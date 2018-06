Von Harald Raab

Mannheim. "Wir sind stolz auf diesen Sohn unserer Stadt." So würdigt Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz den deutsch-amerikanischen Komponisten Samuel Adler. "Als Sohn der Gemeinde" hieß ihn Majid Khoshlessan im großen Saal des Jüdischen Gemeindezentrums besonders herzlich willkommen.

Ein glänzend poliertes Messingschild am Eingang weist diese Räumlichkeit ab jetzt als "Samuel Adler Saal" aus. Außerdem wurde der 1928 als Sohn Hugo C. Adlers, des Oberkantors an der Mannheimer Hauptsynagoge, geborene Komponist zum Ehrenmitglied der Gemeinde ernannt. Da er mit elf Jahren mit seiner Familie von den Nazis vertrieben wurde und seine Bar Mizwa in Mannheim nicht mehr feiern konnte, erhielt er die entsprechende Urkunde für diesen Akt der Mündigkeit in der jüdischen Gemeinschaft nachträglich überreicht.

Dass Samuel Adler ein Brückenbauer mit der verbindenden Kraft der Musik ist, hat er zeit seines Lebens unter Beweis gestellt. Dementsprechend hat er auch seine vorerst nur auf Englisch erschienene Autobiografie so betitelt: "Brückenbauen mit Musik". Bereits als US-Soldat hat er 1950 das Seventh Army Symphony Orchestra in Deutschland gegründet und damit auch in Mannheim gespielt. Sein Motto war damals und ist es erst recht heute: "Vergeben ohne zu vergessen."

"Wir würdigen ein amerikanisches Komponistenleben, aber gleichzeitig auch eine Mannheimer Biografie", so der Oberbürgermeister. Adler habe trotz alldem, was ihm und seiner Familie das Naziregime angetan hat, den Kontakt zu Deutschland nicht abreißen lassen. Er erinnerte an Adlers prägendes Erlebnis, wie dieser und sein Vater in der bei der Reichspogromnacht 1938 bereits zerstörten Synagoge Bücher gerettet haben.

Der Cellist Eginhard Teichmann, Ehrenmitglied der Mannheimer Musikakademie, skizzierte in seiner Laudatio das Schaffen und die universelle Bedeutung Samuel Adlers in der Welt der modernen Musik. Er gehöre zur "Elite zeitgenössischer Komponisten". Sein Musikstudium hat Adler von 1943 bis 1950 an den Universitäten von Boston und Harvard absolviert. Seine Lehrer in Komposition waren Paul Hindemith und Aron Copland. Das Fach Dirigieren belegte er bei Serge Koussevitzky. Adler lehrte an der Universität von Nord-Texas und ab 1995 an der Eastman School in Rochester. Bis vor wenigen Jahren war er Professor an der berühmten Juilliard School in New York. Weltweit sind heute noch seine Meisterkurse und Seminare gefragt, besonders auch in Deutschland. Sein Buch "The Study of Orchestration" ist das Standardwerk schlechthin.

Das Schaffen Adlers umfasst über 400 Werke, darunter fünf Opern, sechs Sinfonien, acht Streichquartette, weitere Instrumentalkonzerte, Chormusiken und Lieder. Das Konzert gab davon eine Kostprobe aus allen Schaffensperioden.

Schließlich gratulierten Friedemann Dölling, Cello, und Rudolf Meister, Klavier, mit Eginhard Teichmanns Stück "Young Old Sam" dem unermüdlich schaffenden Optimisten Samuel Adler zum 90. Geburtstag. Der revanchierte sich bei allen Interpreten seiner Musik: "Sie haben wundervoll gespielt und gesungen. Es war eine außerordentliche Freude für mich."