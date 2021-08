Heidelberg.(RNZ) L.A. Salami, mit vollem Namen Lookman Adekunle Salami, zeigt spätestens mit seinem dritten Album "The Cause of Doubt & A Reason to Have Faith", dass er nichts von Genregrenzen hält. Immer wieder mischt L.A. Salami Singer-Songwriter Elemente, die stark an Bob Dylan erinnern, mit Hip-Hop, Punk und Elektro. Seine Texte umfassen existenzielle Fragen, genauso wie aktuelle Themen seiner Generation wie Gentrifizierung, Social Media, Rassismus oder Kapitalismus. Immer wieder prangert L.A. Salami in seinen Songs soziale Ungerechtigkeiten überall auf der Welt, vor allem aber in seiner Heimatstadt London an. Verdiente Aufmerksamkeit erlange Salami 2012, als er zusammen mit Lianne La Havas auf Tour war. Ein Jahr später veröffentlichte er seine erste EP "Another Shade of Blue". Mittlerweile gibt es drei Alben, und mit AnnenMayKanterei war er auf Tour in Deutschland.

Info: Heidelberg, Freitag, 20. August, 19.30 Uhr, Sommerbühne am Karlstorbahnhof. Karten ab 21,90 Euro - RNZ-Ticketshop.