bildender Künstler, und habe nie einen Aquarellkurs besucht. Keines der Bilder ist auch nur im Geringsten aus dem Anspruch heraus entstanden, ein Kunstwerk zu schaffen", bekennt Martin Grzimek, und doch reihte sich schnell Zeichnung an Zeichnung. Nach 33 Tagen waren es insgesamt 90. Der Kunstraum Vincke-Liepmann in Heidelberg zeigt sie derzeit. Das kleine Format wurde für diesen Zweck gescannt: Jedes Blatt wurde nachkoloriert, sodass es sich auch beim größeren Druck um Unikate handelt.

Man kann das für Kritzeleien halten, für den Versuch eines Laien, etwas Grafisches aufs Papier zu bringen. Doch das würde den Zauber dieser Arbeiten vollkommen verkennen. Die meisten Blätter sind ungegenständlich-abstrakt. Man sieht ihnen die Spontaneität der Entstehung an. Sie haben Schwung, auch wenn sie mit großer Liebe zum Detail farbig nachjustiert wurden. Sie leben.

Wenige Zeichnungen lassen konkrete Formen wie eine Mauer, ein Gesicht, ein Haus, ein Tier erkennen: Immer ergab sich das scheinbar Figürliche von selbst und lässt sich auch anders deuten. Sicher: Es gibt Ähnlichkeiten, etwa mit Arbeiten von Miró, Kandinsky oder Klee. Beabsichtigt waren sie nicht. Manchmal schimmert der Schreibakt durch: "Ich würde das Zeichnen nicht unterscheiden vom Schreiben", meint Grzimek. In seinem Roman "Das Austernfest" rät der Lehrer dem späteren Zeitungs-Karikaturisten: "Machen Sie es wie Paul Klee. Geben Sie jedem Blatt ein Datum, registrieren Sie es, legen Sie es sorgfältig ab. Jedes Blatt ist gleich wichtig, hinter jedem steckt eine Idee, ein Gedanke, ein Blick, eine Form." Auch wenn der Ich-Erzähler im Roman behauptet, er habe sich nie an diesen Rat gehalten, der Autor Grzimek hielt sich mit seinen Zeichnungen genau daran.

Diese Malerei kennt kein Netz und keinen doppelten Boden. Das Unterbewusste bricht sich vehement Bahn, nur selten gibt es eine direkte Kontrolle des Zeichnenden über das Gezeichnete.

Nur wenige Skizzen zerriss der Künstler, weil sie ihm misslungen schienen. Oft war er hingegen überrascht von dem, was sich da unerwartet zeigte. Als sei ein Gedanke Bild geworden. Freilich: Grafik und Malerei faszinieren den Autor, der in Nußloch lebt, schon lange. Eine Weile war er mit einer Malerin liiert und kennt daher auch die Probleme, die beim Malen auftreten können. Aber dies alles spielte beim Verfertigen dieser Zeichnungen keine Rolle. Es war die pure Freude am Spiel, die ihn antrieb, das Interesse an Formen sowie die Leichtigkeit, mit der sie sich wieder auflösten: Da die Bilder bei Vincke-Liepmann chronologisch gehängt sind, lassen sich Entwicklungen durchaus verfolgen.

"Es gibt", so erzählt Martin Grzimek nach dem Rundgang, "auch 90 Gedichte zu den Bildern. Sie sind später entstanden." Ein Lächeln ziert die Mundwinkel. Das Schreiben behält freilich seine Priorität. Aber ein Verlag muss sich finden, der ein Buch aus beidem macht.

Info: Martin Grzimek "Aus der spielenden Hand - 90 Zeichnungen", Kunstraum Vincke-Liepmann Heidelberg, Häusserstraße 25, bis 19. Mai. Öffnungszeiten: Donnerstag/Freitag, 15 bis 19 Uhr, Samstag/Sonntag, 11 bis 15 Uhr oder nach Vereinbarung unter Telefon 0172/615 84 97.