Heidelberg. (RNZ) Torch feiert Geburtstag. Mit seinem Ansatz der Verschmelzung von Rap, Philosophie und Literatur inspiriert der gebürtige Heidelberger Frederik Hahn alias "Torch" Menschen unterschiedlicher Generationen, sozialer Schichten und kultureller Hintergründe.

Mit dem Lied "Fremd im eigenen Land" (1992) und dessen antidiskriminierendem Inhalt hat er mit seiner Band Advanced Chemistry internationale Aufmerksamkeit auf Rassismus in Europa gelenkt, sowie mit seinem Solo-Album "Blauer Samt" (2000) große Erfolge im deutschsprachigen Raum verzeichnet. Zu seinem 50. Geburtstag veröffentlicht er seine Monographie zum Album "Blauer Samt" mit Einblicken in dessen Entstehungsprozess, seine Hip-Hop-Philosophie und Erläuterungen zu den einzelnen Liedern.

Er gilt als einer der einflussreichsten zeitgenössischen Dichter aus Heidelberg, der mit Liedern wie "Wunderschön" (Ode an Heidelberg) oder "Ich hab geschrieben"("progressive Universalpoesie") eine literarische Brücke zur Heidelberger Romantik schlägt. Anlässlich des 50. Geburtstags von Frederik Hahn am 29. September 2021 findet ein großes Konzert auf dem Heidelberger Schloss statt, eine After-B-Party sowie eine zweiteilige Lesung der erscheinenden Monographie des Künstlers inklusive Podiumsgesprächen mit Gästen aus Wissenschaft und Kultur.

Info: Jubiläumskonzert am Samstag, 2. Oktober, um 20 Uhr auf dem Heidelberger Schloss, Restkarten für 37,30 Euro; After-B-Party im Kulturhaus Karlstorbahnhof am Samstag, 2. Oktober, um 23 Uhr; Lesung und Podiumsdiskussion am Montag, 4. Oktober, in der Alten Universität: von 14 bis 16 Uhr und von 19 bis 21 Uhr, Restkarten 6,50 Euro, Karten unter RNZ-Ticketshop