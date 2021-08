Ludwigshafen. (dpa/lrs) Sängerin und Musikproduzentin Julia Neigel ("Schatten an der Wand") standen bei der Rückkehr auf die Bühne nach langer Corona-Pause nach eigenen Angaben die Tränen in den Augen. "Beim ersten Konzert habe ich während der ersten Lieder vor Freude und Glück geweint", sagte die 55-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Ludwigshafen. Auch im Publikum habe sie viele feuchte Augen gesehen. "Jeder hat sich gefreut, endlich wieder einmal ein Konzert zu erleben."

Wegen des Lockdowns seien drei Tourneen von ihr verschoben worden, sagte die Künstlerin. "Einmal mit den Rock Legenden, einmal mit der Band Silly, und dann meine eigene Tournee zum neuen Album." Vor einem Jahr, am 21. August 2020, war Neigels Platte "Ehrensache" erschienen. Das Album stieg damals auf Platz 13 der deutschen Charts ein.

Nun hat Neigel die Shows reduziert und ist mit kleinerer Band unterwegs. "Die neuen Songs überwiegen, aber es ist auch einiges aus vergangenen Zeiten dabei. Daneben erzähle ich ein paar Geschichten."

Zudem tourt Neigel, die als Kind aus der Sowjetunion nach Ludwigshafen kam, mit Silly. Die Gruppe ist in Ostdeutschland bis heute eine Kultband. Das Angebot, als Gastsängerin neben der Musikerin AnNa R. (früher Mitglied des Duos Rosenstolz) mit auf Tour zu gehen, "war eine Herausforderung und ist eine große Ehre", sagte Neigel. Sie hatte 1988 mit dem Album "Schatten an der Wand" den Durchbruch geschafft.