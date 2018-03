Von Matthias Roth

Heidelberg. Früh startet der diesjährige Heidelberger Frühling in die Festivalsaison: Am 17. März eröffnet das Mahler Chamber Orchestra unter François-Xavier Roth den Konzertreigen in der Stadthalle, der am 21. April ebendort seinen Abschluss findet. Über die Ausrichtung des Festivals und seine Zukunft sprachen wir mit seinem Intendanten Thorsten Schmidt.

Herr Schmidt, wenn man sich das diesjährige "Frühlings"-Programm anschaut, muss man feststellen, dass es zwar auf gewohnt hohem Niveau stattfindet, aber programmatische Veränderungen, gar Überraschungen gibt es kaum. Ist das der Anfang vom Ende, oder muss sich ein Festival heute nicht mehr immer wieder neu erfinden?

Wir haben uns 21 Jahre lang eigentlich jedes Jahr neu erfunden. Uns ging es dabei aber immer darum, trotz Lust an Veränderung bei künstlerischen Projekten stets auch langfristig zu denken. So entwickelten sich über die Jahre viele höchst erfolgreiche "Festivals im Festival": die Lied Akademie, die Kammermusik Akademie, die "Standpunkte" oder das "Neuland.Lied". Das Streichquartettfest mussten wir schon vor Jahren zeitlich auslagern, weil es solch großen Zulauf hatte. Ganz neu ist seit letztem Jahr das "Zukunfts-Lab", eine Art Think Tank von gedanklichen Quertreibern: Beteiligt sind zehn junge Menschen, die Erfahrungen bei der RuhrTriennale, der Deutschen Oper, mit Performances, der Musikwissenschaft, der Schauspielerei oder im Journalismus gesammelt haben. In diesem Lab geht es darum, frei an Ideen für völlig neue Projekte und Produktionen arbeiten zu können - interdisziplinär, zukunftsorientiert, mit Mut zur Vision. Eine dieser Ideen fanden wir so vielversprechend, dass wir vorhaben, die Künstler damit zu beauftragen, sie 2019 zur Aufführungsreife zu bringen.

Das ist ein Musiktheaterprojekt über die Utopie der Unsterblichkeit, bei dem der alte Mythos über die Brüder Castor und Pollux verwoben wird mit dem hochaktuellen Thema der Singularity, also der künstlichen Nachbildung von Gehirnprozessen. Musikalisch trifft hier Rameaus Oper auf neue Kompositionen, die für ein 4D-Soundsystem komponiert werden.

Das klingt aufregend!

Absolut! Das ist ein Riesenprojekt, aber es braucht Zeit. Diese Art des Laborierens mit neuen Formen wird uns noch die nächsten Jahre beschäftigen. Was man schon in diesem Festival an Neuem entdecken kann, ist beispielsweise die Produktion "Dichter_Lieben", eine Koproduktion mit dem Podium Festival Esslingen, bei der Schumann inszeniert und kombiniert wird mit Thomas Manns Novelle "Tonio Kröger" und vertonten Gedichten von Lee Harwood. Eine Weltpremiere wird auch das erste gemeinsame Konzert unseres "Artist in Residence", des Cellisten Jean-Guihen Queyras, mit dem Pianisten Marc-André Hamelin. Unsere Lust auf Veränderung wird natürlich besonders herausgefordert werden, sollte der Gemeinderat die Sanierung - und damit eine zeitweise Schließung der Stadthalle - beschließen. Wir hätten dann ein paar aufregende Jahre vor uns.

Nächstes Frühjahr wird die Stadthalle noch in gewohnter Weise bespielt werden können?

Ja, so wie ich den momentanen Diskussionsstand verstehe, würde die Sanierung erst in der zweiten Jahreshälfte 2019 begonnen werden.

Mit dem Motto "Eigenarten" setzt der Frühling 2018 seine letztjährige Beschäftigung mit der "Aufklärung" fort: Dabei geht es um Identität und Fremde von der Romantik bis heute. Das klingt aktuell: Überholt einen da die politische Gegenwart nicht, wenn das Programm früh entwickelt werden muss?

Es war nie unser Interesse, aktuelle Themen direkt aufzugreifen, nur um einen bestimmten Effekt, eine besondere Aufmerksamkeit zu erlangen. Das ließe sich so auch nicht wirklich planen. Was uns umtreibt, sind langfristig gültige Themen. Beim Thema Aufklärung haben wir uns entschieden, es über drei Jahre anzulegen, weil uns bestimmte Facetten des Themas interessieren. Angefangen haben wir mit dem Thema der Freiheit und der Toleranz gegenüber dem Fremden: Wie gehen wir mit dem Fremden um? In diesem Jahr wenden wir nun den Blick auf uns selbst: Wer sind wir, was macht uns aus? Dazu gehört als prägendes Element für uns als Europäer ganz eindeutig die Aufklärung. Es geht also übergreifend um ein aufgeklärtes Verständnis von Identität. Eine Identität, die nicht statisch ist und sich nicht radikal abgrenzt, sondern sich wandeln und öffnen kann. Das hilft, um nicht auf die erstbesten Klischees hereinzufallen. Und das ist ein Thema, das nicht nur hier und heute Gültigkeit hat.

Wie spielt der diesjährige programmatische USA-Schwerpunkt da hinein?

Unsere moderne Demokratie würde es vielleicht ohne die angelsächsischen Aufklärer und ohne das Wechselspiel zwischen der entstehenden jungen Union und dem englischen Mutterland nicht geben. Vor diesem Hintergrund macht unsere Verortung als Westen auch Sinn. Man kann sich allerdings auch fragen, wie weit das Projekt Aufklärung z.B. in den USA gediehen ist. Diese Frage hat der Pianist Igor Levit aufgeworfen, der sich bei längeren Aufenthalten in Amerika mit dem Schriftsteller James Baldwin befasste und der Situation der Schwarzen in den USA der 60er Jahre. Wenn uns die Entwicklung in den USA aber auch Teile Europas anschauen, muss man sich schon die Frage stellen, ob dies wirklich noch mit den Errungenschaften der Aufklärung vereinbar ist. Meines Erachtens müssen wir Position beziehen, jeder von uns, aber auch die Gesellschaft als Ganze.

Die Demokratie scheint derzeit verunsichert, in den USA genauso wie in Europa. Besonders junge Menschen suchen neue Formen der Identität: Ist der Heidelberger Frühling auch ein Festival für junges Publikum?

Wir haben zwar immer sonntags Familienkonzerte und natürlich die "Classic Scouts", das sind Schüler, die aktiv am "Frühling" beteiligt sind und sich stark engagieren. Ansonsten ist das Angebot des Festivals aber nicht auf bestimmte Altersgruppen zugeschnitten. Ich wehre mich gegen ein Verständnis von Musikvermittlung, bei dem man dem Irrtum erliegt, dass die Materie für junge Menschen als möglichst leicht verdauliche Päckchen aufbereitet werden muss, weil sie sie sonst nicht verstehen würden. Wir denken auch bei der Programmplanung nicht in Zielgruppen, das wäre die gänzlich falsche Kategorie. Das, was wir tun, muss grundsätzlich relevant sein, völlig unabhängig vom Alter.

Wie sieht es sozusagen mit der vielerorts stattfindenden "Verpoppung" der klassischen Musik aus: Wird das "Frühlings"-Angebot unabhängiger von Label "Hochkultur"?

Uns interessiert weder das Label "für junge Menschen geeignet" noch das Label "Hochkultur". Entscheidend ist für uns die Relevanz. Es geht um gute oder schlechte Musik. Allerdings liegt unsere Expertise eher in der sogenannten klassischen Musik und den angrenzenden Bereichen. Und das wird sich auch zukünftig in unserem Programm niederschlagen.