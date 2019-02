Büste Ernst Jüngers in der 2016 im Wilflinger Jünger-Haus eröffneten Dauerausstellung "Waldgang in Wilflingen". Foto: Felix Kästle

Von Heribert Vogt

Als wahre Maschinenhölle muss dem zweifachen Weltkriegsteilnehmer Ernst Jünger sein Erleben in den Schlachten des Ersten Weltkriegs vor hundert Jahren vorgekommen sein. Dass der in Heidelberg geborene Schriftsteller (1895-1998) das martialische Geschehen als vom Menschen entfesselte und pervertierte Naturereignisse sah, verdeutlicht auch der Titel von Jüngers berühmtestem Buch "In Stahlgewittern" - im Begriff der "Stahlgewitter" entladen sich die menschlichen wie die natürlichen Aggressionspotenziale. Andererseits sind in Jüngers Werk immer wieder auch Schönheit und Faszination der Natur zu spüren, so auch in den beiden Neuerscheinungen "Späte Rache. Erzählungen" und "Subtile Jagden", dem berühmten Käferbuch.

Und derzeit ist Jünger im Rahmen des 100-Jahr-Gedenkens an den Ersten Weltkrieg (1914-1918) en vogue. Anlässlich des vierjährigen Erinnerungskorridors seit 2014 sind zahlreiche Bücher zum einst vermeintlich gefährlichsten deutschen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts erschienen, dem immer wieder Kriegsverherrlichung, Demokratieverachtung und Ästhetisierung des Untergangs attestiert worden sind. In Heidelberg ist es der Germanist Helmuth Kiesel, der sich an dieser Publikationswelle beteiligt. Nach mehreren entsprechenden Titeln gibt er in Kürze auch Jüngers Roman "Auf den Marmorklippen" heraus (Klett-Cotta Verlag; geplant für 14. Oktober). Und Jünger spielt natürlich auch eine Rolle in Kiesels "Geschichte der deutschsprachigen Literatur 1918-1933".

Auch in der Neuerscheinung "Späte Rache" mit drei Erzählungen Jüngers trifft man auf heftige Kollisionen zwischen dem Individuum und den Maschinerien der Außenwelt in Natur und Gesellschaft. In der Titelgeschichte "Sp. R. Drei Schulwege" (Abkürzung: Späte Rache), die zum ersten Mal außerhalb der Werkausgabe erscheint, gerät der sensible Junge Wolfram zwischen die Mahlsteine dreier Schulen, die er nacheinander besucht. Zwischen Vorschule und Gymnasium ist tatsächlich eine private "Knabenpresse" dabei. Der träumerische Wolfram liebt zwar die Schulwege, aber keinesfalls deren Ziele. Denn diese Schulen sind für ihn Orte des Martyriums, die ihn phasenweise physisch elementar bedrohen. Die Geschichte ist meisterhaft konstruiert und in so einfacher wie schöner Sprache erzählt.

Besonders einfühlsam musste Jünger hier nicht sein, denn die Erzählung ist autobiographisch gefärbt, der Autor hat selbst eine Schulpassion durchlebt. Die titelgebende "Späte Rache" zielt auf die eigenen gehassten Lehrer und Mitschüler. Denn die damalige Angst hielt über ein langes Leben an. Als fast Hundertjähriger rechnete Jünger mit seinem gefürchteten Mathematiklehrer ab, dem er als Kind ausgeliefert gewesen war.

Auch in dem kurzen zweiten Text "Die Eberjagd", erstmals 1952 gedruckt, prallen Natur- und Menschenwelt hart aufeinander. Bei der Jagd führen beide Sphären gegeneinander Krieg. Der jugendliche Richard ist enttäuscht von den Erwachsenen, weil er noch kein eigenes Gewehr bekommt. Aber nach dem Abschuss des Ebers verändert sich die Sichtweise grundlegend. Wie sich die Jagdgesellschaft geriert, ist für Richard nur noch abstoßend. Seine ganze Sympathie wechselt zu dem erlegten Eber, der spöttisch zu blicken scheint.

In seinem abschließenden Essay schreibt der Schriftsteller Thomas Hettche: "Die uralte Erzählung jeder Jagd ist die des Jägers, der auf der Suche nach dem Wild aus der Zivilisation in die Wildnis wechselt, vom Leben in die Sphäre des Todes. Eine Grenzüberschreitung, bei der der Jäger die Sphären mischt und sich stets in der Gefahr befindet, ein Sakrileg zu begehen und die göttliche Ordnung zu stören." Hettche stellt fest, dass die Figur des Jägers das Werk Ernst Jüngers durchzieht und auch in der dritten Erzählung des vorliegenden Bandes mit dem Titel "Besuch auf Godenholm" aus dem Jahr 1952 anzutreffen ist. In diesem mitunter surreal anmutenden Text schlagen sich wohl Jüngers Drogenerfahrungen nieder, mit denen er die Grenze zwischen Natur und Zivilisation ein Stück weit aufheben konnte.

Und Hettche weiter: "Der ‚Besuch auf Godenholm‘ ist in den Raunächten situiert, den zwölf Nächten um die Wintersonnenwende, und so ist auch in dieser Erzählung die Jagd präsent, denn der Zug der übernatürlichen Jäger, die mit Odins Wilder Jagd in dieser Zeit über den Himmel ziehen und als Sturm vor den Fenstern des achteckigen Turmes toben, in den die Protagonisten sich zurückgezogen haben, erinnern vehement daran, dass in jenen Nächten die Türen zur Unterwelt offenstehen und die Toten wiederkommen, um mit den Lebenden zu sprechen. In einem Norden angesiedelt, der außerhalb der Zeit zu liegen scheint, führt der ‚Besuch auf Godenholm‘ zu einem Fluchtort vor einer kommenden oder schon stattgehabten Apokalypse, an dem Jünger, eigene LSD-Experimente verarbeitend, die Besucher Visionen erleben lässt".

In besonders attraktiver Ausstattung - so mit prallfarbiger Zweidrittel-Bauchbinde - liegt nun Jüngers Käferbuch "Subtile Jagden" vor, versehen mit einem Essay von Uwe Tellkamp, Gewinner des Deutschen Buchpreises 2008, und Illustrationen von Walter Linsenmaier. Der großformatige Band über den Zauber der Insektenkunde besteht aus einer interessanten Mischung von Reisebericht, Tagebuch, naturwissenschaftlichen Reflexionen und autobiographischen Rückblicken. Darin ist das Bild der Jagd als fundamentale Mensch-Natur-Erfahrung - wie schon bei der "Eberjagd" - ein weiteres Mal titelgebend. Für den Schriftsteller Jünger fließen hier seine beiden größten Leidenschaften, die Käferjagd und die Literatur, exemplarisch zusammen.

Die Faszination der Insektenwelt reicht bis in Jüngers Kindheit zurück. Der Vater schenkt ihm eine erste Ausrüstung, mit der er in Rehburg am Steinhuder Meer auf die Suche geht, welche er ein Leben lang nicht vergisst. Die Buchreise führt zurück zu Jüngers Lebensstationen, dabei auch an die exotischsten Orte, sodass sich ein Kaleidoskop an persönlichen Erinnerungen ergibt. Selbst während der beiden Weltkriege erweitert er in den Gefechtspausen seine Sammlung. In den "Subtilen Jagden" bleibt er stets Entomologe und Schriftsteller zugleich.

Gleich auf der ersten Seite des Buchs, zu Beginn der "Rehburger Reminiszenzen", stößt man auf einen Bezug zu Heidelberg. Dort beschreibt Jünger seinen Vater, den Chemiker Ernst Georg Jünger: "Als Assistent von Victor Meyer, dessen Bild seine Bibliothek zierte, hatte er aus dem Waldmeister das Cumarin isoliert …". Der Chemiker Victor Meyer war während der Blüte der Heidelberger Naturwissenschaften in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, im Jahr 1889, an den Neckar gekommen und hier keinem Geringeren als Robert Wilhelm Bunsen nachgefolgt.

Ernst Jünger: "Späte Rache. Erzählungen". Mit einem Essay von Thomas Hettche. Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 2017. 125 S., geb.; 20 Euro.

Ernst Jünger: "Subtile Jagden". Mit einem Essay von Uwe Tellkamp und Illustrationen von Walter Linsenmaier. Bauchbinde. Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 2017. Großformatiger Leinenband; 307 S., 50 Euro.