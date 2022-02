Von Wolfgang Nierlin

Heidelberg. "Treibst du Spott mit uns?", fragen diejenigen, denen Allah befiehlt, als Sündenbock eine Kuh zu opfern. Auf das Zitat aus der zweiten Sure des Korans folgt das Bild einer weißen Kuh, die inmitten eines kahlen, kalten Gefängnishofes steht, an dessen umgebenden Wänden sich dunkle Gestalten drängeln. Dann hebt aus dem Off immer lauter werdendes Flüstern an. Die "Ballade von der weißen Kuh" beginnt mit einer Metapher, deren Gehalt sich leitmotivisch durch den weiteren Verlauf des beeindruckenden iranischen Films zieht. Denn kurz darauf besucht eine Frau ihren zum Tode verurteilten Mann im Gefängnis, wo sie eine graue Welt aus langen Fluren, Neonlicht, schmalen Sehschlitzen und schweren Stahltüren betritt. Diese schließen sich, entziehen den Gefangenen dem Blick. Dann ist nur noch Weinen zu hören.

Sehr genau, konzentriert und kalkuliert inszenieren Behtash Sanaeeh und Maryam Moghaddam, die privat ein Ehepaar sind, eine komplexe Geschichte über menschliches Versagen, Schuld und Rache. In einfachen, aber beziehungsreichen Bildern entfalten sie anhand eines individuellen Schicksals zugleich das soziale Panorama einer Gesellschaft, die von überkommenen religiösen Vorschriften und Gesetzen geprägt ist. Als die verwitwete, in einer Milchfabrik arbeitende Mina, gespielt von der Ko-Regisseurin des Films, erfährt, dass ihr ein Jahr zuvor hingerichteter Mann unschuldig war, stürzt sie in Trauer und Verzweiflung. Zwar wird ihr ein sogenanntes Blutgeld zugesichert, aber die auf sich allein gestellte Mutter einer gehörlosen, 7-jährigen Tochter verlangt Genugtuung und ein öffentliches Schuldbekenntnis der Richter. Doch diese bezeichnen den Justizirrtum als Schicksal und als Wille Gottes, den es zu akzeptieren gelte.

"Wir haben keine Kontrolle über den Tod", sagt Reza (Alireza Sanifar), der nach einem auf die Figuren bezogenen Perspektivwechsel die Szene betritt und sich als früherer Freund des Getöteten ausgibt. Unter dem Vorwand, alte Schulden zu begleichen, unterstützt er fortan die Witwe, etwa bei der für alleinstehende Frauen schwierigen Wohnungssuche und in einem Sorgerechtsstreit Minas gegen ihren Schwiegervater. Aus zunehmender Nähe und Vertrautheit entsteht zwischen den beiden allmählich auch eine unausgesprochene emotionale Beziehung. Dabei weiß die neuen Mut schöpfende Mina lange Zeit nicht, dass der gut situierte Reza, der selbst auch allein lebt und von seinem desillusionierten erwachsenen Sohn für sein Mitläufertum verachtet wird, einer der verantwortlichen Richter ist.

Reza leidet deshalb unter heftigen Schuldgefühlen und quittiert seinen Dienst, schafft es aber nicht, sich zu öffnen und das lastende Schweigen zu durchbrechen. "Es liegt Leben für euch in der Vergeltung", wird einmal der Prophet zitiert. Der vielschichtige, einem kompromisslosen Ende zustrebende Film zeigt den Schmerz von Menschen, die in den Geboten ihrer Gesellschaft gefangen sind; und die als Opfer zu Tätern werden. Selbst für die jüngere Generation, die sich dessen bewusst ist, scheint es keinen Ausweg zu geben.

Info: Kamera, täglich bis 15. Februar, 18 Uhr.