Von Volker Oesterreich

Was für Joseph Beuys Fett und Filz waren, das sind für Anselm Kiefer die Materialien Asche und Blei, ergänzt um Naturprodukte wie Sand, Sonnenblumen und Mohnkapseln, aber auch Kunstharz oder Schellack. Daraus gestaltet der 1945 in einem Luftschutzbunker in Donaueschingen geborene Star der internationalen Kunstszene seine so wuchtigen wie vieldeutigen Formate: anspielungsreiche Skulpturen genauso wie reliefartige Bilder, die mit ihren Applikationen und schrundigen Oberflächen einen großen kulturgeschichtlichen Bezugsrahmen haben – vom alten Ägypten über Mesopotamien und Verweisen auf biblische Stoffe bis zu gesellschaftlichen Empörungswellen wie der Volkszählung Ende der 1980er Jahre. Sehr häufig gehören auch literarische und philosophische Werke zu Kiefers schöpferischen Echokammern, darunter Texte von Ingeborg Bachmann, Paul Celan, Thomas Hobbes oder aus Schriften der Antike. So vermischen sich die Kunstwelten in einem ganz speziellen Kiefer-Kosmos.

Hintergrund > Langzeitplanung: Museen, Theater und Festival-Veranstalter planen meist ein bis zwei Jahre im Voraus, oft noch länger. Das liegt an den Leih-Verträgen, Engagements von Gästen und Vereinbarungen mit Bühnenverlagen, Autoren und Komponisten. Genauso langfristig werden auch die [+] Lesen Sie mehr > Langzeitplanung: Museen, Theater und Festival-Veranstalter planen meist ein bis zwei Jahre im Voraus, oft noch länger. Das liegt an den Leih-Verträgen, Engagements von Gästen und Vereinbarungen mit Bühnenverlagen, Autoren und Komponisten. Genauso langfristig werden auch die Ausstellungskataloge in Zusammenarbeit mit den Kuratoren, Autoren, Fotografen und Verlagen vorbereitet. Durch die Corona-Pandemie müssen jedoch viele dieser Projekte verschoben oder im schlimmsten Fall auch ganz abgesagt werden. In der Mannheimer Kunsthalle fällt 2021 erfreulicherweise nichts aus, aber die Sonderausstellungen müssen zeitlich neu disponiert werden. > "Anselm Kiefer": Die Ausstellung mit monumentalen Bildern und Skulpturen aus drei Werkphasen ist bereits komplett aufgebaut, der genaue Eröffnungstermin steht aber noch nicht fest. Johan Holten, der Kunsthallen-Direktor, hofft, dass das Publikum die Exponate ab März besichtigen kann. Die von Sebastian Baden kuratierte Schau wird bis zum 22. August laufen, fast drei Monate länger als ursprünglich geplant. Diese Verlängerung wirkt sich auch auf die Laufzeiten aller weiteren 2021 geplanten Ausstellungen der Kunsthalle aus. > "James Ensor": Die Arbeiten des belgischen "Malers der Masken" werden ab 11. Juni präsentiert. Der 1860 geborene und 1949 gestorbene Künstler hat eine große Bedeutung für die Kunsthalle, schon 1928 wurde eine Sonderausstellung von ihm in Mannheim gezeigt. Im Zentrum der neuen Schau steht das Gemälde "Der Tod und die Masken", das 1937 von den Nationalsozialisten als "entartet" beschlagnahmt wurde; nun kehrt es temporär nach Mannheim zurück. Insgesamt werden rund 60 Gemälde, ca. 120 grafische Arbeiten sowie einige Masken Ensors gezeigt. (Bis 3. Oktober) > "Mutter!": Die Ausstellung in Kooperation mit dem dänischen Louisiana Museum of Modern Art folgt am 1. Oktober. Es geht um das Mutterbild und entsprechende Rollenklischees in der Kunstgeschichte. Präsentiert werden Arbeiten von Egon Schiele, Pablo Picasso und Paula Modersohn-Becker bis zu Louise Bourgeois, Yoko Ono und Rineke Dijkstra. (Bis 6. Februar 2022) > "Mindbombs": Diese Schau widmet sich den Phänomenen des Extremismus und Terrorismus in der zeitgenössischen Kunst. Damit erinnert die Kunsthalle an die Terroranschläge vom 11. September 2001 in New York und Washington. Erstmals werden in drei Sektionen vergleichend die Effekte des sozialrevolutionären, des rechtsextremen und des dschihadistischen Terrorismus auf die visuelle Kultur untersucht. (10. September bis 27. März 2022) Info: www.kuma.art

[-] Weniger anzeigen

In vier Räumen ihres Neubaus zeigt die Mannheimer Kunsthalle nun drei Werkgruppen des seit 1993 in Frankreich lebenden Künstlers. Noch darf die Sonderausstellung nicht fürs Publikum geöffnet werden, "aber wir hoffen, dass dies im März möglich sein wird", sagten Kunsthallen-Direktor Johan Holten und der per Video zugeschaltete Kurator Sebastian Baden am Montag beim ersten Rundgang für die Presse. Selbstverständlich werde dabei auf die Einhaltung der Sicherheits- und Hygienevorschriften geachtet.

Entstanden sind die nun präsentierten Werke in 30 Jahren; die frühesten schuf Anselm Kiefer noch während seiner Zeit im Odenwald, etwa "Die große Fracht" (1985-1995) mit dem applizierten Bleiflugzeug. Alle Arbeiten stammen aus der Sammlung des 2019 gestorbenen Bauunternehmers Hans Grothe. Teils befinden sie sich als Dauerleihgabe in Mannheim (können dort aber wegen der riesigen Formate nur in jeweils neu arrangierten Präsentationen gezeigt werden), teils im Franz-Marc-Museum in Kochel am See. "Beide Institutionen haben miteinander vereinbart, sich gegenseitig bei Ausstellungen mit Leihgaben zu unterstützen", erklärt der Kurator: "Unser Konzept haben wir noch mit Grothe und bei einem Besuch in Paris Anfang 2020 auch mit Kiefer abgestimmt."

Aus Anselm Kiefers Serie „Frauen der Antike“ (2006): Die Bleibücher auf dem Gipskleid wiegen 1,5 Tonnen. Foto: voe

Man muss die Vergangenheit kennen, um die Gegenwart zu begreifen: Von diesem Gedanken sei Anselm Kiefer zutiefst überzeugt, ergänzt die Kunsthistorikerin Dorothee Höfert. In seinem Riesenformat "Lilith" oder in der noch monumentaleren Rauminstallation "Palmsonntag" greift Kiefer biblische Themen auf, verknüpft sie aber, speziell bei "Lilith", mit heutigen Fragen der Emanzipation. Das gedruckte Wort und der gedachte Gedanke werden von ihm in dreidimensionale Objekte verwandelt, dadurch erhalten sie eine große Intellektualität, häufig aber auch eine gewisse Düsternis wie beim "Verlorenen Buchstaben", für den Kiefer Teile einer ausrangierten Druckmaschine aus Heidelberg nutzte. Urdeutsch sind seine Themen, möchte man meinen. Man denke nur an die Monstrosität des Nibelungenlieds oder Stücke Heiner Müllers, die man ebenfalls mit Kiefers mythischer Weltenerkundung assoziieren kann.

Für die Skulptur „Der verlorene Buchstabe“ (2011-17) verwendete Kiefer auch Teile einer alten Druckmaschine aus Heidelberg.

"Gott und Staat", "Mann und Frau", "Tod und Stille" und "Himmel und Erde" lauten die gedanklichen Koordinaten der Ausstellung. Fast immer tangieren sie auch die Tabus der deutschen Nachkriegsgeschichte. Die erwähnte "Volkszählung" (1987-1989) mit ihren Bleilamellen in einem eisernen Kasten und ihrer "Erbsenzählerei" von 60 Millionen erinnert an die Ängste, die eigene Individualität durch staatliche Verordnungen zu verlieren. Zu dieser Zeit nahm die Debatte um den Datenschutz so richtig an Fahrt auf. Statt der verwendeten Erbsen von damals müsste Anselm Kiefer heute künstlerisch recycelte Smartphones verwenden, um ähnliche Bedrohungsszenarien zu thematisieren.