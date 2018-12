Von Heide Seele

Heidelberg. Sie gehört zum bewährten Kreis Heidelberger Künstler und wird zur Zeit mit einer Einzelausstellung in der Heidelberger Stadtbücherei geehrt. Der Titel der Schau heißt "Framing". Das Wort ist abgeleitet von Frame ("Rahmen") und transportiert eine gewisse Mehrdeutigkeit, denn der Begriff bezeichnet einen Prozess der Einbettung von Themen und Ereignissen.

Roswitha Pape, 1954 in Dortmund geboren, sucht in ihren Bildideen nicht das Spektakuläre, sondern eher das Besondere im Alltäglichen. Sie muten gerade wegen ihrer scheinbaren Einfachheit so elaboriert an und werden entsprechend geschätzt. Das bewies die starke Resonanz dieser von der Willibald-Kramm-Preisstiftung veranstalteten Schau, in der die Künstlerin eine Auswahl ihrer Holzschnitte zeigt. Es sind durchweg Unikate, die über einen doppelten Boden verfügen und damit starke Empathie auslösen. Florian Arnold führte kundig in die Ausstellung ein, indem er auch die Mehrdeutigkeit des Titels "Framing" erläuterte.

Roswitha Pape versteht es, ihre Arbeiten mit einer Prise Geheimnis auszustatten. Die scheint zum Hinterfragen aufzufordern wie auch ihre dem Alltag abgelauschten "Situationen" zum Nachdenken anregen. Pape ist eine exzellente Menschenbeobachterin, und selbst das scheinbar Unspektakuläre versteht sie mit starker Bedeutung aufzuladen. Sie benutzt für ihre Grafiken neben Stiften auch den Computer.

Dr. Milan Chlumsky, ab Januar 2019 erster Vorsitzender der Willibald-Kramm-Preisstiftung, begrüßte die zahlreichen Gäste, bevor er Uwe Lingnau, seinen Vorgänger, der sich jetzt nach jahrelangem Einsatz für die Stiftung aus seinem Amt zurückzieht, mit warmen Worten verabschiedete.

Info: "Framing" bis 30. Januar in der Stadtbücherei Heidelberg.