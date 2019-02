"Hommage an Monet" heißt diese Arbeit von Sandra Mann im Heidelberger Forum für Kunst. Die Künstlerin spielt mit dem Titel auf Monets berühmtes Seerosen-Gemälde an. Ihre Ausstellung findet im Rahmen der Fotobiennale der Metropolregion statt. Foto: Friederike Hentschel

Von Heide Seele

Da reitet eine Polizistin durch den Wald. Erst beim zweiten Hinsehen erkennt man, dass die uniformierte Frau nicht auf einem Pferd, sondern auf einer Kuh sitzt. Bei ihr soll es sich um ein seltenes Pinzgauer Rind handeln. Der Bildtitel "Bulle auf Kuh" suggeriert nicht nur das Absurde der Situation, sondern auch den etwas schrägen Humor der Künstlerin. Sie heißt Sandra Mann und nahm an der Eröffnung ihrer Ausstellung "Waldlife" im Forum für Kunst in Heidelberg teil. Sie ist nicht nur auf dem Foto-Sektor versiert, sondern dreht - neben ihren dokumentarischen und inszenierten Fotografien - auch Videofilme und entwirft dazu skulpturale Arbeiten und Rauminstallationen.

In eingehenden Feldforschungen beackerte Sandra Mann die Gebiete "Nightlife" und "Daylife" und widmet sich außerdem (seit 2012) ihrer fografischen Waldlife-Serie. Die umfasst mittlerweile mehr als 200 Motive. Eine Auswahl aus diesen Beständen wird in Heidelberg gezeigt. Sie inspirierte Kristina Hoge bei der Vernissage zu einer profunden Einführung.

Von einigen Fotografien scheint eine sinistre, fast gefährlich anmutende Ausstrahlung auszugehen, etwa bei der Darstellung eines blonden Jungen, der etwas verloren mit einem Hund auf dem Schoß im Wald sitzt. Da denkt mancher unwillkürlich an den einst spektakulär wirkenden Heinz-Rühmann-Film "Es geschah am hellichten Tage". Zwar ist kein Bösewicht in Sicht, dennoch wittert der Betrachter Gefahr.

Dieser doppelte Boden findet sich auch in anderen Aufnahmen, sodass es angebracht erscheint, dem ersten oberflächlichen Eindruck zu misstrauen. Da wandern zum Beispiel drei Mädchen durch den Wald. Die eine blond, die andere schwarz, die dritte rothaarig. Trotz dieser Inszenierung meint man, das Trio warnen zu müssen. Zwei Männer, der eine jung, der andere alt, die ebenfalls im grünen Tann Pfeife rauchen, erscheinen dabei eher selbst- als schuldbewusst. Weitere Szenen im stillen Forst sind menschenlos mit Pflanzlichem im Vordergrund. Die Darstellungen verfügen über einen "Subtext", desen Sinn eher zu ahnen als zu deuten ist. Derlei Empfindungen mit Hilfe der Kamera hervorzurufen, ist schon viel, und es gehört zum Konzept der Fotografin, dass sie unterschiedliche Methoden anwendet, zum Beispiel dokumentarische und inszenierte Fotografie mit Rauminstallationen kombiniert oder skulpturale Arbeiten mit Videofilmen in Zusammenhang bringt.

Man erfährt, dass sich Sandra Mann auf ein imponierendes Netzwerk an Künstlern und Kuratoren verlassen kann, und ihre Ausstellung beweist schlüssig die ambivalente Wirkung von Fotos, auch wenn sie nicht dokumentarisch erscheinen. Farbe und Raum sind Manns Konstanten, und sie deutet dezent darauf hin, wie brüchig das stets als heil beschworene Verhältnis zwischen Natur und Mensch sein kann und dass ein Wald nicht nur als Schutz-, sondern zugleich als Tatort herhalten mag.

Darauf verweist auch der Mann, der sich seine eigene Grube auszuschaufeln scheint oder das Felsstück, auf dem lange blonde Haare liegen und man sich fragt, von wem sie wohl stammen. Es geht also unheimlich zu in Sandra Manns Bilderwelt, und wer bei ihrem auf Monets Seerosen anspielenden Riesenformat plötzlich stutzt, hat recht, denn auch die Kombination von Kunst mit Trivialem gehört zu Sarah Manns Parametern.