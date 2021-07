Von Stefan Otto

Mannheim. "Wenn alles gut geht, hat ’Lesen.Hören’ die Pandemie eingerahmt." Noch ist es eine Hoffnung, die Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz bei der Eröffnung des Literaturfestivals in der Alten Feuerwache äußerte. Am ersten, ausverkauften Abend zu Gast war die Moderatorin und Journalistin Shary Reeves.

"Wenn wir zurückblicken auf das letzte Mal ’Lesen.Hören’, da hat Corona noch nicht wirklich so eine große Rolle gespielt", erinnerte auch Sören Gerhold, der Geschäftsführer der Alten Feuerwache. "Am Ende waren wir froh, dass wir das Festival gerade noch so beenden konnten. Drei oder vier Tage später waren alle Veranstaltungshäuser zu und die Pandemie hatte uns voll im Griff."

Im vergangenen Jahr war die 14. Ausgabe des Literaturfestivals "Lesen.Hören" im März zu Ende gegangen. 2021 sollte die 15. Ausgabe – ein kleines Jubiläum", so Peter Kurz – eigentlich ebenso wie gewohnt im Februar starten und in den März führen. Weil die Pandemie das nicht zuließ, wurde das Festival in den Juli verschoben. "Wer hätte ahnen können, dass wir so eine Punktlandung machen", freute sich Gerhold über die jüngsten Lockerungen der Corona-Regeln, die es nun möglich machen, dass rund einhundert "maskierte" Besucher, alleine oder zu zweit an Bistrotischen verfolgen können, was auf der Bühne geschieht.

Zur Eröffnungsveranstaltung aus der Reihe "Bücher meines Lebens" hatte Programmleiterin Insa Wilke, die den Abend auch moderierte, Shary Reeves eingeladen:"eine feste Größe im Leben von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die ihnen beigebracht hat, dass es schön ist, Wissen zu teilen, und dass man keine Angst haben muss, wenn man etwas nicht weiß".

Reeves hat von 1998 bis 2017 mit Ralph Caspers zuerst den WDR-"Maus-Club" und dann das Wissensmagazin "Wissen macht Ah!" moderiert. Bereits vorher war sie als Fußballerin in der Bundesliga, im Kader des deutschen U16-Nationalteams sowie als Mitglied der familieneigenen Band 4 Reeves (später: D’Reeves) bekannt geworden. Drei Jahre gehörte sie als Azubi Jo Achebe zur Stammbesetzung des "Marienhof" und hat mittlerweile drei Bücher veröffentlicht.

"Ich komme ja aus einer Zeit, in der es selbstverständlich war, Bücher zu lesen", so die 52-Jährige, die sechs "Bücher ihres Lebens" mitgebracht hatte. "Kennt ihr eigentlich Seebühl? Das Gebirgsdorf Seebühl? Seebühl am Bühlsee?" las sie aus Erich Kästners "Doppeltem Lottchen", dem Buch ihrer Kindheit, das sie sechs- oder siebenmal gelesen habe. "Das Mädchen, das ausgegrenzt wird: So ging’s mir auch in der Schule", verglich sie ihre Situation als Internatskind mit jener der Romanfiguren im Kästnerschen "Ferienheim für kleine Mädchen". Mangelnde Zugehörigkeit, die auch im Titel ihrer Autobiografie "Ich bin nicht farbig" aufscheint, verhandeln gleich mehrere Bücher, die sie mit Begeisterung vorstellte, oftmals erzählt als "Geschichten von mutigen Mädchen, die die Welt ein Stück weit besser machen".

Johanna Spyris "Heidi"-Romane zählt Shary Reeves ebenso dazu wie Joan Aikens Kinderbuchklassiker "Wölfe ums Schloss". Dass sie zum Teil in den USA (zum anderen in Köln) aufgewachsenen ist, führte zur Vorliebe von angloamerikanischer Literatur etwa von Terry McMillan ("Männer sind die halbe Miete") oder Philip Margolin ("Auf ewig unvergessen") wie zu einer Auseinandersetzung mit der antirassistischen Bürgerrechtsbewegung. So präsentierte sie neben Tolkiens "Herr der Ringe" auch eine Martin-Luther-King-Biografie, die sie mit dem Appell verband, der Zeit des Kolonialismus im Geschichtsunterricht mehr Raum zu geben ("dann hast du diesen Ah!-Effekt") und sich weniger mit Rassisten auseinanderzusetzen, als mit positiven Erlebnissen und damit, "was alles gut ist in dieser Hinsicht".