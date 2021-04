Mit ihren gesammelten Werken: Ilka Schlüchtermann ist vor fünf Jahren in ihrem Beruf neu durchgestartet und hat seitdem bedeutende Bücher in die deutsche Sprache übersetzt. Foto: Alex

Von Marion Gottlob

Neckargemünd. Ohne Übersetzungen würde Weltliteratur vielen Lesern verschlossen bleiben! Davon ist Ilka Schlüchtermann aus Neckargemünd fest überzeugt. Die Diplom-Übersetzerin hat nun das zweite Buch der US-amerikanischen Schriftstellerin Joyce Carol Oates übersetzt. "Übersetzen ist tatsächlich ein "Über-Setzen", wie ein Fährmann mit Gästen von einem Ufer zum anderen übersetzt", erklärt sie. Denn sie möchte den Zauber des ursprünglichen Textes erhalten und doch einen neuen Text schaffen, in dem sich der Leser so heimisch fühlt, dass er die Übersetzung gar nicht wahrnimmt – als wäre das Buch eigentlich auf Deutsch geschrieben worden.

Als Ilka Schlüchtermann die erste Anfrage zur Übersetzung eines Oates-Buchs erhielt, googelte sie den Namen der vielfach ausgezeichneten Autorin, die als Anwärterin für den Nobelpreis für Literatur gehandelt wird. "Ich kannte den Namen, aber keine Details. Dann war ich baff und hatte Angst vor der Verantwortung", gibt sie zu. Nach kurzem Zögern nahm sie den Auftrag an und übersetzte das Buch "Verfolgung". Nun folgte ein zweiter Oates-Auftrag mit der Übersetzung von "Cardiff am Meer" (vgl. RNZ-Rezension). Laura Maire, eine preisgekrönte Sprecherin, hat vor kurzem Teile der Geschichten als Podcast für den Bayerischen Rundfunk eingelesen. "Es war für mich wie Applaus, als ich meine Worte in der Lesung hören konnte", so Schlüchtermann.

Heute ist sie zwar leidenschaftliche Übersetzerin, doch eigentlich hatte sie einmal ganz andere Berufswünsche gehabt. Ilka Schlüchtermann, geboren 1962, ist in der Nähe von Dortmund aufgewachsen. "Ich war ein Kind, das vor dem Bücherregal seines Vaters, einem Lehrer für Englisch und Französisch, französische und englische Bücher las." Die Sprachen eröffneten der Jugendlichen den authentischen Zugang zu Menschen aus anderen Ländern. "Damals wollte ich Entwicklungshelferin werden. Ich wollte anderen Menschen helfen und meine Spuren hinterlassen."

Mit 19 Jahren begann sie ein Studium am Institut für Übersetzen und Dolmetschen an der Universität Heidelberg für die Sprachen Englisch und Spanisch sowie für Entwicklungsökonomie. Das Spanisch lernte sie extra dafür in drei Monaten. "Ich wollte das unbedingt." Noch während des Studiums verbrachte sie einige Monate in Spanien und unterrichtete ein Jahr lang an einer Mädchenschule in England. Nach dem Studium war sie drei Monate in Chile und führte unter der Pinochet-Diktatur Interviews über das Demokratie-Verständnis von Jugendlichen. Sie lächelt: "Es war eine brisante Stimmung von Aufbruch und Rebellion, und ich war mittendrin."

Nach ihrer Rückkehr nach Deutschland arbeitete sie als Übersetzerin und Lektorin für die Forschungsstelle für Internationale Wirtschafts- und Agrarentwicklung und das Südasien-Institut in Heidelberg. Mit der Geburt des ersten von vier Kindern entschied sie sich zur Freiberuflichkeit und übernahm nur noch Gelegenheitsübersetzungen. Doch sie engagierte sich ehrenamtlich für eine Kinder-Turngruppe und war behilflich bei der Organisation von musikalischen Aufführungen. "Mit vier Kindern ist immer irgendetwas los." Als der jüngste Sohn zehn Jahre alt war, fasste die Übersetzerin den Entschluss, in ihrem Beruf neu durchzustarten – und wurde bitter enttäuscht. Mehr als ein Jahr lang bemühte sie sich vergeblich um Aufträge. Sie verschickte eine Bewerbung nach der anderen und erhielt Absagen. "Das war eine kalte Dusche, und ich war frustriert."

Während des jährlichen England-Urlaubs hatte sie die rettende Idee. Sie traf ihre Ferien-Freundin Amanda Owen, die einen Bestseller über ihr Leben mit sieben Kindern (inzwischen sind es neun) auf einer Schaffarm geschrieben hatte. Ilka Schlüchtermann übersetzte aus Spaß das erste Kapitel und gab es einem Lektor. Nur wenige Tage später erhielt sie den Auftrag für die gesamte Übersetzung, ein Jahr später drückte sie ihrer Freundin die deutsche Version in die Hand. Das Buch "Die Schäferin von Yorkshire" wurde in ganz Deutschland besprochen, vor Kurzem berichtete RTL darüber.

Wenn Ilka Schlüchtermann einen Roman übersetzt, dann taucht sie in die Welt des Autors ein: "Ich lebe mit den Figuren." So führte Mark Mulholland seine deutsche Übersetzerin in "Eine wahnsinnige und wundervolle Welt" in die eines IRA-Kämpfers: "Während meiner Arbeit habe ich den Wandel des Mannes zum IRA-Kämpfer ,miterlebt’. Das war sehr bedrückend." Mit dem Buch "Ihr werdet mich niemals brechen" gab sie dem Afroamerikaner Albert Woodfox, der 40 Jahre schuldlos in einem amerikanischen Gefängnis saß, die richtigen deutschen Worte. "Ein wichtiges Buch über strukturellen Rassismus."

Schlüchtermann betreibt für ihre Arbeit intensive Recherchen: Für das Schäferin-Buch machte sie sich mit dem Wortschatz der Veterinärmedizin vertraut, für das IRA-Buch sprach sie mit einem Waffenexperten. Für die Bücher von Joyce Carol Oates saugte sie über Internet-Interviews den Sprachduktus der Autorin ein. Sie sagt: "Ich möchte den Stil des Autors treffen." Ein Beispiel: Für "She ist the one" erwog sie unterschiedliche Möglichkeiten wie "Die ist es" oder "Sie ist es" oder "Das ist sie". So ist es für sie undenkbar, den Computer eine Rohübersetzung anfertigen zu lassen. "Dann ist vieles vorgegeben, dann bin ich nicht mehr frei."

In ihrer Freizeit fährt sie Fahrrad, ist für "Die Grünen" im Gemeinderat und engagiert sich für Geflüchtete. Nun wünscht sie sich, südamerikanische Kinderbücher zu übersetzen. "Mit meinen Übersetzungen kann ich das Verständnis für andere Kulturen fördern und Spuren hinterlassen. Wie ich es mir als Jugendliche gewünscht habe."