Ein pianistisches Gipfeltreffen noch vor dem Mittagessen, "High Noon" in der Stadthalle: Igor Levit (rechts) und der Pianist und Intendant der Salzburger Festspiele, Markus Hinterhäuser (links) trafen sich gestern zum "Frühlings"-Duell an zwei Klavieren. Olivier Messiaens’ gut 50-minütige "Vision de l’Amen" hatten sie mitgebracht. Eine klaviertechnische und klangliche Herausforderung der besonderen Art, die beide Künstler mit Brillanz und Feinfühligkeit, mit subtilen Schattierungen und kraftvollem Ritt über die Tastaturen servierten - religiöse Ekstase im Schlusssatz inbegriffen. Was für ein Vormittagsprogramm! Was für ein musikalischer Anspruch im Rahmen der just gestarteten "Standpunkte". Foto: MR