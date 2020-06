Von Heribert Vogt

Heidelberg. Der mit Heidelberg aufs Engste verbundene Schriftsteller Bernhard Schlink, Autor des Weltbestsellers "Der Vorleser", legt einen neuen Erzählband vor. Der Züricher Diogenes Verlag kün-digt für den 22. Juli das Buch mit dem Titel "Abschiedsfarben" an. Bei Schlinks Lesereise ab September ist auch ein Auftritt in Heidelberg geplant, wie der Verlag mitteilt. "Abschiedsfar-ben" (240 S., 24 Euro) ist nach "Liebesfluchten" aus dem Jahr 2000 und "Sommerlügen" von 2010 der dritte Erzählband des 75-jährigen Bernhard Schlink.

In der Neuerscheinung geht es um Geschichten von Menschen in unterschiedlichen Lebensphasen mitsamt ihren Hoffnungen und Verstrickungen. Themen sind Gelingen und Scheitern der Liebe, Vertrauen und Verrat, bedrohliche und bewältigte Erinnerungen oder auch der Umstand, dass im falschen Leben oft das richtige liegt und im richtigen das falsche. Die Devise "Liebe und mache, was du willst" ist keine Garantie für ein gutes Ende, kann aber eine Möglichkeit sein, wenn andere Antworten versagen.

Beispielsweise verrät ein Mann den Freund, den er nicht verlieren will. Einen anderen wirft eine Kränkung aus der Bahn. Eine späte Begegnung mit der Jugendliebe – kann sich noch erfüllen, was einst versagt blieb? Eine Frau ringt damit, dem geschiedenen, todgeweihten Mann zu vergeben. Ein Junge verbringt mit seiner Mutter einen Sommer am Meer, entdeckt sie dabei und auch sich. Oder: Jemand hat selbstbestimmt Abschied vom Leben genommen.

Bis heute wird Schlinks Schaffen vom "Vorleser" überstrahlt. Seit der Veröffentlichung dieses 1995 zuerst in den USA publizierten Romans zählt Schlink zu den bekanntesten Schriftstellern der deutschen Gegenwartsliteratur. Das Buch wurde zu einem internationalen Sensationserfolg mit Millionenauflage.

Geboren wurde Schlink, der eine zweite Karriere als Jurist durchlaufen hat, 1944 in Großdornberg (heute Bielefeld). Sein Vater war der spätere Heidelberger Theologieprofessor Edmund Schlink, 1953-1954 Rektor der Universität. Nach Schlinks Geburt zog die Familie nach Heidelberg, wo er das Kurfürst-Friedrich-Gymnasium besuchte und an der Ruperto Carola Jura studierte.