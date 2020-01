Von Milan Chlumsky

Mannheim. Es ist nicht leicht, einen so riesigen Schiff wie die Mannheimer Kunsthalle binnen kürzester Zeit auf einen ganz neuen Kurs zu bringen und dabei noch alle Verpflichtungen zu berücksichtigen, die die nach Weimar gewechselte frühere Direktorin Ulrike Lorenz eingegangen ist und die es natürlich zu honorieren gilt: War sie es doch, die der Institution während der langen Bauphase, aber auch mit ihrer Digitalisierungsstrategie einen enormen Schub verlieh. Daraus resultieren für Johan Holten, den neuen Direktor der Mannheimer Kunsthalle, ganz neue Baustellen.

Zu Recht sprach er bei der Präsentation des Jahresprogramms 2020 von "Diversität" und vom "Umbruch". Beide sind für ihn Leitmotive bei der Neuausrichtung der Kunsthalle. Mit der Biennale für aktuelle Fotografie, in der die Kunsthalle den spannenden Part mit dem amerikanischen Fotografen Walker Evans (29. 2. bis 26. 4.) übernommen hatte, sind die ersten vier Monate des Jahres schon vergeben.

Deshalb möchte Holten über sein Großprojekt "Umbruch" noch nicht alle Einzelheiten erzählen, nur so viel, dass es aus drei selbstständigen Kapiteln bestehen werde. Der erste Teil besteht aus drei bildhauerischen Positionen, wobei auch der Klang eine große Rolle spielen werde. Im zweiten Teil möchte er den Blick auf die Vergangenheit der Sammlung werfen und Künstler zu Wort kommen lassen, die wenig Beachtung innerhalb der Neuen Sachlichkeit fanden – etwa die Malerinnen Hanna Nagel (1907– 1975) und Jeanne Mammen (1890–1976), deren große Galerieausstellung in New York Anfang der 1980 Jahre ein absolutes Novum war und für Furore sorgte. Schließlich der dritte Teil des Umbruchs: Er ist wenig beachteten Feldern der modernen Kreation gewidmet und werde einige Überraschungen bieten. Performance und Video sollen eine große Rolle spielen, etwa in den Arbeiten des französischen Künstlers Clément Cogitore, der mit Straßentänzern diverser sozialer und ethnischer Gruppen arbeitet.

Im Oktober folgt eine große Ausstellung von Anselm Kiefer, darunter auch seine frühen Arbeiten wie etwa die "Große Fracht" (1981/1996) oder die raumgreifende Skulptur "Der verlorene Buchstabe" (2011–2017). Die jetzige Sonderausstellung mit Kiefers Arbeiten aus der Sammlung Grothe – der Sammler ist im letzten Mai verstorben – wird im zweiten Stock (Kubus 6) neu inszeniert und ergänzt. Es wird also eine Solopräsentation über zwei Etagen des in Frankreich lebenden Künstlers geben. Eine ganze Reihe kleiner Kabinettausstellungen macht deutlich, dass der neue Direktor dezidiert neue Wege gehen will und dabei nicht vergisst, dass in der Metropolregion Künstler leben, deren Werke hohes Niveau haben und sich auch international sehen lassen können. Schon morgen startet mit der Schau "Graphische Experimente ab 1960" eine dieser Kabinettausstellungen, im Juni soll eine weitere mit Werken der Mannheimer Künstlerin Barbara Hindahl folgen.

Es wird also nicht nur eine Zäsur bei einigen programmatischen Gepflogenheiten geben, sondern es werden auch geschichtliche Ereignisse unter die Lupe genommen: Die Schau "(Wieder-)Entdecken – Die Kunsthalle Mannheim 1933– 1945 und die Folgen" gehört dazu.

"Eine neue Konstitution des Hauses mit Werken für die Zukunft", verspricht sich Holten davon. Eine schöne, aber auch anspruchsvolle Devise, mit der der neue Direktor den Kurs des großen Kunsttankers bestimmen möchte. Ein erprobtes Team hilft ihm dabei.

Info: "Drucken ohne Farbe – Graphische Experimente ab 1960" und die Fotoausstellung "Tiny Supernova" von Wolfgang Ganter werden am Freitag in der Kunsthalle Mannheim eröffnet.