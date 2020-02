Von Harald Berlinghof

Heidelberg. Die Fastnacht ist ein altes Kulturgut, das auch in der Rhein-Neckar-Region eine lange Tradition hat. Dabei existieren zahlreiche Ausprägungen nebeneinander. Lange schon gibt es den Heidelberger Fastnachtszug, nämlich seit 1848. Damit gehört er zu den ältesten in Deutschland, wie Wolfgang Heindl, Erster Vorsitzender des "Heidelberger Karneval Komitees", betont. Am 6. März 1848 stand er unter dem Motto "Einzug Friedrich des Siegreichen in seine Residenz Heidelberg nach der Schlacht bei Seckenheim am 30. Juni 1462". Getoppt wird er vom Kölner Rosenmontagszug, der seit 1823 straff organisiert stattfindet.

Feste, die mit einem ritualisierten Kontrollverlust einhergehen, gibt es schon seit vielen Jahrtausenden in der menschlichen Kultur. Fündig werden Historiker – wie bei so vielem – im Zweistromland Mesopotamien, der ersten Hochkultur der Menschheit, in einer Zeit vor rund 5000 Jahren. Auch im erweiterten Mittelmeerraum finden sich Feste, die mit dem alljährlichen Erwachen der Natur in Zusammenhang stehen, und die als "Markenkern" des Karnevals infrage kommen.

Als weiterer höchst verdächtiger Kandidat einer Vorform der Fastnacht gelten die römischen Saturnalien. Doch man muss nicht bis in die Antike zurückgehen. Mittelalterliche Ausprägungen der Straßenfastnacht in Deutschland waren eher ungeordnete Ansammlungen von Narren und Maskenträgern, die sich vor allem über den Adel und die kirchlichen Würdenträger lustig machten. Ein Kinderbischof wurde gewählt, eine Narrenmesse abgehalten und allerlei respektloses Zeug geredet.

In der Speyerer Chronik von 1612 wird die "Fastnacht" bereits für 1296 erwähnt. Der "Fastelovend" ist 1341 in Köln belegt. Auf 1206 datiert ist die Niederschrift des Begriffs "fasnaht" im "Parzival" Wolframs von Eschenbach: "Schon von ferne hörte er Musik. Als er in den Marktflecken reiten wollte, hasteten da allerlei seltsame Gestalten aus dem dunklen Torbogen. Geister mit Glotzaugen und strohigem Haar, Hexen, Unholde und böses Getier, lustige Hanswurste mit hohen Mützen und scheckigen Kragen zogen johlend an ihm vorbei", beschreibt der Dichter das fiktive Geschehen, in das er seinen Ritter schickt. Die Fastnachtforschung kennt keinen älteren Nachweis ihres Forschungsgegenstandes als diese Stelle aus Wolframs Epochalwerk.

Schon sehr früh waren Masken und Kostüme ein fester Bestandteil der Fastnacht. "Von Mummerey und heidnischer Tobung" ist da in historischen Quellen die Rede. Und doch ist ein bloßer Maskenball nicht automatisch bereits Fastnacht. Kostümbälle waren vor allem beim Adel und später dem gehobenen Bürgertum beliebt und hatten wahrlich nichts Subversives an sich. Weder das neue Event in der Heidelberger Halle 02 mit einem Fantasy-Maskenball noch der traditionsreiche Ball der Vampire können als Fastnachtsveranstaltungen bezeichnet werden. Dort fehlen der ungezielt abgeschossene Kokolores und der ironische Witz über die Obrigkeit.

Mit der Saalfastnacht, die in napoleonischer Zeit im Rheinland entstand, weil die Narren auf den Straßen in die Illegalität abgedrängt wurden, entstand Anfang des 19. Jahrhunderts auch die Tradition der Büttenreden, die bis heute in allen Prunksitzungen der Vereine hochgehalten wird. Oft freilich hatte die als literarische Fastnacht bezeichnete Büttenrede keine wirklich kritischen Untertöne mehr, sondern blieb als verbale Waffe stumpf. Auch in der Mainzer Fernsehfastnacht. Bis in den späten 1960er Jahren Herbert Bonnewitz mit bitterbösem Witz die Szene aufmischte.