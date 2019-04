Heidelberg. (RNZ) Wenn das Musikfestival Heidelberger Frühling am Sonntag mit einem Konzert der Münchner Philharmoniker zu Ende geht, werden rund 47.700 Besucher die diesjährigen 141 Veranstaltungen der 23. Festivalsaison erlebt haben.

Mit der Uraufführungen wie der Festivalproduktion "Castor&&Pollux", neun Radiomitschnitten, Livestreams mit über 28.000 Zuschauern weltweit und einer umfassenden Berichterstattung in regionalen, nationalen und internationalen Medien zieht der "Heidelberger Frühling" 2019 eine hervorragende Bilanz.

Das Festival stand 2019 unter der Leitfrage "Wie wollen wir leben?". Damit wurde die 2017 begonnene Trilogie zu Kernmotiven der Aufklärung beschlossen und programmatisch ein diskursorientierter und offener Blick in die Zukunft geworfen.

"Was mich besonders glücklich macht, sind die zahlreichen Gespräche und Diskussionen über das Konzerterlebnis hinaus, die in unserem Publikum entstanden sind. Genau das möchte der Heidelberger Frühling sein: Ein Ort der Begegnung, des Austauschs und Diskurses, ein Impulsgeber zum Weiterdenken, auch nachdem der letzte Ton verklungen ist", so Intendant Thorsten Schmidt.

Vor dem Hintergrund der diesjährigen Leitfrage dankte der Heidelberger Frühling den Musikern auf der Bühne diesmal nicht mit Blumensträußen, sondern in Form nur einer einzelnen Rose und eines karitativen Armbandes des Startup-Unternehmens "4Ocean", das insbesondere Plastik aus den Weltmeeren fischt.

Der Festivaljahrgang 2019 war die vorerst letzte Ausgabe im Kongresshaus Stadthalle: Das Haus wird in den kommenden drei Jahren umfassend saniert. Nach der Wiedereröffnung im Jahr 2022 wird der "Frühling" die Stadthalle wieder bespielen.