Von Matthias Roth

Heidelberg. Man ist versucht, die Regenjacke zuzuknöpfen, sobald man die Gedok-Galerie in der Heidelberger Römerstraße betritt. Denn drei großformatige Arbeiten von Monika Maier-Speicher überraschen den Besucher mit schäumender Gischt und spritzenden Wassermassen. Man hört es rauschen, wenn man diese Bilder betrachtet, die jeweils ein mal ein Meter messen. Sie entstanden in Maier-Speichers Atelier in St. Ingbert im Saarland, aber die Eindrücke, die hier mit Acrylfarbe eingefangen sind, stammen aus Island. "Remembering Iceland" heißt denn auch die Schau, die jetzt im Ausstellungsraum der Gedok zu sehen ist.

2008 war die Malerin zum ersten Mal auf der Insel, auf der Eis und Lava ein in der Welt einmaliges Schauspiel bieten. "Damals war Island noch nicht touristisch gestylt, aber an der Insel wird auch immer noch gebaut: Die Vulkane verändern viel", betont die Künstlerin im Gespräch. Viele Male haben sie und ihr Mann das Eiland inzwischen besucht, dennoch malt Monika Maier-Speicher ihre Bilder stets zu Hause. Allenfalls Skizzen fertigt sie an - oft im Auto, während ihr Mann einsame Pisten befährt. "So entstehen irreale Landschaften auf dem Zeichenblock, denn die Strecken sind sehr holprig." Ein erster Schritt zur Abstraktion der tatsächlichen Gegend, ein künstlerisches Sichentfernen von der reinen Abbildung. "Was ich male, sind innere Bilder", sagt sie, und die zackigen Skizzen helfen, die reale Umgebung in ein künstlerisches Bild zu überführen.

So wirken viele ihrer Bilder eigentlich gegenstandslos. Tritt man aber zurück, sieht man schroffe Felsen, herabstürzende Bäche, wirbelnden Wasserdampf. Starke Naturkräfte prägen den Gestus dieser Arbeiten. Aber Monika Maier-Speicher, die 1953 in Singen geboren wurde und die "die Liebe" ins Saarland verschlug, malt auch kleinere Formate, etwa Miniaturen von 7,5 mal 7,5 Zentimetern.

Das Quadrat ist in den neueren Landschaftsbildern das überwiegende Format. "Man muss nur eine Querlinie ziehen, schon sieht jeder Betrachter eine Landschaft." Dabei beginnt die Malerin oft mit unkonkreten Vorstellungen, trägt Farbe auf die Leinwand auf, etwa ein Magenta-Rot, und lässt den Pinsel die Hand führen: "Der Flow ist wichtig", sagt sie, und oft ist am Anfang unklar, wo dieser Flow hinführt. Dabei arbeitet die ausgebildete Malerin, die nach Studium in Weingarten und Karlsruhe Jahrzehnte im Schuldienst tätig war und erst danach in Kunstgeschichte promovierte, stets in Serien. "Ich male immer an mehreren Bildern gleichzeitig." Nur der Farbklang bleibt dann erhalten: etwa aus Magenta, Türkisgrün, Ocker und Schwarz.

Monika Maier-Speicher sieht sich selbst als Landschaftsmalerin und nennt Cézanne als ihr großes Vorbild. Aber einige Mini-Serien widmet sie auch Künstlerkollegen, mit denen sie sich während des Studiums befasste: Otto Greis oder Albert Weisgerber, der in St. Ingbert geboren wurde. Andere "Minis" bilden seltsame Wesen ab: "Auf Island gibt es ein Ministerium für Trolle und Feen", erzählt sie, "und manche Leute sehen sie hier in diesen kleinen Bildern."

Info: Gedok-Galerie Heidelberg, Römerstraße 22, bis 5. Juni.