Von Ingeborg Salomon

Heidelberg. Beide sind politische Ikonen, beide stehen für gewaltige Umbrüche in ihrem Land - und beiden kam der Schweizer Fotograf Walter Bosshard ganz nah. "Envisioning Asia - Gandhi und Mao" heißt eine Fotoausstellung im Heidelberger Völkerkundemuseum, die am Sonntag eröffnet wird. Gezeigt werden 51 Fotografien von Walter Bosshard, für die die Fotostiftung Schweiz in Winterthur, wo Bosshards Vermächtnis aufbewahrt wird, die Negative zur Verfügung gestellt hat. Die Bilder wurden dann von den digitalisierten Negativen angefertigt.

Walter Bosshard, geboren 1872 in Samstagen / Schweiz und gestorben 1975 in Ronda / Spanien, gilt als Pionier des Fotojournalismus. Im März 1930 reiste er im Auftrag der Münchner Illustrierten Presse nach Indien, um über die aufkommenden Unruhen und die Unabhängigkeitsbewegung zu berichten. Er blieb acht Monate. Ein Höhepunkt seiner Berichterstattung war eine Reportage über Gandhi, die am 18. Mai 1930 in der Münchner Illustrierten erschien.

Gandhi studiert "Kriegsberichte", Dandi, Indien, 7. April 1930. Foto: Fotostiftung Schweiz

Das Titelbild zeigt den Freiheitskämpfer, wie er tief versunken und sehr konzentriert eine Tageszeitung studiert. Auch dieses Foto wird im Völkerkundemuseum gezeigt. Gandhi lehnte es immer wieder ab, für Fotos zu posieren, doch Walter Bosshard näherte sich ihm offenbar mit so viel Talent und Überzeugungskraft, dass eindrucksvolle und sehr natürlich wirkende Bilder entstehen konnten. Sie zeigen den großen Politiker auch in ganz privaten Situationen.

Acht Jahre später gelang Bosshard ein weiterer Coup: Als erster europäischer Journalist durfte der Schweizer Mao interviewen und filmen. Da hatte er bereits als kritischer Beobachter den Krieg gegen die japanischen Besatzer dokumentiert, ebenso die dramatische Lösslandschaft von Yan’ an, wo er 1938 Mao inmitten seines Hauptquartiers im Bild festhielt. Auch dieses Bild ist in der Ausstellung zu sehen, ebenso Bosshards Film über das tägliche Leben Maos und seiner Genossen in den Höhlen von Ya’an.

Obwohl das Dokument ein Stummfilm ist, beeindrucken die Bilder, zeigen sie doch, welch unterschiedliche Strategien Mao und Gandhi verfolgten. Die gewaltlose Massenbewegung in Indien steht in den 1930er Jahren in krassem Gegensatz zu dem bewaffneten Widerstand in China.

Als die Leiterin des Instituts für Sinologie der Universität Heidelberg, Prof. Barbara Mittler, die Idee hatte, diese bereits in Delhi gezeigte Ausstellung nach Heidelberg zu holen, sei man am Völkerkundemuseum sofort begeistert gewesen, berichtete Kurator Robert Bitsch. Nun haben die Besucher die Möglichkeit, diese einzigartigen Dokumente historischer Ereignisse zu sehen.

Info: Die Ausstellung "Envisioning Asia" wird am Sonntag, 28. April, um 16.30 Uhr im Völkerkundemuseum Heidelberg, Hauptstraße 235, eröffnet und bis 10. Juni gezeigt.