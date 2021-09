Von Stefan Otto

Ludwigshafen. Das Alltagsrassismus-Drama "Ivie wie Ivie", vor wenigen Tagen erst in den Kinos gestartet, ist als Gewinner aus dem Wettbewerb des 17. Ludwigshafener Festivals des deutschen Films hervorgegangen. Die dreiköpfige Fachjury vergab den in diesem Jahr undotierten Filmkunstpreis nach eigener Aussage "voller Überzeugung" an die Leipziger Autorin und Regisseurin Sarah Blaßkiewitz. In ihrem Debütfilm erzähle die 34-Jährige selbstbewusst und konsequent von den eigenen Wurzeln und zeige dabei ein großes Talent, hieß es in der Begründung, die bei der Preisverleihung auf der Parkinsel verlesen wurde. Der Film wähle "einen heiteren, coolen und leichten Ton", um "ein schweres Thema" zu verhandeln: die Identitätssuche der afrodeutschen Leipzigerin Ivie, die von der Südafrikanerin Haley Louise Jones gespielt wird.

Für das beste Drehbuch ausgezeichnet wurden Maria Schrader und Jan Schomburg. Ihre hintergründige romantische Science-Fiction "Ich bin dein Mensch" verbinde eine emotional bewegende Geschichte mit intellektuellem Vergnügen. "Ein spannender Plot, der in einer nahen Zukunft spielt, entdeckt die Liebe neu und überraschend zwischen einer einsamen Frau und, ja, auch einer einsamen künstlichen Intelligenz." Dan Stevens, der Darsteller dieses Androiden, erhielt für seine schauspielerische Leistung auch eine sogenannte "Ludwigshafener Auszeichnung".

Der Filmkunstpreis für die beste Regie ging an Bastian Günther und sein in Texas angesiedeltes Drama "One of These Days". Der Film vom kuriosen Wettbewerb eines Autohändlers erzähle "mit großer Humanität" von "kleinen Leuten", die den amerikanischen sowie einen allgemein menschlichen Traum träumen.

Den Publikumspreis "Rheingold", über den die Besucher des Festivals abstimmten, erhielt die TV-Komödie "Sterben ist auch keine Lösung" mit Walter Sittler und Andrea Sawatzki.

Insgesamt 60.000 Besucher zählten die Verantwortlichen Daniela und Michael Kötz am Ende ihres 19 Tage währenden Festivals, "genau so viele wie die Berliner Filmfestspiele in diesem Ausnahmejahr hatten". Vor der Pandemie, zuletzt 2019, waren in Ludwigshafen noch doppelt so viele Zuschauer registriert worden. Nun waren nur vollständig gegen Covid-19 geimpfte oder von der Infektion genesene Besucher zugelassen. Die Zahlen von 2021 müssten eine Ausnahme bleiben, wenn dieses Festival erhalten bleiben solle, so Michael Kötz. "Uns fehlen die Ticketeinnahmen von 20.000 bis 30.000 Zuschauern, um unsere Kosten zu decken. Daraus ergibt sich ein Fehlbetrag, mit dem man schon ein ansehnliches Häuschen kaufen könnte." Finanziell abgesichert ist das Festival jedoch durch den aktuellen Sonderfonds der Bundesregierung für Kulturveranstaltungen, und so ist ab sofort bereits die 18. Festivalausgabe in Planung, die im August und September 2022 stattfinden soll.