Von Heide Seele

Heidelberg. Der Begriff "Skulptur" löst oftmals Gedanken an imposante Denkmale oder zumindest an Büsten von Berühmtheiten aus. Diese Assoziationen stellen sich bei der aktuellen Ausstellung in Marianne Hellers Galerie nicht ein, denn die gezeigten Arbeiten sind so eigenständig und originell, dass sie sich jeder Etikettierung entziehen. Sie regen den Gast zum genauen Hinschauen an, auch zum Unrunden, sehen sie doch von jeder Seite anders aus.

Das ist förderlich für die Vorstellungskraft des Besuchers dieser besonderen Heidelberger Kunstadresse, die als Solitär gelten kann in Zeiten des zunehmenden Galerienschwundes. Der erweckt mittlerweile fast Besorgnis. Dass es einst Zeiten gab, in denen etwa zehn dieser Kunsteinrichtungen relativ friedlich nebeneinander existierten, wissen heute nur noch wenige.

Tapfer durchgehalten hat Marianne Heller mit ihrem klaren Konzept, denn sie kaprizierte sich auf die Gattung "Keramik" - dies in einer weit gefassten Interpretation des Begriffs, der oft zu Unrecht mit kleinen oder größeren "Tiegeln und Töpfen" gleichgesetzt wird.

Diesmal sind es dreidimensionale Arbeiten, die zwischen "gegenständlich" und abstrakt anzusiedeln sind, denn wer über ausreichend Phantasie verfügt, kann bei der Besichtigung manche Assoziationen entwickeln. Pascale Lehmanns bevorzugtes Material ist das Steinzeug, aus dem die chilenische Künstlerin ihre unverwechselbaren Skulpturen entstehen lässt. Deren erdhafte Tönung ist so wirkungsvoll, wie es auch die differenzierten Varianten ihrer individuellen Darstellungen sind, die sich an authentischen Landschaften zu orientieren scheinen.

Der sensible Betrachter sieht hinter den facettenreichen Resultaten, die mit ihrem Motto "Timeless Land - Unendliches Land" eher auf die Inhalte als auf das Material abzielen, mehr als nur Keramiken aus Porzellan oder Engobe. Ihm eröffnet sich ein Kosmos an Formen, die nicht nur auf Grund ihrer Unterschiedlichkeit und Schönheit Interesse auslösen, sondern auch Kaufgelüste schüren.

Doch um diese zu befriedigen, muss man recht tief in die Tasche greifen und über Platz verfügen, denn die Werke benötigen ihren Freiraum und lassen sich nicht zwischen Bücher auf ein Regal quetschen. Sie sind "Persönlichkeiten" mit einem Eigenleben. Deshalb ist auch ihre Besichtigung eine Freude, zumal sie kaum Ähnlichkeit mit der Alltagskeramik aufweisen.

Sie lassen vielmehr die intensive Beschäftigung ihrer Schöpferin mit der Natur erkennen und wirken wie freie Skulpturen. Sie wiegen schon mal 90 Kilo, obwohl sie innen hohl sind. Pascale Lehmann stellt nicht nur dar, sondern weiß auch, wie man Landschaften interpretiert, die sie "Territorio" nennt.

Sie benutzt musikalisch konnotierte Bezeichnungen wie "Contrapunto" oder auch "Impermanencia", die viel aussagen und den individuellen Ansatz der Künstlerin hervorheben. Sie verzichtet zudem bewusst auf das Glatte und Perfekte und weckt vielleicht gerade deshalb Assoziationen nicht nur künstlerischer Art. Ein Objekt erinnert an die legendäre Eroberung des Mondes.

Info: Galerie Marianne Heller. Heidelberg, Friedrich-Ebert-Anlage 2 am Stadtgarten; bis 5. Mai.